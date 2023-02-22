«Юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Это не обеспечивается освобождением от наказания». ISU подал апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Ранее в этом месяце с апелляцией в CAS обратилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года)

«ISU получил копию мотивированного решения на русском и английском языках 26 января и полную копию материалов дела 2 февраля.

ISU провел полное рассмотрение решения РУСАДА и материалов дела и принял решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ISU считает, что юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Такая защита не может быть обеспечена путем освобождения юных спортсменов от наказаний.

В рамках апелляции ISU добивается дисквалификации [Валиевой], начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых в этот период, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Кроме того, CAS должен принять решение о последствиях нарушения антидопинговых правил, совершенного Валиевой, и определить окончательные результаты командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В интересах всех фигуристов и всех заинтересованных сторон ISU будет продолжать настаивать на том, чтобы это дело рассматривалось без дальнейших неоправданных задержек. Учитывая, что дело находится на рассмотрении CAS, ISU не может дать никаких дополнительных комментариев в настоящее время», – говорится в заявлении ISU.

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46 комментариев

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Viktoria dek
Ответ singer1
Хорошо поработали швейцарские юристы (была версия ) и, потом, фигуристка обещала открыть пробу Б
Какой смысл вскрывать пробу Б? Это всегда один материал разливают на 2 пробирки, если там окажется запрещённое вещество - это дисквал автоматом, без право на оправдание)
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justbored
"Защита юных спортсменов" - похоронить их карьеры на взлёте.
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Mari Karimova
Ответ Sat397
Бес подсыпала...
А на манеже всё те же.......
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supepper
Ответ Viktoria dek
У вас всегда все понятно! Никто ничего не знает, кроме сторон этого дела, а комментаторы на спортс ру все знают, тут собрались и медики и юристы - быстро нашли всех виновных и сами вынесли приговор)
Документов у нас на руках конечно же нет, но по косвенным признакам не трудно догадаться, к чему идет дело.
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Katerina Sunny
"ISU считает, что юные спортсмены должны быть защищены от допинга." Так вот и надо довести дело по окружению до конца.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Лакс
Нашей стороне нужен не ангажированный западом арбитр. Американцев наверно можно отвести, но из 381 арбитров 197 европейцы и есть из других национальностей, но базирующиеся и работающие в Европе. Лучше всего для нас китайцы или арабы, которые прекрасно знают значение имени Валиевой. И тех и других, однако , мало.
Ну в прошлый то раз Камилу как раз американец защитил. Там тоже приличные бывают. Для CAS это тест показать свою аполитичность.
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Lana-shu
Ответ Лакс
Нашей стороне нужен не ангажированный западом арбитр. Американцев наверно можно отвести, но из 381 арбитров 197 европейцы и есть из других национальностей, но базирующиеся и работающие в Европе. Лучше всего для нас китайцы или арабы, которые прекрасно знают значение имени Валиевой. И тех и других, однако , мало.
Ну так их вада может отклонить. Кстати китайцы не обязательно будут лояльны. У них к допингу отношение жестче. Они сами хлебнули из за него.
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expertmer2020
В России нулевая терпимость к допингу и она говорит, что Ками невинна.
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Ягун Ягунини
Ответ Ебздрогыч
Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. А кто же тогда виновен, и как попал допинг, если даже РУСАДА признает факт нарушения? Все само собой произошло?
Ну вот Вам пример. Была история с японским гребцом, у которого нашли допинг. Потом было доказано, что допинг ему подсыпал его соперник. Того отстранили пожизненно, и если не ошибаюсь, наказали в уголовном порядке. Но медаль потерпевшему всё равно не вернули, т.к. во время соревнований он был под запрещённым веществом, пусть и без вины А сколько примеров, когда оправдывают из-за попадания допинга в организм во время поцелуя, полового акта, крема для губ и т.п
