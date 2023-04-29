Олег Матыцин: «Отрадно, что ЦСКА продолжает чтить свои давние традиции, способствует продвижению ценностей физической культуры и спорта среди молодого поколения»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем.

«100-летний юбилей ЦСКА, который празднуют миллионы болельщиков красно-синих по всей стране, является знаменательным событием в отечественном спорте. На протяжении вековой истории клуб неизменно объединяет выдающихся спортсменов, тренеров и специалистов, внесших значительный вклад в становление нашей страны в качестве мировой спортивной державы.

В этот день мы с гордостью вспоминаем яркие выступления футболистов, баскетболистов, хоккеистов, боксеров, фехтовальщиков и других легендарных воспитанников армейского клуба, достойно представлявших свою Родину на международной спортивной арене.

Отрадно, что сегодня ЦСКА продолжает чтить свои давние традиции, способствует продвижению непреходящих ценностей физической культуры и спорта среди молодого поколения.

Уверен, армейцев ждет еще много великих побед и достижений. Желаю вам и всему коллективу ЦСКА крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо отечественного спорта», – сказал .