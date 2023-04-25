Косторная вышла на подиум в образе Харли Квинн на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Фигуристка Алена Косторная поучаствовала в показе на Ювелирной неделе моды в Москве.

На показе Estet Fashion Week чемпионка Европы появилась в красном платье из показательной программы «Харли Квинн».

Косторная хулиганит: ее свежий концерт – в образе бунтарки Харли Квинн, с шикарным красным платьем