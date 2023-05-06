Виктория Синицина: «Даже та малая часть Монголии, которую мы увидели, очень впечатляет, особенно масштабами бескрайних степей»

Фигуристка Виктория Синицина поделилась впечатлениями от поездки в Монголию.

6 и 7 мая Синицина и другие российские фигуристы выступят в ледовом шоу в Улан-Баторе.

«Очень хочу надеяться, что у нас будет время погулять по окрестностям Монголии. Потому что пока мы с самого утра и до позднего вечера находимся на катке.

Но даже та малая часть Монголии, которую мы увидели из окна автобуса, когда ехали из аэропорта в отель, и видим каждый раз, когда едем из отеля на каток и обратно, очень впечатляет, особенно масштабами бескрайних степей!

В общем, пока я успела только быстро забежать в один магазинчик, чтобы купить славящийся на весь мир местный кашемир», – написала чемпионка мира по танцам на льду.

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