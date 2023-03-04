Дмитрий Козловский: «Я выступал на многих аренах, но домом могу назвать только «Юбилейный». Выступать здесь – счастье и огромная радость»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Пара лидирует после первого дня.

– Как выступается в Петербурге?

Козловский: Как дома. С уверенностью могу сказать, что выступал на многих аренах. Но домом могу назвать только «Юбилейный». Здесь я делал свои первые шаги, здесь происходили самые важные вещи в моей карьере. Выступать здесь – счастье и огромная радость.

– Не смущал размер арены в «Юбилейном»?

Бойкова: Когда выходишь на арену, сразу понимаешь, как нужно кататься. Тамара Москвина ставила фишки на льду, но это не помогает. Проще выйти на арену и адаптироваться.

Козловский: ISU принял новый стандарт. Поскольку мы все ждем возвращения на международные турниры, мы стремимся к этому. Федерация обеспечивает должный уровень своим спортсменам. Чтобы для нас это не стало сюрпризом, чтобы мы не бегали по бортикам.

5 комментариев

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Августа Тимофеевна
Обожаю вас, ребятки! Вы великолепны!
+7
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Дружба11
Димуся и Сашуличка-горжусь Вами наши Ребятки огненные!!!
+5
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Adeline
Ответ Katerina Sunny
Козловский так говорит, как будто это не он медаль на Скейт Америка выигрывал.
В Самаре лёд тоже был нестандартно маленький
+3
-1
+2
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Katerina Sunny
Козловский так говорит, как будто это не он медаль на Скейт Америка выигрывал.
+1
-5
-4
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Adeline
Желаем им чистой ПП в "доме"
+8
0
+8
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