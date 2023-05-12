Тиффани Загорски: «Скоро с Гурейро будем вместе тренироваться»

Тиффани Загорски сообщила, что планирует возобновить тренировки с Джонатаном Гурейро.

«Скоро будем вместе тренироваться», – написала фигуристка в соцсети.

Загорски и Гурейро – трехкратные призеры чемпионатов России, призеры этапов Гран-при и участники Пхенчхана-2018 (13-е место).

В сентябре 2022 года пара объявила, что берет паузу в карьере.