Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова выступили с совместным номером на шоу.
Спортсменки приняли участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое сегодня прошло во Владивостоке.
Фиугристки катались под песню Run The Worlds (Girls) в исполнении Beyoncé.
Как кто-то выше написал, Алина в этом музыкальном стиле смотрится наиболее гармонично.
Но им Ще дали в нагрузку)))
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