Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян: «Нам нужно подождать и понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне»

Теги ПКР Политика МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Эндрю Парсонс Легкая атлетика

Глава Международного паралимпийского комитета высказался о недопуске россиян к турнирам.

«Мы можем созвать внеочередную генеральную ассамблею в любое время.

В ноябре прошлого года мы приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов. Оно может быть изменено только на новой генассамблее, она будет в сентябре этого года», – сказал Эндрю Парсонс.

«Нам нужно подождать и посмотреть на дальнейший ход действий, понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне», – добавил он.

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17 комментариев

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BeastI666I
Ответ 45_percent
В чем выражается твоя оппозиционность, кроме комментариев в интернете? Почему твоя точка зрения должна иметь вес и приниматься во внимание?
не должна ... а почему ты решил, что должна?!?!
а твоя почему должна?
оппозиционность как должна проявляться? и как твой патриотизм проявляется, ты из окопа пишешь?
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45_percent
Ответ BeastI666I
хммм не понял наезда. источник тебе кажется надежным? причем тут я? и ты думаешь, что если я россиянин , то обязан быть за тебя, путина, сво, единую Россию? я много лет в оппозиции.
В чем выражается твоя оппозиционность, кроме комментариев в интернете? Почему твоя точка зрения должна иметь вес и приниматься во внимание?
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BeastI666I
Ответ 45_percent
Ты с туп-тупом на смене что ли? В каждой теме ваши следы. Прекрати прикидываться россиянином, это нелепо выглядит, как и все твои словеса.
хммм не понял наезда. источник тебе кажется надежным? причем тут я?
и ты думаешь, что если я россиянин , то обязан быть за тебя, путина, сво, единую Россию? я много лет в оппозиции.
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45_percent
Ответ BeastI666I
Источник — Inside the Games не... норм тебе все?
Ты с туп-тупом на смене что ли? В каждой теме ваши следы. Прекрати прикидываться россиянином, это нелепо выглядит, как и все твои словеса.
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BeastI666I
Ответ Оригинальный Ник
Из Украины пишете? Там любят в схожей манере рассуждать о "всех" и обо "всём мире"
нет. жто у нас в россии так рассуждают... вообще0то
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BeastI666I
Ответ 45_percent
Сами они не решают, ждут отмашки,) Такие независимые и демократичные
Источник — Inside the Games
не... норм тебе все?
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BeastI666I
Ответ kupezz
Для таких подонков отдельный котёл в аду приготовлен. Людей с ограниченными возможностями, у которых и так жизнь не сахар, лишать может даже единственной радости и цели в жизни, это же какими ублюдк@ми нужно быть.
аккуратнее! за оскорбление путина тюрьма. как бы санкции изза сво
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Iuasamotu
Ответ kupezz
Для таких подонков отдельный котёл в аду приготовлен. Людей с ограниченными возможностями, у которых и так жизнь не сахар, лишать может даже единственной радости и цели в жизни, это же какими ублюдк@ми нужно быть.
Адский котёл для людей с ограниченными возможностями уже переполнен российскими допингистами, которые обманывали себе подобных.
+3
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Iuasamotu
Ответ Lol Ko
"Иногда когда вы говорите, кажется, что вы бредите". Как-то так.
Как-то так, пока сидят российские спортсмены до сентября месяца, причём на сломанном стуле)
+1
-1
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kupezz
Для таких подонков отдельный котёл в аду приготовлен. Людей с ограниченными возможностями, у которых и так жизнь не сахар, лишать может даже единственной радости и цели в жизни, это же какими ублюдк@ми нужно быть.
+3
-2
+1
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Lol Ko
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
"Иногда когда вы говорите, кажется, что вы бредите". Как-то так.
0
0
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Iuasamotu
Ответ Оригинальный Ник
Из Украины пишете? Там любят в схожей манере рассуждать о "всех" и обо "всём мире"
Комментарий удален модератором
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trav
Даю подсказку - не изменилось ничего
+4
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semv
Ахахаха
+1
0
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Оригинальный Ник
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
Из Украины пишете? Там любят в схожей манере рассуждать о "всех" и обо "всём мире"
+9
-8
+1
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Iuasamotu
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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45_percent
Сами они не решают, ждут отмашки,) Такие независимые и демократичные
+6
-5
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Анатолий Новосельцев
Ответ ТвояМамка
Ничоси, кто-то сказал базу.
В доте про твой ник все точно сказали
+3
-1
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Оригинальный Ник
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ТвояМамка
Ничоси, кто-то сказал базу.
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