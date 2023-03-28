Загитова поздравила Щербакову с 19-летием, сыграв ей фрагмент из песни на пианино
Алина Загитова поздравила Анну Щербакову с 19-летием, сыграв ей песню на пианино.
Загитова сыграла фрагмент из песни Happy Birthday to You.
«С днем рождения», – написала Загитова.
Наши девочки весёлые и довольные, это радует. Алина молодец, выучила кусочек песенки для Ани.
Анечку нашу самую любимую и самую красивую олимпийскую чемпионку с девятнадцатилетием! Пусть сбудутся все мечты и стать двукратной ОЧ и пятикратной чемпионкой России. 💐🎂🍒
Много новостей пропускаю, будьте внимательнее.
Пожелаю ей счастья в жизни.
А ещё пожелаю умения хранить любовь и дружбу!
Вот я рад за Каори, она хорошая девочка и давно заслужила быть отмеченной званием чемпионки мира
Так что именинница в гостях. Алина -очень гостеприимна и дружелюбна, это через экран чувствуется)
И да, мне безразлична Аня, от слова совсем. И я повторяла и повторяю: она скучная, неинтересная "отличница" и это не "куча гадостей про Аню", а констатация факта.
А примеры "кучи" жду.