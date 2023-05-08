Илья Авербух: «Чиризано – сильный партнер, это, безусловно, потеря»

Теги Илья Авербух сборная России ФФКР сборная Чехии переходы Матч ТВ Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Илья Авербух высказался о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.

Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано, который сейчас тренируется с Денисой Цимловой в Монреале. 

— Это сильный партнер, безусловно, потеря. У них был интересный дуэт (с Ириной Хаврониной).

— Не будь этой ситуации с отстранением, он не задумался бы о переходе?

— Не буду думать, что у него в голове. Как факт, могу констатировать, что это так, — заявил Авербух.

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9 комментариев

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MockingBird
Чиризано и без отстранения мог бы задумываться о переходе с такими оценками на внутренних стартах, как в прошлом сезоне. А уж когда партнёрша бросила, то и подавно. Какой ему смысл был оставаться?
+44
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+44
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Olga.t
Ответ MockingBird
Чиризано и без отстранения мог бы задумываться о переходе с такими оценками на внутренних стартах, как в прошлом сезоне. А уж когда партнёрша бросила, то и подавно. Какой ему смысл был оставаться?
"Что имеем не храним, потерявши плачем".
Хоть Авер не плюнул вслед, как Жулин, уже неплохо...
+32
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4x Qqqq
О, Авербух поадекватнее Жулина. По крайней мере, глазами пользуется и видит, что Дарио очень хороший танцор
+21
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La La
Дарио удачи с новой партнёршей на новом месте!) Авербух прав насчёт него
+4
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Ирина Похлебаева
Ответ MockingBird
Чиризано и без отстранения мог бы задумываться о переходе с такими оценками на внутренних стартах, как в прошлом сезоне. А уж когда партнёрша бросила, то и подавно. Какой ему смысл был оставаться?
Если от тебя уходит невеста,то неизвестно кому повезло (с).
Чиризано прекрасно устроился А уровень Хаврониной навсегда сидеть в штабе у весьма среднего тренера.
+7
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Девушка Безимени
для лп
илюха смотрит на перспективу
+7
-4
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Додик Аксель
Что имеем -- не храним, потерявши -- плачем. Распаду пар и переходам в другие ТШ не мало способствовало "грибное" судейство на наших соревнованиях.
+4
-1
+3
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Olga Krayz
Успехов Дарио с новой партнёршей в новом штабе! Для него это прекрасная возможность показать миру свой талант.
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sergeykhorz@mail.ru
Конёк у этого партнёра очень хороший и быстрый, но этого было недостаточно для получения высоких результатов. В паре пвртнёрша доминировала. Надеюсь что в новом тренерском штабе раскроют его типаж и несомненный талант и новая пара приобретёт свой стиль, ещё нужно поработать в спортзале чтобы поддержки не выглядели натужными. В танцах нужно заявить о себе, а то многие пары катаются по 10 лет на одном и том же месте.
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