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Galat
У РУСАДА не хватило духу и независимости для того, чтобы наложить на Валиеву хоть сколько-нибудь адекватные санкции с полным их обоснованием. Теперь другие требуют по максимуму - все логично, и не впервой такое происходит.
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Viks
Ответ King_bez_ice
Не понимаю, почему ИСУ то подаёт аппеляцию Это же их спортсменка, не хотят ее защитить наоборот ? Как-то к ним больше всего негатив остался Учитывая, что они зарабатывали на Ханью и рос.фигуристов, желаю им полного банкротства( не извините)
ИСУ хочет защитить своих спортсменов. Тех, кто соревновался с допингисткой.
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U-hoho
По-хорошему, полностью оправдать ее могут тол ко в случае вины тренеров или фарм компаний. Во всех остальных «дедушкиных стаканах» есть вина Камилы, в той или иной степени. И будет победой, если она получит меньше 4-х лет.
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Viktoria dek
Ответ supepper
А если бы не затягивали и решение о виновности Камилы было бы вынесено быстро, Камила смогла бы участвовать во внутренних соревнованиях? Если нет, то понятно, почему затягивали.
У вас всегда все понятно! Никто ничего не знает, кроме сторон этого дела, а комментаторы на спортс ру все знают, тут собрались и медики и юристы - быстро нашли всех виновных и сами вынесли приговор)
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Владимир Шешко
Тутберидзе причем? Юную нахалку использовали другие.
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Лена Самойлова
и самое смешное, виновную всегда и везде объявляют ОЧ, иногда Марка, а МиГ, СиК очень редко. За год ни разу не извинились тшт и валиева перед командой. МиГ все силы отдали в команднике, Марк , очень жаль остальных ребят, но пусть уже будет решение, год в подвешенном состоянии
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singer1
Ответ Viktoria dek
Ну, как-бы это было ожидаемо, что пойдут аппеляции со всех сторон. На ОИ также и WADA и ISU подавали аппеляции, но CAS их почему то отклонил)
Хорошо поработали швейцарские юристы (была версия ) и, потом, фигуристка обещала открыть пробу Б
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Sat397
Ответ Atsuktuvas
Ветром надуло.
Ветер со стороны завистницы, конкурентки.
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Viks
Ответ Atsuktuvas
Ветром надуло.
Непорочный допинг.
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Лакс
Нашей стороне нужен не ангажированный западом арбитр. Американцев наверно можно отвести, но из 381 арбитров 197 европейцы и есть из других национальностей, но базирующиеся и работающие в Европе.
Лучше всего для нас китайцы или арабы, которые прекрасно знают значение имени Валиевой. И тех и других, однако , мало.
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Sat397
Ответ Mari Karimova
Бес попутал...
Бес подсыпала...
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Snusmumriken
Ответ Ебздрогыч
Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. А кто же тогда виновен, и как попал допинг, если даже РУСАДА признает факт нарушения? Все само собой произошло?
Шел, упал, потерял сознание, очнулся -допинг. 🤷‍♀️
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supepper
Ответ Viks
Расчитывали именно на зятяжку. И она удалась. и продолжается.
А если бы не затягивали и решение о виновности Камилы было бы вынесено быстро, Камила смогла бы участвовать во внутренних соревнованиях? Если нет, то понятно, почему затягивали.
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Сейлем Сэйберхеген
Они бы ещё про порядок основанный на правилах написали бы. А в прочем ничего не обычного. Для CAS будет тест показать свою аполитичность ещё раз. Не докажет значит выйдем из всех этих структур.
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Евгения Гринева
Ответ Лена Самойлова
тутберидзе ещё на ои слила валиеву (типа этери тут не при чём, дедушка виноват), выйдет как обычно сухой из воды
А вы знаете, кто назначал Камиле эти таблетки? Тутберидзе не медик, она может быть тоже заложницей ситуации, у них там целый штат врачей
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Lala M
Ответ Классный руководитель
принятое решение РУСАДА изначально было сомнительным, так что не новость что пойдут апелляции
Какое из решений РУСАДА сомнительно?
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