Тиффани Загорски: «Скоро с Гурейро будем вместе тренироваться»

Теги сборная России танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

Тиффани Загорски сообщила, что планирует возобновить тренировки с Джонатаном Гурейро.

«Скоро будем вместе тренироваться», – написала фигуристка в соцсети. 

Загорски и Гурейро – трехкратные призеры чемпионатов России, призеры этапов Гран-при и участники Пхенчхана-2018 (13-е место).

В сентябре 2022 года пара объявила, что берет паузу в карьере. 

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS.Nika1
Какой бы вариант не выбрали, удачи вам!
Яркие фигуристы были , а мы будем рады видеть ваши программы.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Для шоу, скорее всего. Какие им уже соревнования в их возрасте?
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Ответ galik55
Что-то в штабе Жулина многовато прибыло. Беспокоюсь за СБ.
А при чем здесь Жулин?Они много лет назад ушли от него.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ Светлана Менова
Для шоу, скорее всего. Какие им уже соревнования в их возрасте?
Может, для шоу... а может, посмотрели на наши танцы в прошлом сезоне - "печальное зрелище" (с) - и подумали: "А не рановато ли мы закончили?🙄"
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Хорошо, что проблемы со здоровьем у Тиффани остались позади. А пока, раз будут тренировки, значит будут и новые встречи!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ 22somebody22
Интересненько...Неужели,возвращаться собрались?Не поздновато ли?Я думал,что Джонатан уже всё.Наверное,они сменили гражданство.Если так,то даже у них шансы есть,однако тренеров им нужно очень талантливых и "грибных".
Может за Австралию?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ luisita
Может за Австралию?
Очень похоже, что сменили федерацию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Яркая пара. Пусть возвращаются, им всегда будут рады на соревнованиях и в ледовых шоу.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксюша
Ждём с нетерпением в новом сезоне)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Ждём! Настоящие зажигалочки.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sveta Arhipova
Мне нравятся эти фигуристы, хочется снова увидеть их на льду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ 22somebody22
Интересненько...Неужели,возвращаться собрались?Не поздновато ли?Я думал,что Джонатан уже всё.Наверное,они сменили гражданство.Если так,то даже у них шансы есть,однако тренеров им нужно очень талантливых и "грибных".
чё у вас всё про смену гражданства?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Ответ MockingBird
Может, для шоу... а может, посмотрели на наши танцы в прошлом сезоне - "печальное зрелище" (с) - и подумали: "А не рановато ли мы закончили?🙄"
Очень рановато
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ MockingBird
Может, для шоу... а может, посмотрели на наши танцы в прошлом сезоне - "печальное зрелище" (с) - и подумали: "А не рановато ли мы закончили?🙄"
они не заканчивали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Ответ galik55
Что-то в штабе Жулина многовато прибыло. Беспокоюсь за СБ.
Если вернутся в ШОУ тогда да, но многие и старше соревнуются. .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ Tatiana Klm
Очень похоже, что сменили федерацию.
а где вообще намёки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ 22somebody22
Интересненько...Неужели,возвращаться собрались?Не поздновато ли?Я думал,что Джонатан уже всё.Наверное,они сменили гражданство.Если так,то даже у них шансы есть,однако тренеров им нужно очень талантливых и "грибных".
"наверное" ключевое слово)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ Tatiana Klm
Отличный коммент))
ну, какой вопрос, такой и ответ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ a71
В Австралии.
Тогда, наверное, и не вернётся в Россию. Он же ещё был в составе комиссии спортсменов ОКР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ andrej shabanov
похоже где
Отличный коммент))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a71
Ответ Katerina Sunny
А Ляпина, мама Гурейро, сейчас где?
В Австралии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Ответ Tatiana Klm
Очень похоже, что сменили федерацию.
похоже где
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ luisita
Может за Австралию?
А Ляпина, мама Гурейро, сейчас где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shveddka
Наверно для шоу..
Но я бы с удовольствием за них поболела)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий