Алина Загитова: «Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете поздравить, я сдала последний экзамен»

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Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете

Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете

В 2020 году олимпийская чемпионка по фигурному катанию поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика». В 2021-м она была зачислена в РГУФКСМиТ.

«Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете меня поздравить, я сдала последний экзамен. Я очень рада.

А сейчас направляюсь на вокзал, еду в Питер. Так что, Питер, встречай», – сказала Загитова в видео для своего телеграм-канала.

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80 комментариев

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yak444
Удивляет количество минусов под каждым поздравительным комментом.
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Verysia
Ответ Gemma157
так вставать надо пораньше, можно и успеть кофе попить. а если дрыхнуть до 10 то и времени на кофе не будет а вообще, алинка, перед тем как просить поздравлений скажи-ка нам название предмета и вопросы на билеты 😆
Гемма, с Великим Праздником Благовещения! Мира и Добра сегодня всем желают.
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Александр Шульгин
Ответ Lana-shu
Это спортивный заочный. Некоторые там вообще не появляются.
Ну если спортивный тогда ладно, там она специалист и так.
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шампион
Ответ Iuasamotu
Алинка, ты хоть название предмета знаешь по которому сдала последний экзамен?
Алинка обычно просто рассказывает анекдоты про Евгению Медведеву. Преподы ухазатываются и ставят зачеты. Иногда изображает, как МЖ вся в соплях реагирует на второе место на ОИ. Ну или уходит в самый дальний угол аудитории, и делает там "флутц".
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Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
так вставать надо пораньше, можно и успеть кофе попить. а если дрыхнуть до 10 то и времени на кофе не будет а вообще, алинка, перед тем как просить поздравлений скажи-ка нам название предмета и вопросы на билеты 😆
Гемма, а говорят, что сон - это лучшее косметическое и восстанавливающее средство. Так что, можно и подольше поспать) А вы у всех названия предметов спрашиваете или избирательно у Алины?
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Navian
Ответ Сумеречная-00
Алина трудоголик, конечно. Совмещать и работу и работу и учебу тяжело, конечно. А так-то жду теперь записи с шоу в Питере. Вдруг там что-то новенькое будет.
Старается... глядишь и в думе. Там такие и нужны.
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victoire
Ответ Александр Шульгин
Вот хорошо быть такой умной и талантливой. Обычные студенты учатся с утра до вечера и сдать не могут с первого раза или вообще не могут, а тут раз вчера на хоккее сегодня последний экзамен. Прямо завидно как можно быть такой умной и талантливой.
Те, кто с утра до вечера учатся, сдают, как правило
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Natalia Bagaeva
Я кайфую от ее видосиков в кружочках. А некоторые сразу ведутся на ее троллинг -ведь косточку им подкинула . Главное, не обляпайтесь)))

Красотка в светлом 😍 Я рада, что она разбавляет любимый черный цвет! Свежа, по весеннему, юна, красива и востребована!

Позитивных эмоций от шоу в спб, Алинка!
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vadim235
Хейтеры Алины, пожалейте себя, не надрывайтесь, а то день пройдёт, 600 комментов, а вы не покушамавши совсем
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yak444
Алина, поздравляю тебя с успешной сдачей ссесии! Удачи в шоу СПб!
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Додик Аксель
Было время мы и завтракать успевали, и на занятия ходили, которые начинались в 8:30 и до 15:30 первые 3 курса в мединституте. Студенческая пора -- лучшие годы в моей жизни так точно. Алину с успешной сдачей экзаменов, счастливой дороги и успеха в ледовом шоу. Питер аншлаг обеспечит.
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Rush
Ответ Александр Шульгин
Конечно завидую, похоже она гений ее надо в науку. Поднимит нашу науку на новый уровень
О, неужели не понимаете разницу между изучением трудов академиков и самому заниматься наукой?
Это совершенно разное.
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Verysia
Ответ Iuasamotu
Алинка, ты хоть название предмета знаешь по которому сдала последний экзамен?
Вот не сообщила вам, забыла!
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Verysia
Поздравляю, Алина! Успешных выступлений в СПб, пусть все будет хорошо!
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Марк Терентьев
Ответ Lubov Anikina
Поздравляем Алину. Никто и не сомневается, что первыми на ветке будут оставлять комментарии самые верные её поклонники, которые сами- то учились ли?
Учились. Только нафик никому не сдались. А виновата Загитова))
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Александр Шульгин
Ответ Lubov Anikina
Завидуйте, вы, похоже, из тех студентов, кто не может сдать (или не мог) экзамены с первого раза. Выдали себя с головой
Конечно завидую, похоже она гений ее надо в науку. Поднимит нашу науку на новый уровень
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Lana-shu
Ответ Александр Шульгин
Вот хорошо быть такой умной и талантливой. Обычные студенты учатся с утра до вечера и сдать не могут с первого раза или вообще не могут, а тут раз вчера на хоккее сегодня последний экзамен. Прямо завидно как можно быть такой умной и талантливой.
Это спортивный заочный. Некоторые там вообще не появляются.
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Марк Терентьев
Ответ Александр Шульгин
Вот хорошо быть такой умной и талантливой. Обычные студенты учатся с утра до вечера и сдать не могут с первого раза или вообще не могут, а тут раз вчера на хоккее сегодня последний экзамен. Прямо завидно как можно быть такой умной и талантливой.
Хорошо быть Алиной Загитовой. А завидовать не надо. Работайте и будет Вам счастье 😉
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Rush
Ответ Iuasamotu
Алинка, ты хоть название предмета знаешь по которому сдала последний экзамен?
И название и содержание к неудовтльствию некоторых особо "одарённых "
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Arzu0203
Молодец, Алина, несогласные все тут как тут, на месте, будут до вечера обсуждать. Ведь ловят каждое твоё слово. 😜 Гладкого льда тебе в Питере, наша любовь❤❤❤
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Епифан Еланфий
удачи Алине в Питере 👍
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Марк Терентьев
Счастливой дороги,Алина! Психология? Она самая 😉.
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Lubov Anikina
Ответ Александр Шульгин
Вот хорошо быть такой умной и талантливой. Обычные студенты учатся с утра до вечера и сдать не могут с первого раза или вообще не могут, а тут раз вчера на хоккее сегодня последний экзамен. Прямо завидно как можно быть такой умной и талантливой.
Завидуйте, вы, похоже, из тех студентов, кто не может сдать (или не мог) экзамены с первого раза. Выдали себя с головой
+4
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Anna D
какая молодец Алина)
с утра сдала экзамен, и днём уже едет в другой город...
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Тимаш
Ответ PerfectSvendsen
Как-то странно она экзамены посреди семестра сдаёт) да и в принципе ей не понять, что у тех, кто реально учится, каждое утро начинается с «похода в университет». Но, разумеется, если в университете ты бываешь раз в год, то это становится для тебя событием
Что тут странного? Алина не обычная студентка. У неё очень много проектов, выступлений. Она сама говорила, что преподаватели идут на встречу: где-то что-то с опозданием может сдать или наоборот, пораньше. Самое главное, Алина учится, добивается своей цели. Успехов Алине! Пусть всё получится!
+6
-7
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