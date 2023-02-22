«Юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Это не обеспечивается освобождением от наказания». ISU подал апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки .

Дисциплинарный комитет признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Ранее в этом месяце с апелляцией в CAS обратилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года)

«ISU получил копию мотивированного решения на русском и английском языках 26 января и полную копию материалов дела 2 февраля.

ISU провел полное рассмотрение решения РУСАДА и материалов дела и принял решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ISU считает, что юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Такая защита не может быть обеспечена путем освобождения юных спортсменов от наказаний.

В рамках апелляции ISU добивается дисквалификации [Валиевой], начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых в этот период, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Кроме того, CAS должен принять решение о последствиях нарушения антидопинговых правил, совершенного Валиевой, и определить окончательные результаты командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В интересах всех фигуристов и всех заинтересованных сторон ISU будет продолжать настаивать на том, чтобы это дело рассматривалось без дальнейших неоправданных задержек. Учитывая, что дело находится на рассмотрении CAS, ISU не может дать никаких дополнительных комментариев в настоящее время», – говорится в заявлении .

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