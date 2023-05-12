Тарасова о восстановлении членства Паралимпийского комитета России: «Это еще не победа. Только хороший сдвиг»

Татьяна Тарасова оценила восстановление членства России в Международном паралимпийском комитете.

10 мая Независимый трибунал МПК удовлетворил апелляции Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси на приостановку членства в организации.

При этом спортсмены по-прежнему не допущены к соревнованиям, а статус членства России и Беларуси вновь будет обсуждаться 28–29 сентября на генассамблее МПК в Бахрейне.

«Это еще не победа. Только хороший сдвиг», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.