Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова выступили с совместным номером на шоу.

Спортсменки приняли участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое сегодня прошло во Владивостоке.

Фиугристки катались под песню Run The Worlds (Girls) в исполнении Beyoncé.