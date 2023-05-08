Александр Жулин высказался о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.

Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в по поводу перехода .

«Я думаю, что, во-первых, мы это переживем. А во-вторых, в этой паре его партнерша ( ) всегда выглядела поинтересней.

Она осталась кататься за Россию, поэтому я считаю, что ничего кардинально страшного для нашего фигурного катания не произошло. Серьезным ударом для нас это точно не станет.

Хавронина, насколько я знаю, сейчас катается с (Девидом) Нарижным. Я видел их на видео, и они хорошо смотрятся», – сказал .