Илья Авербух: «Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Здоровье Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова.

«Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме.

Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», – сказал Авербух.

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24 комментария

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Наталья Грабовская
Почему-то коробит всегда, когда И А высказывается по этому поводу...Даже не знаю...
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Виктория Устинова
Илья Авербух в своем репертуаре.Если не себя , то свои шоу упомянет
+22
-3
+19
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Lennuci
Авербуху молиться надо, чтобы Роман, когда выздоровеет, не послал его в пешее путешествие.
+20
-4
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Яна Гренадер
Роме здоровья, надеюсь, восстановление не затянется
+12
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Kareglazaya
Опять он со своими мероприятиями... Сколько ж можно-то! Мероприятия Авербуха - это последнее, о чем стал бы думать человек, оказавшись в такой ситуации, как Роман
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Toba Door
У Авербуха одно предназначение, делать деньги на всем, благодаря ему Роман в этой ситуации оказался, теперь на этой ситуации ещё зарабатывать хочет, а материально поддержать изя не может, хоть одно шоу полностью можно же ему отдать
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olvl
Мы тоже надеемся, что всё у Романа будет хорошо, и он будет жить полноценной жизнью, а, главное, будет здоров.
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Shveddka
Мозги включать надо было в январе, Илюша.
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Amneris
Пхах, решил добить, что ли? С первого раза не получилось - так получится со второго? Ужасный человек, просто отвратительный.
+7
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Lennuci
Ответ Kovka Gnutik
Вы готовы инвалиду предоставить работу? А вообще кому-нибудь? Вы готовы только кого-то послать.
А что не так с "инвалидами"? И почему их нельзя брать на работу? Вы Авербуху претензии пишите, который его на коньках в шоу гнать собрался. А в федерации он очень даже пригодится. Уж не хуже ТАТ и прочих пенсионеров, протирающих штаны, которых всех пора заменить свежими умами.
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newselena
Рома, поскорее выздоравливай. Дома уже заждались
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AllaS
Роману здоровья, здоровья и здоровья.
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Toba Door
Ответ Tatiana Klm
Горшочек, не вари! О каком сотрудничестве сейчас можно говорить - Роману предстоит непростой и длительный восстановительный период, возвращение к нормальной жизни вне спорта.
Интересно чтобы чувствовал Авербух в такой же ситуации, когда кто нибудь говорил о выступлениях, когда тот борется, просто за жизнь, издевается
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Lennuci
Ответ Александр Гороховик
Для любого человека активность будет в радость после такого. (Такая ситуация хорошо продемонстрирована в фильме "Не могу сказать "прощай"). Вы предлагаете Роману до конца дней вести малопоподаижную затворническую жизнь?
Нет, но другие его тоже с удовольствием возьмут в шоу. Да и в федерации спокойно работать может.
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Александр Гороховик
Ответ Lennuci
Авербуху молиться надо, чтобы Роман, когда выздоровеет, не послал его в пешее путешествие.
Для любого человека активность будет в радость после такого. (Такая ситуация хорошо продемонстрирована в фильме "Не могу сказать "прощай"). Вы предлагаете Роману до конца дней вести малопоподаижную затворническую жизнь?
+4
-3
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Tatiana Klm
Горшочек, не вари! О каком сотрудничестве сейчас можно говорить - Роману предстоит непростой и длительный восстановительный период, возвращение к нормальной жизни вне спорта.
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Кокич
У Костомарова был комплекс редеющей шевелюры, а тут дело пострашнее будет... Не будет его в публичном пространстве, моё мнение.
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Sveta Arhipova
Вот кого действительно не хватает сейчас в шоу Ильи Авербуха, так это Романа. Он шикарен и в роли Вронского, и в роли Брунгильды. Хочется верить, что однажды мы снова увидим его на льду.
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Утренняя Аврора
Просто бы пожелал здоровья Авербух.. До ваших мероприятий ему ,ох как далеко. К ним, я думаю, у Романа стойкий иммунитет. Именно через них порушилась вся его жизнь. Здоровья, тебе Чемпион. Возвращайся к жизни, в семью.
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Eclair77
Фу, как коробит от этого упоминания «мероприятий» 🤢 Дай человеку встать на ноги, а он уже сам решит, надо это ему или не очень.
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Kovka Gnutik
Ответ Lennuci
Авербуху молиться надо, чтобы Роман, когда выздоровеет, не послал его в пешее путешествие.
Вы готовы инвалиду предоставить работу?
А вообще кому-нибудь?
Вы готовы только кого-то послать.
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AlenaPayvina
Кто о чем, а маньяк об убийстве.. мне кажется Авера заклинило. Или совесть гложет. Постоянно в каждой теме про него говорит.
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