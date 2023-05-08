Татьяна Тарасова: «Мы сможем спокойно обойтись без Чиризано. Они с Хаврониной никак не показали себя»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.
Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано, который сейчас тренируется с Денисой Цимловой в Монреале.
«Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и Хавронина) никак не показали себя.
Есть ли перспективы у Хаврониной и Нарижного? Не знаю, надо смотреть, следующий сезон покажет, на что они могут рассчитывать», – сказала Тарасова.
И неправда, что "никак не показали себя".
ХЧ - чемпионы юношеских Олимпийских игр и ЧР среди юниоров, победители этапов ЮГП.
А Дарио - очень яркий и талантливый партнёр!
Что такого плохого сделал Дарио для ТАТ?
Не хочется признать, что российские танцы потеряли талантливого и очень перспективного спортсмена? Не тех танцоров тянули весь сезон..
Зря они с Родниной конфликтуют, у них очень много общего. Даже на вопросы журналистов отвечают аналогично - выливают очередную порцию яда.
Тарасова: "Чиризано - хороший мальчик, перспективный. Для нас, это, конечно, потеря."
Сами же задвигали в угоду маминой радости. То ли дело Диша с Дэвисом.