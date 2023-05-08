Алина Загитова: «Делюсь с вами утренней разрядкой. Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как делает зарядку.

«Делюсь с вами утренней разрядкой💪

Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?» – написала Загитова. 

Плющенко обогнал Ягудина, а Загитова – только 23-я. Фигуристы доминировали в выборах 100 лучших спортсменов

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206 комментариев

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ТАТка
Выглядит Алина просто восхитительно!
Смотреть на Алинку и тюленить это лучшее времяпровождение)
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noangel
Круть! Фигура огонь! В отличной форме. Так держать, Красавица!
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Iririna
Алина даже на отдыхе не даёт себе расслабиться,поддерживает форму.Умничка!Сама стройненькая и ладненькая,фигурка точёная.
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IrinaVS
Алина - молодец, в прекрасной спортивной форме, фигура просто всем на зависть.
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+46
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Ирина Петрова
Ответ Бедоносец
+100500 ☝️ она и каталась всегда как ржавый робот.🤣
Поэтому вашу богиню вмегда побеждала
+48
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Arzu0203
Молодчинка, всегда на тренировках, даже на отдыхе, ни минуты покоя. Фигурка--отпад❤❤❤
+48
-4
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Ольга Веселова
Даже на отдыхе так!?! Фигура - огонь!!! Алина невероятная какая-то...
+48
-7
+41
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Маргарита В Сафронова
Алина в прекрасной форме. Сразу видно активного человека. Всегда в движении: танцует, летает,живӗт радостно и насыщенно! И на отдыхе держит себя в тонусе.
+42
-3
+39
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AllaS
Красиво делает Алина зарядку.
+44
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+37
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Olgacher
Молодчинка! И на отдыхе не ленится , настоящая спортсменка и чемпионка, победитель в спорте и по жизни. В отличной спортивной форме, всегда на позитиве
+40
-4
+36
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Lubov Anikina
Алина в прекрасной форме, фигурка просто чудесная, на зависть тюленевым хейтерам. Такую фигуру не нужно прятать под смазанным фото! И на отдыхе не забывает тренироваться!
+40
-5
+35
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ОлесяОлеська
Девочка ответственная, не филонит, и не "тюленит". Красивая спортивная фигурка, да и позитивчика всегда дарит болельщикам. Умница Алинка!
+39
-4
+35
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помада Терезы
По ощущениям у нее сейчас форма ничуть не хуже чем когда выступала
+43
-8
+35
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Verysia
Это выше моих сил - заниматься зарядкой на отдыхе. Алина просто красотка!
+40
-6
+34
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AllaS
Алина и на отдыхе в тренажерных залах в обязательном порядке. Красиво делает упражнения .
Отличного отдыха на море !
+41
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+33
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Arzu0203
Ответ Бедоносец
+100500 ☝️ она и каталась всегда как ржавый робот.🤣
почему то не пустила больше Жеку на золотой пьедестал ни разу
+34
-4
+30
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Sv Sv
Конечно, тюленим 🫣
Алина как Робокоп, все четко и отточено. Умница!
+35
-7
+28
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Mimonot
Какая же умничка Алина! Статуэточка! 🔥Тростиночка!🔥 Посмотришь на ее зарядку - сразу хочется присоединиться! Но вот не в отпуске точно!😂
О, второй фандом тоже в восторге: в первых рядах строчит!😂
+32
-5
+27
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Марк Терентьев
Ответ Бедоносец
+100500 ☝️ она и каталась всегда как ржавый робот.🤣
Ну,Каренину переехала. Живенько так,с огоньком 😁
+32
-5
+27
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Вера Цура
Дело было к вечеру, делать было нечего))), и решил спортс запостить Алину с отдыха, чтобы местные завсегдатаи не заскучали).
Молодец Алина! Отдыхать успевает, тренироваться и подзаработать некоторым позволяет-Алина такая Алина! Хорошего отдыха нашей красавице!
+30
-3
+27
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Lana-shu
Ответ Великий Алонсо
Иди лучше книги почитай, развивайся, а то ума как у воробья, два слова связать не может
Сразу видно, что второй фандом скучал. Все хорошо у Алины, не переживайте.
+33
-6
+27
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Arzu0203
Ответ Бедоносец
Зарядку Алиначка делает только на камеру, а так она сразу на кухню по утрам бежит.☝️
я ж говорю, что ты около дверей живёшь у Алины, всë- то ты знаешь
+30
-3
+27
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Марк Терентьев
Тюленить,конечно. Но,глядя на тебя,Алина хочется встать с дивана и хотябы три приседания сделать. Вот оно тебе надо,Солнышко? Отдыхай,наслаждайся морюшком!
+37
-10
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Verysia
Ответ Бедоносец
Старость не радость, не гнётся совсем липка.😂
Это от того, что все время на диване лежите. Берите пример с Алины: фигурка просто огонь! Даже в отпуске не тюленит.
+31
-7
+24
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Птичка певчая
Ответ Бедоносец
Прыжков только нет и ласточка не получается.😂
Жаль, что с вами такое случилось. Но вы там держитесь!
+30
-6
+24
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