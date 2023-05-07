Илья Авербух: «Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях»
Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова.
«Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме.
Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», – сказал Авербух.
А вообще кому-нибудь?
Вы готовы только кого-то послать.