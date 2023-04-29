Илья Авербух: «Я очень надеюсь, что спектакль «Анна Каренина» будет не без участия Ромы Костомарова»

Илья Авербух рассчитывает на участие Романа Костомарова в спектакле «Анна Каренина».

«Я по-прежнему надеюсь, что осенью удастся показать пул вообще всех спектаклей, потому что это мой юбилейный год. 50-летие, страшные слова.

Хотелось бы показать и «Кармен». У нас уже есть предварительная договоренность о том, что «Кармен» мы перезапустим с Женей Медведевой в главной роли. Женя прям горит этой историей.

Еще планируется «Ромео и Джульетта» и, конечно, «Анна Каренина». С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы (Костомарова).

Мы все все понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», – сказал хореограф и продюсер.

В январе олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.