Алина Загитова: «Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете поздравить, я сдала последний экзамен»
Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете
Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете
В 2020 году олимпийская чемпионка по фигурному катанию поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика». В 2021-м она была зачислена в РГУФКСМиТ.
«Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете меня поздравить, я сдала последний экзамен. Я очень рада.
А сейчас направляюсь на вокзал, еду в Питер. Так что, Питер, встречай», – сказала Загитова в видео для своего телеграм-канала.
Красотка в светлом 😍 Я рада, что она разбавляет любимый черный цвет! Свежа, по весеннему, юна, красива и востребована!
Позитивных эмоций от шоу в спб, Алинка!
Это совершенно разное.
с утра сдала экзамен, и днём уже едет в другой город...