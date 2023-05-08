Алина Загитова: «Делюсь с вами утренней разрядкой. Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как делает зарядку.
«Делюсь с вами утренней разрядкой💪
Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?» – написала Загитова.
Плющенко обогнал Ягудина, а Загитова – только 23-я. Фигуристы доминировали в выборах 100 лучших спортсменов
Смотреть на Алинку и тюленить это лучшее времяпровождение)
Отличного отдыха на море !
Алина как Робокоп, все четко и отточено. Умница!
О, второй фандом тоже в восторге: в первых рядах строчит!😂
Молодец Алина! Отдыхать успевает, тренироваться и подзаработать некоторым позволяет-Алина такая Алина! Хорошего отдыха нашей красавице!