Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян: «Нам нужно подождать и понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне»

Глава Международного паралимпийского комитета высказался о недопуске россиян к турнирам.

«Мы можем созвать внеочередную генеральную ассамблею в любое время.

В ноябре прошлого года мы приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов. Оно может быть изменено только на новой генассамблее, она будет в сентябре этого года», – сказал Эндрю Парсонс.

«Нам нужно подождать и посмотреть на дальнейший ход действий, понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне», – добавил он.