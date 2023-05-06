Виктория Синицина: «Даже та малая часть Монголии, которую мы увидели, очень впечатляет, особенно масштабами бескрайних степей»

Теги сборная России танцы на льду Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина поделилась впечатлениями от поездки в Монголию.

6 и 7 мая Синицина и другие российские фигуристы выступят в ледовом шоу в Улан-Баторе.

«Очень хочу надеяться, что у нас будет время погулять по окрестностям Монголии. Потому что пока мы с самого утра и до позднего вечера находимся на катке.

Но даже та малая часть Монголии, которую мы увидели из окна автобуса, когда ехали из аэропорта в отель, и видим каждый раз, когда едем из отеля на каток и обратно, очень впечатляет, особенно масштабами бескрайних степей!

В общем, пока я успела только быстро забежать в один магазинчик, чтобы купить славящийся на весь мир местный кашемир», – написала чемпионка мира по танцам на льду.

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30 комментариев

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Валерий Петров
Погулять по окресностям Монголии? Как она себе это представояет?
Может имела в виду окресности Улан-Батора?
+22
0
+22
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Ирина Иванова
Окрестности Монголии - это, как окраины галактики) Слово - не самый сильный конёк у некоторых фигуристов.
+23
-2
+21
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На Пекин
Ответ Валерий Петров
Погулять по окресностям Монголии? Как она себе это представояет? Может имела в виду окресности Улан-Батора?
Окрестности это прилегающая территория, получается, погулять по России и Китаю)
+18
0
+18
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Лучшее_враг_хорошего
Синициной лучше просто выкладывать фотки. Она вечно, что ни напишет, постоянно провал.
«Окрестности Монголии» - 😹😹😹
+15
-1
+14
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Лакс
"по окрестностям Монголии" - это по Китаю что-ли? )
+12
0
+12
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tanya_1111
Ответ Екатерина Ивановская
Кто о чем, а вшивый про баню. Кто о чем, а Синицина по магазинам :)
Любая девушка в командировке сходит в магазин, Синицина тут ничем не выделяется от остальных.
+15
-4
+11
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Верю-не верю
Одно хорошо, теперь у Вики будут правильные стереотипы о Монголии, как о стране степей, а не гор и баранов)
+11
-1
+10
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Лакс
Ответ comewhatmay
Может, по Алтаю.
а может по Гоби.)) А Алтай в Монголии и свой есть.
+6
0
+6
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Natalia Shkurina
Ответ Светлана М
Про Монголию вообще как то совсем мало информации в СМИ
А про окрестности Монголии так вообще ничего не найти)))
+5
0
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olvl
Новые места и страны всегда интересно посмотреть. Надеюсь, получится увидеть какие-то достопримечательности. Когда ещё получится попасть в Монголию.
+5
0
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Anastasia1990_
Ну погуляй по окрестностям Монголии, кто же тебе, Вика, не велит 😅
+6
-1
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comewhatmay
Ответ Лакс
"по окрестностям Монголии" - это по Китаю что-ли? )
Может, по Алтаю.
+4
0
+4
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Екатерина Ивановская
Кто о чем, а вшивый про баню. Кто о чем, а Синицина по магазинам :)
+11
-8
+3
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Адриана
Ответ Ирина Иванова
Окрестности Монголии - это, как окраины галактики) Слово - не самый сильный конёк у некоторых фигуристов.
Да у всех, и это им простительно, они в другом сильны.
+4
-2
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Sgi
Ответ Екатерина Ивановская
Кто о чем, а вшивый про баню. Кто о чем, а Синицина по магазинам :)
И в чем проблема , что она пошла в магазин в поездке ?
+6
-4
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MyCA
Ответ Верю-не верю
Одно хорошо, теперь у Вики будут правильные стереотипы о Монголии, как о стране степей, а не гор и баранов)
горы и бараны то же есть
+3
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Verysia
Ответ Назар Игорь
Синицина, посети северный Казахстан, там бескрайности выше крыши.
А ещё бескрайние калмыцкие степи - весной красота неописуемая!
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tan_kette
Моголия это там где из пальмового жира мыло варят, также как в СССР при социализме? Никто пальмовый жир вместо сливочного масла в пищу не употребляет?
+3
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Назар Игорь
Синицина, посети северный Казахстан, там бескрайности выше крыши.
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N-fox
Ответ JL JL
Так-то я согласна с заголовком. Но дело-то в том, что при определенных других обстоятельствах, она бы в Монголии вряд ли оказалась. Потом, мне очень понравились многочисленные хлебо-булочные изделия, в том числе и ржаные и с малым количеством сахара и упакованные в разнообразные бумажные пакеты. Монгольские кондитерские изделия, правда, совместно с Бельгией, просто великолепны, шоколад, коробки конфет, печенье и просто огромный ассортимент. Уже не говорю о фирменном облепиховом соке! Вот уж раздолье. С сахаром, без сахара, 100%, 50%... Совершенно в разном виде. Я уже не говорю о фирменной упаковке сока. P.S. у нас, если и увидишь облепиховый сок, то только кустарный, какие-то тетки на рынках продают непонятно что в засаленных пластиковых бутылках. Заводской сок, последний раз видела в начале 70-х.
Тоже пробовала монгольско-бельгийский шоколад. Очень!
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nina1212
Есть и минусы. Читала, что в Монголии проблема с фруктами и овощами, если есть то все дорогое и недозрелое, китайское но при этом очень дешевое мясо и его много.
в ресторанах некоторые фрукты и овощи подаются как деликатес
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Princess23
в голове ее опилки да-да-да
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Светлана М
Про Монголию вообще как то совсем мало информации в СМИ
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MyCA
Ответ Валерий Петров
Погулять по окресностям Монголии? Как она себе это представояет? Может имела в виду окресности Улан-Батора?
Ну была в Пекине, Алматы так что нормальные окрестности.
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Natalia Shkurina
Ответ MyCA
горы и бараны то же есть
скорее козы и яки
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