Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян: «Нам нужно подождать и понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне»
Глава Международного паралимпийского комитета высказался о недопуске россиян к турнирам.
«Мы можем созвать внеочередную генеральную ассамблею в любое время.
В ноябре прошлого года мы приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов. Оно может быть изменено только на новой генассамблее, она будет в сентябре этого года», – сказал Эндрю Парсонс.
«Нам нужно подождать и посмотреть на дальнейший ход действий, понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне», – добавил он.
а твоя почему должна?
оппозиционность как должна проявляться? и как твой патриотизм проявляется, ты из окопа пишешь?
и ты думаешь, что если я россиянин , то обязан быть за тебя, путина, сво, единую Россию? я много лет в оппозиции.
не... норм тебе все?