Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.

Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в по поводу перехода , который сейчас тренируется с Денисой Цимловой в Монреале.

«Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и ) никак не показали себя.

Есть ли перспективы у Хаврониной и Нарижного? Не знаю, надо смотреть, следующий сезон покажет, на что они могут рассчитывать», – сказала Тарасова.