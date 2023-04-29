Букин о возвращении Степановой к тренировкам: «Думал, что ей будет тяжело. Она вышла и начала кататься лучше, чем я»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин высказался о возвращении к тренировкам в дуэте с Александрой Степановой.

Фигуристы пропустили сезон-2022/23 из-за беременности партнерши. Сегодня они репетировали номер для шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».

– Расскажите, как вам снова оказаться вместе перед публикой?

– Знаете, вот честно, когда мы три недели назад встали, хочется сказать, что мы очень соскучились по этому делу. Мы договорились, что мы выйдем и будем спокойно кататься, восстанавливаться, никуда не торопиться, но так не получается, ты так заряжен, столько эмоций, что ты выходишь и работаешь, а через три часа такой: «Пойдем отдохнем немножко».

Как‑то вот зарабатываешься, то есть приходишь к мысли, что обожаешь это дело и очень скучал по нему. Можно сказать, открылось 25‑е дыхание, это не второе, это более глубокое понимание.

– Саша, насколько сложно возвращаться, восстанавливаться?

Степанова: Да нормально.

Букин: Да вообще несложно ей было, нормально. Я больше думал, что ей будет тяжело, она вышла и начала кататься лучше, чем я.

Степанова: Да это он привирает.

Букин: Немножко можно.

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2 комментария

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alexander bakulin
ванечка, мы понимаем, что ты доброй души человек. и готов комплиментом согреть сердце любой бездарности.
но, ей богу, бросай ты уже мамашку-неумеху. благотворительность затянулось. степанова кататься вообще не способна, всю карьеру ты её за собой прицепом протаскал.
вставай в пару с лизой худайбердиевой. талантливый спортсмен заслуживает талантливую партнёршу.
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