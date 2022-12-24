Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский сложили свои компоненты в единое целое, у них получилась хорошее выступление с хорошей хореографией»

Теги Тамара Москвина сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась о победе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях пар на чемпионате России в Красноярске.

«Это соревнования, где конкуренция идет между всеми парами. Каждый делал свою программу, каждый донес нам, зрителям и судьям, свою программу и свою историю. И по тому, кто и как это сделал, судьи результат и оценили.

Кто лучше справился, без ошибок это донес, тот и на высоте. Саша с Димой сложили все свои компоненты в единое целое, у них получилась хорошее выступление с хорошей хореографией», – отметила тренер.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тоже тренируются у Москвиной. Они уступили победителям 0,51 балла.

«Захватывающий финал, очень интересно, мне понравилось. Настоящий спорт», – сказала Москвина.

6 комментариев

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Полин
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Ответ Т. А.Д.
МГ все равно лучшие
Для вас лучше, а для кого то БК лучше
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Светлана Менова
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Сдержанно Москвина говорит, сдержанно.
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Lolka12
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Ответ Т. А.Д.
МГ все равно лучшие
Вот именно. Все-таки у Галлямова явно что-то случилось. Он был сам не свой, не улыбался даже на представлении пар 🤯
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letochka
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БК очень хороши в этом году. Излучают уверенность. Молодцы!
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Т. А.Д.
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МГ все равно лучшие
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Vendetta4111323
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БК чуть ли не единственные не получили никаких плюшек за Олимпиаду, хотя катались достойно. Пусть призы за заслуженное золото этого ЧР их порадуют)
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