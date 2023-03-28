Загитова поздравила Щербакову с 19-летием, сыграв ей фрагмент из песни на пианино

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Алина Загитова поздравила Анну Щербакову с 19-летием, сыграв ей песню на пианино.

Загитова сыграла фрагмент из песни Happy Birthday to You.

«С днем рождения», – написала Загитова.

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141 комментарий

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Мира2024
Ответ закрыт по беспределу
Ну отбитое фанатьë почему-то считает нужным зацепить меня - вот и мой ответ.
Ну да, ну да, когда вы задеваете других, это нормально для вас, а вот вас ни-ни, вы же у нас "храбрый", всем можете ответить и никого не боитесь, ну так и мы такие же, понимаете, "добрый вы наш", мы же все ИМЕЕМ право ответить тем, кто задевает нас или ту спортсменку, которую мы поддерживаем, или это исключительно только ваша привилегия, по-вашему?
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olvl
Аню с днём рождения, здоровья и всяческих успехов!
Наши девочки весёлые и довольные, это радует. Алина молодец, выучила кусочек песенки для Ани.
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Татьяна Тычинская
Ответ Соль.
Игра не пианино между изучением галактики и диджейством
Не завидуйте
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Татьяна Тычинская
Ответ Светлана Менова
Я, не сомневаюсь, что у них есть теория о том, что Алина дружит с Аней за деньги. 🤡
Ну это ваше личное мнение
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Вадим Калинин
Оригинальное поздравление. Аню с Днем рождения! Умеет Алина взбодрить публику...
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Марк Терентьев
Ответ Enchanter WIZZARD
Судя по видам из окна это аппартаменты Сити, а не квартира Алины
Это апартаменты Сити Алины. Это важно?
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Lana-shu
Ответ Анна Лисина
Да, это я начала и буду об этом и далее писать! Вы считаете. что вам можно хейтить Аню и вбросы постоянно про нее, а вас не тронь?)
И поэтому Вы постоянно качаете тему Стаса? Странная любовь к Ане.
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закрыт по беспределу
Ответ Мира2024
Ну в этом я и не сомневаюсь. Вы все тут такие "храбрые" анонимные "герои" 😊
Ну отбитое фанатьë почему-то считает нужным зацепить меня - вот и мой ответ.
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Бедоносец
Молодец Алиначка что решила посвятить себя музыке. Как знать, может из тебя получится Жан Мишель Жар или Эдуард Артемьев, главное не останавливайся и совершенствуйся.
Анечку нашу самую любимую и самую красивую олимпийскую чемпионку с девятнадцатилетием! Пусть сбудутся все мечты и стать двукратной ОЧ и пятикратной чемпионкой России. 💐🎂🍒
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закрыт по беспределу
Ответ Эрнст Кренкель
Вас волнует, это же видно
Хреново видно, значит.
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Марк Терентьев
Ответ Мария Курникова
Анечка, дорогая, милая, не поддавайся манипуляциям Алиначки! Она тебе хочет скинуть с трона, выгнать с Ледникового Периода, а в лицо улыбка! Но у ничего не получится! С днём рождения, дорогая! Желаю тебе понимать лучше людей.
🤣🤣🤣🤣 С таким аналитическим умом Вам надо работать в бюро прогнозов
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закрыт по беспределу
Ответ Olgacher
В таком случае можно добавть: но это только моё мнение. Ни одной новости с Загитовой не пропускаете, и везде, как бы помягче выразиться, сплошной негатив
А можно и не добавлять.
Много новостей пропускаю, будьте внимательнее.
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Эрнст Кренкель
Анечка с Днём Рождения!
Пожелаю ей счастья в жизни.
А ещё пожелаю умения хранить любовь и дружбу!
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Mishar Plus
Ответ Эрнст Кренкель
А что там определять, по звуку легко определяется, это фортепиано, у синтезатора звук другой
у синтезатора те же самые сэмплы есть плюс куча других. по умолчанию другой выставлен вроде на синтезаторе, но тот же самый сэмпл можно выставить что по умолчанию на электронном фортепиано.
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Мария Курникова
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Эрнст Кренкель
Ответ Mishar Plus
так, первым делом надо определить - это электронное фортепиано или синтезатор. различие в наличии механизма балансировки клавиш. думаю это электронное фортепиано какое нибудь дешевое и легкое.
А что там определять, по звуку легко определяется, это фортепиано, у синтезатора звук другой
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Эрнст Кренкель
Ответ несахар
абы да кабы каори чемпионка мира это факт точка!
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Вот я рад за Каори, она хорошая девочка и давно заслужила быть отмеченной званием чемпионки мира
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Мира2024
Ответ закрыт по беспределу
Захочу - и раскритикую. И ни у кого разрешения не спрошу. Тем более у вас.
Ну в этом я и не сомневаюсь. Вы все тут такие "храбрые" анонимные "герои" 😊
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kate_ko
Ответ Анна Беляева
Куда они только взрослеют так быстро?! Вот же была малышка глазастая,а теперь уже дева-красотка. С девятнадцатилетием Аню! Всякого разного, но только хорошего чемпионке!
Да, в голове просто не укладывается. Ещё недавно обе были трогательными малышками, а теперь взрослые самодостаточные красотки 😍
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Natalia Bagaeva
Ответ несахар
это у ани дома
Это у Алины 😉 там есть милая штучка, которую наши ей дарили.
Так что именинница в гостях. Алина -очень гостеприимна и дружелюбна, это через экран чувствуется)
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Призрачный триксель
Анюта,С Днём Рождения! Будь здорова, счастлива и успешна 🥳
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Мира2024
Ответ Светлана Менова
По вам сужу. Вы тут кучу гадостей про Аню пишите и не верите, что девочки хорошо общаются.
Приведите пример моих "кучи гадостей про Аню", а потом дальше поговорим, Светлана.
И да, мне безразлична Аня, от слова совсем. И я повторяла и повторяю: она скучная, неинтересная "отличница" и это не "куча гадостей про Аню", а констатация факта.
А примеры "кучи" жду.
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kate_ko
Ответ Александр Шульгин
Хорошо что у девчонок хорошие отношения, молодцы не ведутся на "доброжелателей"
Не, просто, папастас купил и Алину в придачу ко всем фк-судьям мира 😂
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Жанна Авдеева
Ответ Маргарита Михайловна
Никогда ещё Щербакова не была так популярна как сегодня.
На ветке Алины у пианино😂😂😂😂
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Эрнст Кренкель
Ответ несахар
небось еще под инстасамку танцевали и пели
При Алине не станет
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