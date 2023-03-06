Тамара Москвина о финале Гран-при России: «Первое и второе места – очень здорово, молодцы. Этот результат – плод работы на тренировках»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Тамара Москвина оценила выступление своих подопечных в финале Гран-при России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили, набрав 239,74 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили им 0,73 балла и стали вторыми.

«Спортсмены катались и показали то, что умеют. Этот результат – плод работы на тренировках.

Первое и второе места – очень здорово, молодцы», – сказала Москвина. 

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8 комментариев

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Додик Аксель
Внутренняя конкуренция в группе у Тамары Николаевны только на пользу фигуристам. Соперничая между собой, они прогрессируют и добиваются высоких результатов на соревнованиях. Тамаре Николаевне здоровья, а фигуристам удачи и успехов !
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Anneta28
Ответ Oleandra
Хорошо, что на ОИ было только третье)
А уж я то как рада была, когда ТМ пролетели мимо золота.))
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-3
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Маргарита В Сафронова
Я бы отдала приз телезрательских симпатий зрителям на трибунах. Такие доброжелательные, вдохновенные болельщики! Столько положительных эмоций было от них. А БК и МиГи были прекрасны! Красивейшая, яростная борьба и честные медали.
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Irina037
Обе пары классные
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Lilia Sadykova
Настоящая звезда нашего парного- это Тамара Николаевна! Всю жизнь на льду, всю жизнь в работе и до сих пор дает такие потрясающие результаты и сохраняет любовь к своему делу. Во истину королева нашего парного ФК! крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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Oleandra
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-11
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ЮИ
Обе пары шикарны! В глубине души чуть-чуть больше болею за МГ, но здесь все было справедливо! И БК молодцы. А вообще я болею за Тамару Николаевну и ее сильную мужскую команду!
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Светлана Менова
Молодцы, в первую очередь, что сохраняют мотивацию кататься.
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