Тиффани Загорски: «Скоро с Гурейро будем вместе тренироваться»
Тиффани Загорски сообщила, что планирует возобновить тренировки с Джонатаном Гурейро.
«Скоро будем вместе тренироваться», – написала фигуристка в соцсети.
Загорски и Гурейро – трехкратные призеры чемпионатов России, призеры этапов Гран-при и участники Пхенчхана-2018 (13-е место).
В сентябре 2022 года пара объявила, что берет паузу в карьере.
Яркие фигуристы были , а мы будем рады видеть ваши программы.
Но я бы с удовольствием за них поболела)