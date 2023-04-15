Паралимпийский комитет России обратился в ООН с просьбой не допустить дискриминации российских спортсменов

ПКР обратился в ООН с просьбой не допустить дискриминации российских паралимпийцев.

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в письмо с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет ( ) к недопущению дискриминации российских спортсменов.

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», – говорится в письме, текст которого приводит ТАСС.

25 апреля в Дубае будет рассмотрена апелляция на приостановку членства ПКР в МПК.

«В качестве основания для применения в отношении ПКР такой санкции МПК сослался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных конституцией МПК.

До настоящего времени МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями конституции МПК: все утверждения по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР.

МПК также обвинил ПКР в нарушении олимпийского перемирия. Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решение о нарушении олимпийского перемирия и, следовательно, не должны нести за это ответственность», – утверждается в обращении ПКР.