Жулин о переходе Чиризано: «Мы это переживем. В этой паре Хавронина всегда выглядела поинтересней»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин переходы Р-Спорт Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Александр Жулин высказался о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.

Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано.

«Я думаю, что, во-первых, мы это переживем. А во-вторых, в этой паре его партнерша (Ирина Хавронина) всегда выглядела поинтересней.

Она осталась кататься за Россию, поэтому я считаю, что ничего кардинально страшного для нашего фигурного катания не произошло. Серьезным ударом для нас это точно не станет.

Хавронина, насколько я знаю, сейчас катается с (Девидом) Нарижным. Я видел их на видео, и они хорошо смотрятся», – сказал Жулин

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92 комментария

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4x Qqqq
Ну что за клоун всё-таки Жулин... Хавронина поинтереснее ему выглядела, ага. Интереснее самого катучего парня из молодёжи в наших танцах.
+132
-7
+125
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Katerina Sunny
У Дарио после карантина появится возможность выступать на международных соревнованиях. Он тоже скорее приобретёт, чем потеряет.
+75
0
+75
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Ang Feo
Насмешил, конечно. Ира вытягивала внешностью, а вот такого танцора как Дарио еще поискать.
+78
-3
+75
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Lizard Wizard
Ответ 4x Qqqq
Ну что за клоун всё-таки Жулин... Хавронина поинтереснее ему выглядела, ага. Интереснее самого катучего парня из молодёжи в наших танцах.
Жулин взял на себя труд наглядно продемонстрировать, что корень нынешнего танцевального кризиса находится в тренерах сборной.
Спасибо, конечно, но никто не просил...
+61
-2
+59
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Адриана
Я, конечно, простой любитель, и не очень разбираюсь в тонкостях танцев, но в этой паре Дарио был лидер и очень выделялся. Ирина брала яркой внешностью, от того, как танцевал Дарио взгляд не отвести было.
+58
-2
+56
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MockingBird
Для него в любой паре любая партнёрша будет выглядеть "поинтересней". Жулин такой Жулин)
+51
-1
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Elena Savanuk
Ответ Katerina Sunny
У Дарио после карантина появится возможность выступать на международных соревнованиях. Он тоже скорее приобретёт, чем потеряет.
На данном этапе, несомненно, Дарио очень повезло - будет тренироваться в сильнейшей в мире танцевальной группе и теперь у него появится возможность участвовать в турнирах международного уровня.
+43
-1
+42
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Татьяна Жеребцова
Нет как раз Чиризано был по сильнее Хаврониной,поэтому потеря партнёра- это плохо
+33
0
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Princess23
главное не от Жулика же ушли. Ему то денежки продолжат капать - вот и не потеря. Да еще классный партнер на фоне его Багино-Базиных маячить не будет
+30
0
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ДЮКали
Жулин, не переживайте, Дарио в будущем один из лучших партнёров в мировых танцах, Роман из него супер топ сделает, Вы лучше переживайте за Степанову -Букина, Вы им судя по shorts ставите поддержки в стиле modern version "Рабочий и колхозница", опять взялись за старое😂, жду с нетерпением контрольных прокатов
+30
-3
+27
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luisita
Ответ Ирина Ларина
На спортс нельзя такое писать, но мне тоже Ирина в их паре больше нравилась. Хорошо скользящая девочка, которая в поддержках работает, да еще и красавица невероятная - редкость в наших танцах.
Почему нельзя? Она хорошая партнерша, а на фоне многих наших в последнее время возможно лучшая. Но... Дарио - он безумно талантлив.
+25
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bolelschiza
форменный дурак
+22
-1
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Е...С
"Насколько я знаю", ну и жук Жулин.
+16
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Ирина Ларина
Ответ luisita
Почему нельзя? Она хорошая партнерша, а на фоне многих наших в последнее время возможно лучшая. Но... Дарио - он безумно талантлив.
У Дарио великолепный конек. Это очевидно. Но его небольшой для танцора рост (а особенно маленькая разница с Ириной) и часто «переигрывание» лицом мне не позволяют безоговорочно восхищаться им. Нет той эстетики для меня. Возможно с более низкорослой партнершей будет по-другому. Возможно, другие тренеры что-то поменяют в его самовыражении на льду. Посмотрим.
Просто тут все Дарио записали уже в лучшего партнера всех времен и народов. Я бы пока не торопилась, потому и написала, что не любят тут иное мнение.
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olvl
Ответ Адриана
Я, конечно, простой любитель, и не очень разбираюсь в тонкостях танцев, но в этой паре Дарио был лидер и очень выделялся. Ирина брала яркой внешностью, от того, как танцевал Дарио взгляд не отвести было.
Вы всё за меня написали). Я так совсем не разбираюсь, но тоже видела, как хорош Дарио.
+16
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Defender64
Это неправда.
+15
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Anouck
Я тут буду в меньшинстве, но замечу, что каким бы талантливым танцором в смысле катания Дарио не был, те же поддержки давались ему ох-как непросто, притом что Ира в них сама заходила: видимо давала о себе знать минимальная разница в росте и особенности телосложения. Ну не выглядит он, простите, как человек, готовый если нужно, ради партнёрши и результата пойти в качалку. Смотрела прокат Иры с Нарижным и ловила себя на мысли: я раньше никогда не обращала внимание на то, что у Иры очень хороший конёк. Может Дарио так оттенял, может у них просто разное скольжение. По-моему они начинали не вместе.

