Илья Авербух: «Я очень надеюсь, что спектакль «Анна Каренина» будет не без участия Ромы Костомарова»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассчитывает на участие Романа Костомарова в спектакле «Анна Каренина».

«Я по-прежнему надеюсь, что осенью удастся показать пул вообще всех спектаклей, потому что это мой юбилейный год. 50-летие, страшные слова.

Хотелось бы показать и «Кармен». У нас уже есть предварительная договоренность о том, что «Кармен» мы перезапустим с Женей Медведевой в главной роли. Женя прям горит этой историей.

Еще планируется «Ромео и Джульетта» и, конечно, «Анна Каренина». С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы (Костомарова).

Мы все все понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», – сказал хореограф и продюсер.

В январе олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

14 комментариев

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chespo
Авербух в своем пиаре совсем берега потерял.
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Toba Door
Надеемся на все эти халтуры государство не выделит ни рубля, пусть изя на свои ставит это барахло
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ОлесяОлеська
Ответ екибастосЪ
Ну, ходить Роман уже начал. Пока, правда, только под себя.
Бесчеловечно и ужасно с вашей стороны.
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Маргарита В Сафронова
Пожалуйста, не надо устраивать спектакль на Романе. Ему сейчас необходимо спокойно восстанавливаться , а не привлекать внимание к шоу.
+7
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Наталья Грабовская
Как зритель могу сказать, какая бы ни была распрекрасная постановка или шоу ИА, смотреть я на неё буду через призму случившейся человеческой трагедии и не только трагедии одного человека, но всей его семьи. Поэтому предпочту больше не смотреть.
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мопс 19
Не поняла почему заминусовали мой комментарий напишу ещё раз не надо делать из человека инвалида раньше времени нужно дождаться официальных комментариев
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Raduga
Событие?
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екибастосЪ
Дайте человеку спокойно умереть.
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