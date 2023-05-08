Алина Загитова: «Делюсь с вами утренней разрядкой. Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как делает зарядку.

«Делюсь с вами утренней разрядкой💪

Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?» – написала Загитова.

Плющенко обогнал Ягудина, а Загитова – только 23-я. Фигуристы доминировали в выборах 100 лучших спортсменов