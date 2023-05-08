Илья Авербух: «Чиризано – сильный партнер, это, безусловно, потеря»
Илья Авербух высказался о возможном переходе Дарио Чиризано в сборную Чехии.
Ранее Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано, который сейчас тренируется с Денисой Цимловой в Монреале.
— Это сильный партнер, безусловно, потеря. У них был интересный дуэт (с Ириной Хаврониной).
— Не будь этой ситуации с отстранением, он не задумался бы о переходе?
— Не буду думать, что у него в голове. Как факт, могу констатировать, что это так, — заявил Авербух.
Хоть Авер не плюнул вслед, как Жулин, уже неплохо...
Чиризано прекрасно устроился А уровень Хаврониной навсегда сидеть в штабе у весьма среднего тренера.
илюха смотрит на перспективу