Тамара Москвина о финале Гран-при России: «Первое и второе места – очень здорово, молодцы. Этот результат – плод работы на тренировках»
Тамара Москвина оценила выступление своих подопечных в финале Гран-при России.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили, набрав 239,74 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили им 0,73 балла и стали вторыми.
«Спортсмены катались и показали то, что умеют. Этот результат – плод работы на тренировках.
Первое и второе места – очень здорово, молодцы», – сказала Москвина.
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