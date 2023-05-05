Матыцин о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпиады-2026»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин считает, что ФФКР нужно провести выборы главы организации.

17 апреля исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе. Планируется, что выборы главы ФФКР пройдут на отчетно-выборной конференции в 2026 году.

«Считаю, что статус президента нужно делать легитимным. Понятно, что необходим период для того, чтобы более внимательно проанализировать ситуацию, но не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпийских игр 2026 года.

Тем более что мне неизвестно об оппозиции в отношении кандидатуры Сихарулидзе», – сказал министр спорта РФ.

Матыцин не исключил, что Минспорт порекомендует федерации провести внеочередные выборы.

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12 комментариев

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AAPolyansky
а я думаю, что нужно посмотреть других кандидатов, не от бандитского Петербурга
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AAPolyansky
Ответ Viks
Общественная организация - какое дело Матыцину? Государство же не вмешивается в спорт?
это общественная организация с жирным госфинансированием, как и другие федерации. так что Матыцын решает примерно все
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Хрустальный Гусенок
интересно будет проследить за Сихарулидзе и попытаться предсказать, по какому пути пойдет ФФККР.
больше «коммерциализации» под руководством Рудковских?
создание «лиги клубов» под эгидой Рудковских и их финансистов?
больше раздора между Москвой и Питером?
особенно как деньги будут выделяться областным федерациям?
больше доминирование ЦСКА над МосКомспортом?
все и всё против ТШТ гоняющего спорт вперед?
+11
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Беглый*
Думаю, не стоит рубить сгоряча и надо для начала посмотреть со стороны на этого человека в новой должности. Есть большие подозрения, что он будет стараться в первую очередь в интересах Рудковских и расправляться с их обидчиками.
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The Only
Сихарулидзе сверху зашел. Скоро Коган ничего не будет решать.
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Алексей Токарев
Неужели комментарии в спортсе прочитал?
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Роман Волков
Вообще, конечно Нужно!
Иначе это какой-то бред, когда Руководитель Годами будет находиться в статусе Исполняющего обязанности.
Нужно проводить выборы Этим Летом, пока не начался сезон.
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Viks
Общественная организация - какое дело Матыцину? Государство же не вмешивается в спорт?
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Anatiana
А что там с оппозицией?
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La Gushka
Минспорта НЕ ДОЛЖЕН вмешиваться в дела ФФКР, иначе какая же это НЕЗАВИСИМАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ организация?
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