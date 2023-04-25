Косторная вышла на подиум в образе Харли Квинн на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Теги сборная России видео фото пары Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная поучаствовала в показе на Ювелирной неделе моды в Москве.

На показе Estet Fashion Week чемпионка Европы появилась в красном платье из показательной программы «Харли Квинн».

Косторная хулиганит: ее свежий концерт – в образе бунтарки Харли Квинн, с шикарным красным платьем

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9 комментариев

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Oleandra
Используется всё, что наработано в Хрустальном - образы, костюмы, программы, отношения с Этери.. только это и пользуется спросом от Косторной.. никаких тебе программ и образов от Плющенко и Буяновой)
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Lilek Li
Десятилетки под ногами путаются. Надо искать другого дизайнера)
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Флер де Лис
Пока не забыли, можно попиариться)
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Allbee
Не всякая худая девушка - лань 😐
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Николь Тян
Слишком много десятилеток под ногами 😏
+5
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Ang Feo
Не знаю, что за тематика, может все это уместно, но Аленку с ее внешностью на подиуме я представляла в несколько другом образе.
+1
-1
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Allbee
Ответ Oleandra
Используется всё, что наработано в Хрустальном - образы, костюмы, программы, отношения с Этери.. только это и пользуется спросом от Косторной.. никаких тебе программ и образов от Плющенко и Буяновой)
Кстати, Медведева Сейлор Мун тоже нещадно эксплуатировала. А своего ничего так и не придумала
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Vendetta4111323
Ответ Oleandra
Используется всё, что наработано в Хрустальном - образы, костюмы, программы, отношения с Этери.. только это и пользуется спросом от Косторной.. никаких тебе программ и образов от Плющенко и Буяновой)
Особенно смешно, как Алена сначала твердит, мол, никогда не вру
А потом начинает рассказывать про идеальные условия у Плющенко, как все было расчудесно и хватало льда
Супер профессиональные журналисты, конечно, не задали вопрос, который был на поверхности - чего же тогда из этого идеала Алена сбежала, сверкая пятками, обратно в конвейер?
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