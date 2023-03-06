Тамара Москвина о финале Гран-при России: «Первое и второе места – очень здорово, молодцы. Этот результат – плод работы на тренировках»

оценила выступление своих подопечных в финале Гран-при России.

и победили, набрав 239,74 балла, и уступили им 0,73 балла и стали вторыми.

«Спортсмены катались и показали то, что умеют. Этот результат – плод работы на тренировках.

Первое и второе места – очень здорово, молодцы», – сказала Москвина.