Дарио -талантливый танцор. Абсолютно точно более талантливый, чем сейчас о нём говорит Жулин. Однако, танцы - парный вид спорта. Уровень элемента определяется ещё и тем, что сделал более слабый партнер. И вот в плане этой самой разницы - ему точно придется пахать. Сможет ли он дождаться, когда чешка по-настоящему поедет? Если да - флаг ему в руки. Причём не российский.

Посмотрим что будет дальше. Но пока эксперимент с Нарижным мне вполне зашёл. Сужу по тому, что выложили в youtube после шоу у Авербуха. Для того времени, которое они катаются вместе, это очень неплохо. Не знаю какая разница в росте у Дэвида с Дарио. Но заходы на поддержки чисто визуально смотрятся полегче. Так что может и к лучшему.
+16
-2
+14
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bezsugar
Клоун.. Вот что за манера принизить, унизить уходящего спортсмена вслед.
Агенауэр уж явно разглядел талант Чиризано, абы кого они не берут к себе.
Не удивлюсь, если потом выяснится, что мы отпустили будущего призера ои, чм и так далее.
+13
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Девушка Безимени
незаменимый жулин только
увы
+14
-1
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4x Qqqq
Ответ Lizard Wizard
Жулин взял на себя труд наглядно продемонстрировать, что корень нынешнего танцевального кризиса находится в тренерах сборной. Спасибо, конечно, но никто не просил...
Герой, которого мы не просили, но, видимо, заслужили(
+12
0
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Соль.
Вообще наоборот. Когда я их впервые увидела, мне запомнился именно мальчик.
+15
-4
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Е...С
Посмотрим как будет дальше. Оба партнера катучие и если поначалу Дарио был явный номер 1, то в конце и Ира очень подтянулась. Все программы явно ставили под Дарио, у Алексей Горшков это хорошо получалось. Посмотрим, как все будет с новым ТШ. В любом случае, это очень интересный период жизни Дарио, думаю, он им воспользуется на все 100%.
+12
-1
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Светлана Романова
У нас в стране всегда напряженка с партнерами была,вон как в свое время наши девушки за Костомарова и Авербуха сражались,уж Жулину об этом не знать.
+14
-3
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22somebody22
Ответ ДЮКали
Жулин, не переживайте, Дарио в будущем один из лучших партнёров в мировых танцах, Роман из него супер топ сделает, Вы лучше переживайте за Степанову -Букина, Вы им судя по shorts ставите поддержки в стиле modern version "Рабочий и колхозница", опять взялись за старое😂, жду с нетерпением контрольных прокатов
Он ждёт,что ХН к нему пойдут трениться😂
+11
-1
+10
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luisita
Ответ Princess23
главное не от Жулика же ушли. Ему то денежки продолжат капать - вот и не потеря. Да еще классный партнер на фоне его Багино-Базиных маячить не будет
Дарио когда-то ушел от Жулина.
+11
-1
+10
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