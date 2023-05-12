Трибунал Международного паралимпийского комитета отменил приостановку членства России. Решение о недопуске спортсменов остается в силе

Теги ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Эндрю Парсонс паралимпийская сборная Беларуси паралимпийская сборная Беларуси жен Биатлон

Приостановка членства России и Беларуси в Международном паралимпийском комитете отменена.

 10 мая Независимый трибунал МПК удовлетворил апелляции Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси, которые были временно отстранены в ноябре 2022 года. Отмечается, что решение принято «по техническим причинам».

При этом недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям пока остается в силе. Статус членства России и Беларуси будет обсуждаться 28–29 сентября на генассамблее МПК в Бахрейне.

«Безусловно, мы уважаем решение нашего Независимого апелляционного трибунала, но не согласны с ним.

Мы, следуя указаниям апелляционного трибунала, обязались вернуться к этим вопросам позже на генассамблее нынешнего года. Мы предоставим дополнительную информацию, которая у нас появилась с тех пор», – отметил президент МПК Эндрю Парсонс.

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9 комментариев

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Адекватник
Даже при том, что юриспруденция - наука, мягко говоря, не точная, невозможно себе представить никаких разумных доводов об исключении (или отсранении) одного из комитетов из МПК или МОК на основании политических решений, принятых правительствами этих стран, за исключением прямого вмешательства в деятельность эитх комитетов. Ну это просто нонсенс. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда и никак. Никакая вольность трактовок и прочая юридическая казуистика не смогут эту сову на этот глобус натянуть.
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Al561
Чиновников вернули (видимо со взносами)), спортсменов нет
+4
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VDX00
Ответ Адекватник
Даже при том, что юриспруденция - наука, мягко говоря, не точная, невозможно себе представить никаких разумных доводов об исключении (или отсранении) одного из комитетов из МПК или МОК на основании политических решений, принятых правительствами этих стран, за исключением прямого вмешательства в деятельность эитх комитетов. Ну это просто нонсенс. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда и никак. Никакая вольность трактовок и прочая юридическая казуистика не смогут эту сову на этот глобус натянуть.
Забудь ты про право. Оно как дышло. Или ещё проще: кто сильнее, тот и прав. Парадоксально, но это так.
+2
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Даниил Кораблёв
В мире конечно творится полный трэш, но причём тут люди которым и так не сладко. Родились без руки, без ноги или с другой инвалидностью:(
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ДЖИН
Охота стать Палпатином и завалить всех световым мечем и бластером. Всю эту шоблу лейку... (Шутка). В мире творится лютый трэшь против Рфии.
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Адекватник
Ответ VDX00
Забудь ты про право. Оно как дышло. Или ещё проще: кто сильнее, тот и прав. Парадоксально, но это так.
Что значит забудь? :) право - важнейшая вещь. и если его попирают и топчут, мы не забываем о праве. а наоборот лишний раз о нем вспоминаем :) Наши партнеры вернули право на уровень 16го века примерно. Ну, окей. Отметим это и примем как данность, но это не повод говорить, что так и должно быть.
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VDX00
Ответ Адекватник
Что значит забудь? :) право - важнейшая вещь. и если его попирают и топчут, мы не забываем о праве. а наоборот лишний раз о нем вспоминаем :) Наши партнеры вернули право на уровень 16го века примерно. Ну, окей. Отметим это и примем как данность, но это не повод говорить, что так и должно быть.
Полностью согласен.
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ДЖИН
Ответ Даниил Кораблёв
В мире конечно творится полный трэш, но причём тут люди которым и так не сладко. Родились без руки, без ноги или с другой инвалидностью:(
К ним скоро новые без рук и ног присоеденятся со всех уголков мира...Хуже войны нет в мире нечего..
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