Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский сложили свои компоненты в единое целое, у них получилась хорошее выступление с хорошей хореографией»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась о победе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях пар на чемпионате России в Красноярске.

«Это соревнования, где конкуренция идет между всеми парами. Каждый делал свою программу, каждый донес нам, зрителям и судьям, свою программу и свою историю. И по тому, кто и как это сделал, судьи результат и оценили.

Кто лучше справился, без ошибок это донес, тот и на высоте. Саша с Димой сложили все свои компоненты в единое целое, у них получилась хорошее выступление с хорошей хореографией», – отметила тренер.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тоже тренируются у Москвиной. Они уступили победителям 0,51 балла.

«Захватывающий финал, очень интересно, мне понравилось. Настоящий спорт», – сказала Москвина.