Олег Матыцин: «Отрадно, что ЦСКА продолжает чтить свои давние традиции, способствует продвижению ценностей физической культуры и спорта среди молодого поколения»

Теги ЦСКА ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия КХЛ Единая лига ВТБ Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем.

«100-летний юбилей ЦСКА, который празднуют миллионы болельщиков красно-синих по всей стране, является знаменательным событием в отечественном спорте. На протяжении вековой истории клуб неизменно объединяет выдающихся спортсменов, тренеров и специалистов, внесших значительный вклад в становление нашей страны в качестве мировой спортивной державы.

В этот день мы с гордостью вспоминаем яркие выступления футболистов, баскетболистов, хоккеистов, боксеров, фехтовальщиков и других легендарных воспитанников армейского клуба, достойно представлявших свою Родину на международной спортивной арене.

Отрадно, что сегодня ЦСКА продолжает чтить свои давние традиции, способствует продвижению непреходящих ценностей физической культуры и спорта среди молодого поколения.

Уверен, армейцев ждет еще много великих побед и достижений. Желаю вам и всему коллективу ЦСКА крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо отечественного спорта», – сказал Матыцин.

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5 комментариев

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Goldstream
Писал один спичрайтер?
Со слова "отрадно", которое в современном мире уже никто не употребляет, начинаются 3-4 абзацы в обоих поздравлениях)
+4
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Мельников Михаил
91-й год перечеркнул все давние традиции. Я вообще не понимаю этого цирка.
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Заборостроитель
Отдельная цивилизация -- мировая спортивная держава.
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Рус Киссенжер
задорно сказал, по-коммунистически.
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