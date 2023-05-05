Матыцин о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпиады-2026»
Олег Матыцин считает, что ФФКР нужно провести выборы главы организации.
17 апреля исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе. Планируется, что выборы главы ФФКР пройдут на отчетно-выборной конференции в 2026 году.
«Считаю, что статус президента нужно делать легитимным. Понятно, что необходим период для того, чтобы более внимательно проанализировать ситуацию, но не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпийских игр 2026 года.
Тем более что мне неизвестно об оппозиции в отношении кандидатуры Сихарулидзе», – сказал министр спорта РФ.
Матыцин не исключил, что Минспорт порекомендует федерации провести внеочередные выборы.
больше «коммерциализации» под руководством Рудковских?
создание «лиги клубов» под эгидой Рудковских и их финансистов?
больше раздора между Москвой и Питером?
особенно как деньги будут выделяться областным федерациям?
больше доминирование ЦСКА над МосКомспортом?
все и всё против ТШТ гоняющего спорт вперед?
Иначе это какой-то бред, когда Руководитель Годами будет находиться в статусе Исполняющего обязанности.
Нужно проводить выборы Этим Летом, пока не начался сезон.