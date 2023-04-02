Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова выступили с совместным номером на шоу.

Спортсменки приняли участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое сегодня прошло во Владивостоке.

Фиугристки катались под песню Run The Worlds (Girls) в исполнении Beyoncé.

Материалы по теме

138 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Залина Малина
Ответ Дмитрий Агалаков
Три самых лучших фигуристки России. Спасибо за классный номер!
Объективно. Так и есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Ответ Gemma157
поддерживаю. так надоело читать все эти фанатские баталии!
Написала Гемма и тут же , в следующем комментарии, набросила на Алину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrak_vl
Ответ Бильм@н
Неужели вы ещё хуже ожидали?🤣
Мы ожидали, что трусоботы прибегут и включат голубя. Продолжайте, смешно смотреть, как вы позоритесь, клоуны)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Ответ Gemma157
валиева и щербакова хорошо выступили. загитова слабое звено в этой тройке, конечно
Как же, как же) Именно поэтому Алину поставили в центре в наряде из клипа Бьонсе) И луч прожектора её выделял.
Как кто-то выше написал, Алина в этом музыкальном стиле смотрится наиболее гармонично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вера Подгорных
Ответ Syndycate
Вообще удивляет, что имея столько именитых фигуристок, ТШТ только сейчас додумалась до чего -то подобного)
Очень давно, в 2018, Алина и Женя Медведева на шоу в Японии совместный номер катали. Номер был сделан за пару дней, но для шоу неплохо было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vgg Ghb
Почему фанаты одной спортсменки дружно дежурят на ветке других спортсменок? Вы разве не должны защищать свою девушку там, а не нападать тут на каждого с криками "а вот на другой ветке сказали то-то!"? Одно дело сказать: мне не понравилось, и пойти дальше к себе на ветку, выгонять хейтеро; а другое дело сидеть и строчить комментарии фанатом других девушек. Одержимость какая-то...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ vanessa2021
У Камилы тоже хорошо получается. Надо было вдвоем с Алиной этот номер готовить. И синхронность отработали бы. Но им Ще дали в нагрузку)))
Согласна, АЩ не успевает за ними и портит всё впечатление от номера.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrak_vl
Ответ Rush
Но дрова то в лесу.
Клоунесса тут как тут - прибежала доказывать, какой плохой номер и как ужасно выглядит. Зачем же тратить время, можно же Сашу хвалить за кантилевер со скрипкой... но нет, надо обгадить других фигуристок, да?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева одна уже не тянет. Поэтому её и навязали в нагрузку к чемпионкам.
Там походу новая очка само по себе уже неинтересна, вот её и сажают на хвост всем популярным.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ Елизавета Смородина
Вообще не видно на этом видео, кто из них кто
Вживую видно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ bona ulo
И почему я не удивлен, увидев под этой новостью ники самых неадекватных трусовских фанаток с тоннами грязи...
Тонны грязи было от фанатов ТШТ в посте с Трусовой.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Бильм@н
Про тебя и твои набросы на одну только фигуристку давно всем всё известно.
От того, что вы сюда прибежали (типа отомстить😀) шоу Рудковских и номера Трусовой не перестанут быть безвкусицей и легче вам тоже не станет. Если только на несколько минут
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Ответ Olgacher
Очень хотелось, чтобы эта ветка была позитивной. Без оскорблений и сравнений. Может, лучше отметить, что именно понравилось в номере и исполнении каждой участницы. Получится?
Поддерживаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ Бильм@н
Неужели вы ещё хуже ожидали?🤣
Ожидали хороший номер, получился ооочень хороший.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Валиева одна уже не тянет. Поэтому её и навязали в нагрузку к чемпионкам.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ Вера Подгорных
Ну раз вы от Трусовой здесь с набросами, то реальность такова, что нет зрелища печальнее на свете, чем Трусова со скрипкой в пируэте.
Кому как. По мне у Саши новый необычный номер. А здесь не доработанный, наспех сделанный номер. Но у каждого свой вкус.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Anna Morgan
да загитова лучше всех под такую музыку смотрится.
У Камилы тоже хорошо получается. Надо было вдвоем с Алиной этот номер готовить. И синхронность отработали бы.

Но им Ще дали в нагрузку)))
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bona ulo
И почему я не удивлен, увидев под этой новостью ники самых неадекватных трусовских фанаток с тоннами грязи...
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Ответ Alexander X
запись, конечно, хотелось бы и по-лучше😔
В соцсетях уже выставили
с лучшим качеством. Сходите в Телеграм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
Ответ Сайтама
Алина просто огонь! Держит внимание зала и не отпускает. И костюм к номеру понравился. Классно смотрится.
да загитова лучше всех под такую музыку смотрится.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Вера Подгорных
Ну раз вы от Трусовой здесь с набросами, то реальность такова, что нет зрелища печальнее на свете, чем Трусова со скрипкой в пируэте.
В плане печального зрелища Щербакова всех переплюнет. Такие бровки домиком никому не сделать)))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ Беглый*
Про других фигуристок в моём комментарии ничего не было, только про бревно с плавниками. Но я рад, что вы сделали правильные выводы
Про тебя и твои набросы на одну только фигуристку давно всем всё известно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Алина просто огонь! Держит внимание зала и не отпускает. И костюм к номеру понравился. Классно смотрится.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
Ответ Вера Подгорных
Почему то взорвались поклонники Трусовой на видео этого номера. Номер хороший, вкатают, добавят что то еще. и будет вообще огонь.
не будет. На льду разного уровня и фактуры фигуристки. Загитова смотрится хорошо, Валиева старается и тоже неплохо, резкая, чувствует характер, ще там лишняя
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Балканова
Ответ Этери горячая
Камила имеет звание величайшей фигуристки в истории, грациозный человек, великолепную московскую дикцию, ну и конечно же она высокая статная красавица. Некоторые вещи важнее, чем кусок металла на шее.
Не слышала, чтобы ей официально давали это звание. Да и не дадут уже
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий