Косторная вышла на подиум в образе Харли Квинн на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве
Фигуристка Алена Косторная поучаствовала в показе на Ювелирной неделе моды в Москве.
На показе Estet Fashion Week чемпионка Европы появилась в красном платье из показательной программы «Харли Квинн».
Косторная хулиганит: ее свежий концерт – в образе бунтарки Харли Квинн, с шикарным красным платьем
А потом начинает рассказывать про идеальные условия у Плющенко, как все было расчудесно и хватало льда
Супер профессиональные журналисты, конечно, не задали вопрос, который был на поверхности - чего же тогда из этого идеала Алена сбежала, сверкая пятками, обратно в конвейер?