Жулин о переходе Чиризано: «Мы это переживем. В этой паре Хавронина всегда выглядела поинтересней»
Александр Жулин высказался о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.
Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано.
«Я думаю, что, во-первых, мы это переживем. А во-вторых, в этой паре его партнерша (Ирина Хавронина) всегда выглядела поинтересней.
Она осталась кататься за Россию, поэтому я считаю, что ничего кардинально страшного для нашего фигурного катания не произошло. Серьезным ударом для нас это точно не станет.
Хавронина, насколько я знаю, сейчас катается с (Девидом) Нарижным. Я видел их на видео, и они хорошо смотрятся», – сказал Жулин.
Спасибо, конечно, но никто не просил...
Просто тут все Дарио записали уже в лучшего партнера всех времен и народов. Я бы пока не торопилась, потому и написала, что не любят тут иное мнение.
Дарио -талантливый танцор. Абсолютно точно более талантливый, чем сейчас о нём говорит Жулин. Однако, танцы - парный вид спорта. Уровень элемента определяется ещё и тем, что сделал более слабый партнер. И вот в плане этой самой разницы - ему точно придется пахать. Сможет ли он дождаться, когда чешка по-настоящему поедет? Если да - флаг ему в руки. Причём не российский.
Посмотрим что будет дальше. Но пока эксперимент с Нарижным мне вполне зашёл. Сужу по тому, что выложили в youtube после шоу у Авербуха. Для того времени, которое они катаются вместе, это очень неплохо. Не знаю какая разница в росте у Дэвида с Дарио. Но заходы на поддержки чисто визуально смотрятся полегче. Так что может и к лучшему.
Агенауэр уж явно разглядел талант Чиризано, абы кого они не берут к себе.
Не удивлюсь, если потом выяснится, что мы отпустили будущего призера ои, чм и так далее.
увы