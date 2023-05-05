Матыцин о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпиады-2026»

Олег Матыцин считает, что ФФКР нужно провести выборы главы организации.

17 апреля исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации . Планируется, что выборы главы пройдут на отчетно-выборной конференции в 2026 году.

«Считаю, что статус президента нужно делать легитимным. Понятно, что необходим период для того, чтобы более внимательно проанализировать ситуацию, но не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпийских игр 2026 года.

Тем более что мне неизвестно об оппозиции в отношении кандидатуры Сихарулидзе», – сказал министр спорта РФ.

Матыцин не исключил, что Минспорт порекомендует федерации провести внеочередные выборы.