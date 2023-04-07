Алина Загитова: «Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете поздравить, я сдала последний экзамен»

Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете

Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете

В 2020 году олимпийская чемпионка по фигурному катанию поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика». В 2021-м она была зачислена в РГУФКСМиТ.

«Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете меня поздравить, я сдала последний экзамен. Я очень рада.

А сейчас направляюсь на вокзал, еду в Питер. Так что, Питер, встречай», – сказала Загитова в видео для своего телеграм-канала.