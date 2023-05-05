Матыцин о господдержке нейтральных спортсменов: «Я пока сложностей не вижу. Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями»
Олег Матыцин высказался о госфинансировании спортсменов с нейтральным статусом.
Государство готово финансово помогать российским спортсменам выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Мы будем делать все необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию.
Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдем выход, потому что наша основная задача – обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», – заявил министр спорта РФ.
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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Отсутствие флага, гимна, отстранение команд, необходимость только нашим спортсменам подписывать какую-то там бумагу - всё это, безусловно, является уважением наших прав и не препятствовует участию в международных соревнованиях - какие в этом могут быть сомнения?😏
чем тех кто официально патриотически топит за войну, при этом сам на нее не отправляясь, а де-факто "нейтрализовавшись"
Даже если отбросить тот факт, что министерство спорта имеет очень посредственное отношение к непосредственному проведению ЧМ, остаётся то, что Мутко ушёл с поста министра чуть ли не за два года до ЧМ, а в его время только на стадионах бабки пилили.