Российские танцоры Загорски и Гурейро взяли паузу в карьере

Российский фигурист , выступающий с , сообщил, что танцевальный дуэт берет перерыв в карьере.

«В последнее время многие из вас могли увидеть, что мы были не очень активны и немногословны, это было связано со многими факторами.

В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжелую болезнь, которая, к сожалению, лишила ее возможности полноценно выступать в прошлом сезоне. После этого трудного периода времени Тиффани решила взять перерыв для того, чтобы полностью восстановиться. Поскольку процессы восстановления могут быть разными для всех, это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо.

Также не менее важно отметить, что в связи с текущими событиями у нас на данный момент отсутствует возможность соревноваться на международном уровне, поэтому мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне.

Это было очень сложное решение, и на его принятие ушло много времени, так как мы соревнуемся уже много лет. Мы берем паузу, чтобы перевести дыхание и решить, что делать дальше», – написал Гурейро.

Загорски и Гурейро – трехкратные призеры чемпионатов России, призеры этапов Гран-при и участники Пхенчхана-2018 (13-е место).