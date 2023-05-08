Татьяна Тарасова: «Мы сможем спокойно обойтись без Чиризано. Они с Хаврониной никак не показали себя»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду ФФКР переходы Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.

Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано, который сейчас тренируется с Денисой Цимловой в Монреале. 

«Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и Хавронина) никак не показали себя.

Есть ли перспективы у Хаврониной и Нарижного? Не знаю, надо смотреть, следующий сезон покажет, на что они могут рассчитывать», – сказала Тарасова. 

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116 комментариев

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Vera Goncharova
Очередное подтверждение того, что Дарио сделал правильный выбор. Это не ребята себя не показали, а вы их в очереди не рассмотрели.
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MockingBird
Очень грубо.
И неправда, что "никак не показали себя".
ХЧ - чемпионы юношеских Олимпийских игр и ЧР среди юниоров, победители этапов ЮГП.
А Дарио - очень яркий и талантливый партнёр!
+128
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galik55
Что значит не показали, а по юниорам очень даже показали
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Ang Feo
Начинается. То, что их регулярно задвигали не значит, что они "никак не показали себя".
+65
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Delirium
Формально, по баллам, не показали. Но вообще больше было похоже на то, что их топят из шкурных интересов продвинуть другие пары.
+65
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Toba Door
Без комментов Тарасовой тоже можно легко обойтись
+54
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Светлана Менова
Иногда комментарии ТАТ, конечно, приводят в недоумение.
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Lilia Sadykova
ох ну конечно, чемпионы юношеских ОИ себя никак не показали. Да и зачем нам Дарио? он всего лишь лучший катальщик из нашей молодежи, но он нам не нужен
+26
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ccc6srcv2n
Да ТАТ забыла просто, все таки возраст. Но вот когда она комментировала какие-то соревы, то она именно Дарио оценила, именно подчеркнула его способность и с партнершей работать и без нее к себе внимание притягивать танцевальностью своей.
+24
0
+24
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JL JL
Без ваших комментариев, неуважаемая, уже давно вообще можно было бы обойтись. А вы лезете и лезете. Но, нет, на каждый чих, вы и несколько вам подобных тут как тут.
+27
-3
+24
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Olga.t
Тот самый случай, когда лучше промолчать, если добрых слов не нашлось...
Что такого плохого сделал Дарио для ТАТ?
Не хочется признать, что российские танцы потеряли талантливого и очень перспективного спортсмена? Не тех танцоров тянули весь сезон..
+22
0
+22
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Ирина Иванова
ТАТ, к сожалению, может спокойно обойтись без всех и всего, за исключением собственной значимости.
+18
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Tatiana Klm
Думаю, Дарио теперь уж совсем нет дела до мнения наших экспертов, у него начинается очень интересный этап в жизни и спортивный карьере. Мы совсем скоро увидим его на подиумах международных соревнований, а вот когда увидим наших спортсменов - большой вопрос.
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Бильм@н
Ну и Чиризано теперь спокойно обойдется без междусобойчика на "Мордовских узорах".
+18
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Юлия Ягунова
Правильно парень сделал, что перешел..очередь
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olvl
Ответ Toba Door
Без комментов Тарасовой тоже можно легко обойтись
Особенно таких.
+16
0
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Kareglazaya
Девиз Тарасовой: "Хамство - наше всё"...
Зря они с Родниной конфликтуют, у них очень много общего. Даже на вопросы журналистов отвечают аналогично - выливают очередную порцию яда.
+17
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+15
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Defender64
Ответ Delirium
Формально, по баллам, не показали. Но вообще больше было похоже на то, что их топят из шкурных интересов продвинуть другие пары.
Было бы ещё, кого продвигать. Новоделов каких-то блатных, которые даже две квоты на международке не отстояли бы. И падучих чемпионов. Зато можно на внутреннем уровне деньги попилить.
+15
0
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bezsugar
Нормально так обесценила людей, типа нет никто и звать никак🙄👎
+15
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Девушка Безимени
а уж он-то как без вас обойдется
+14
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Lolka12
А им дали себя показать? Капец я офигеваю просто… так рпзбрасываться спортсменами 🤬 просто слов нет от этого бомонда 😶‍🌫️
+13
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+13
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unknownman
Через час, следующая новость:
Тарасова: "Чиризано - хороший мальчик, перспективный. Для нас, это, конечно, потеря."
+14
-2
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Himmelge
Фу как некрасиво. Ну когда уже появится такт и уважение хотя бы промолчать?

Сами же задвигали в угоду маминой радости. То ли дело Диша с Дэвисом.
+17
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tanya_1111
Дарио с Ириной в этом году были нашей лучшей парой, это судьи всё слили, а дуэт был чудесный. Очень рада за Дарио и желаю ему побед.
+12
-1
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Viks
Своим хамством они сами провоцируют уехавших спортсменов. Наверное, и Чиризано есть что рассказать про ФФКР, из Монреаля.
+11
0
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