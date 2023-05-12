Трибунал Международного паралимпийского комитета отменил приостановку членства России. Решение о недопуске спортсменов остается в силе

Приостановка членства России и Беларуси в Международном паралимпийском комитете отменена.

10 мая Независимый трибунал МПК удовлетворил апелляции Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси, которые были временно отстранены в ноябре 2022 года. Отмечается, что решение принято «по техническим причинам».

При этом недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям пока остается в силе. Статус членства России и Беларуси будет обсуждаться 28–29 сентября на генассамблее МПК в Бахрейне.

«Безусловно, мы уважаем решение нашего Независимого апелляционного трибунала, но не согласны с ним.

Мы, следуя указаниям апелляционного трибунала, обязались вернуться к этим вопросам позже на генассамблее нынешнего года. Мы предоставим дополнительную информацию, которая у нас появилась с тех пор», – отметил президент МПК Эндрю Парсонс.