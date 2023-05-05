Матыцин о господдержке нейтральных спортсменов: «Я пока сложностей не вижу. Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин высказался о госфинансировании спортсменов с нейтральным статусом.

Государство готово финансово помогать российским спортсменам выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы будем делать все необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию.

Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдем выход, потому что наша основная задача – обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», – заявил министр спорта РФ.

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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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33 комментария

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artembabich666
Весь 22 год комментаторы возмущались, что ни в чём не виноватых спортсменов отстраняют из-за политики государства. Теперь им предоставляют возможность быть вне этой самой "политики" и выступать на соревнованиях. В чём проблема?
+16
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Anna Stefan
===при условии уважения наших прав»===
Отсутствие флага, гимна, отстранение команд, необходимость только нашим спортсменам подписывать какую-то там бумагу - всё это, безусловно, является уважением наших прав и не препятствовует участию в международных соревнованиях - какие в этом могут быть сомнения?😏
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private dancer
А не хотят ли они спросить у российских налогоплательщиков, согласны ли они, чтобы на их налоги поддерживали нейтральных атлетов ? Вопрос риторический.
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Кирковский Александр
Ответ private dancer
А не хотят ли они спросить у российских налогоплательщиков, согласны ли они, чтобы на их налоги поддерживали нейтральных атлетов ? Вопрос риторический.
Ну я бы с куда большим желанием поддержал бы своими налогами нейтральных атлетов, чем атлетов которые топят за эту невойну.
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Ромарио163
К переобуванию готов!
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Е...С
Это как? Нейтральные спортсмены пусть представляют свою нейтральную страну и обеспечивает пусть их эта страна.
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Alina_UA
Ответ София Хайн
Когда воюет армия? Выступать без Флага? Предательство. Вяльбе сказала, когда выступали под допинговыми санкциями, российские спортсмены побеждали и доказывали, что они побеждают чистыми. А теперь?отказываются от страны?
может хватит воевать, или как диды, пока 27 миллионов не уложите, не успокоитест?
+8
-3
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Nomen Meum
Ну вот и всё. Прогнулись. Чего и следовало ожидать( Эх, Русь-матушка, никогда не встать тебе с колен...
+11
-7
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Илья Савчук
Ответ private dancer
А не хотят ли они спросить у российских налогоплательщиков, согласны ли они, чтобы на их налоги поддерживали нейтральных атлетов ? Вопрос риторический.
Серьезно? А я как налогоплательщик не согласен был оплачивать виллы, яхты и дворец, чет меня не спросили про это!
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jonnysilverhand01
Ответ private dancer
А не хотят ли они спросить у российских налогоплательщиков, согласны ли они, чтобы на их налоги поддерживали нейтральных атлетов ? Вопрос риторический.
А тебя часто спрашивают они о чем то ? 🤣
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Гекдениз Кардениз
Ответ Nomen Meum
Ну вот и всё. Прогнулись. Чего и следовало ожидать( Эх, Русь-матушка, никогда не встать тебе с колен...
неудевительно когда бывшая шестерка забитая об которую всю жизнь ноги вытерали(с погремухами окурок,моль) попадает во власть за счет своих пресмыкающимся крысиным повадкам то что ты ждешь в итоге?
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Vladimir Rybakoff
Ответ private dancer
А не хотят ли они спросить у российских налогоплательщиков, согласны ли они, чтобы на их налоги поддерживали нейтральных атлетов ? Вопрос риторический.
Лучше оплачивать работу спортсменов, которые юридически нейтрально, но по смыслу патриотически представляют нашу страну на соревнованиях (да, да, все знают откуда мы. Даже про Губанову все вспомнили, когда она выиграла ЧЕ за Грузию....и где она живёт, и у кого тренируется, хоть и не имеет никакого отношения к нейтральности!),
чем тех кто официально патриотически топит за войну, при этом сам на нее не отправляясь, а де-факто "нейтрализовавшись"
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Алексей Токарев
Ответ София Хайн
Когда воюет армия? Выступать без Флага? Предательство. Вяльбе сказала, когда выступали под допинговыми санкциями, российские спортсмены побеждали и доказывали, что они побеждают чистыми. А теперь?отказываются от страны?
Причём здесь воюющая армия, у спортсменов своя работа. Они выступают за свою страну хоть с флагом хоть без. Они не отказываются из за этого от страны, хватит нагнетать. Суть спортсменов, побеждать всех из других стран а не внутри страны.
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Вечно в бане
Ответ Lux_Vid Александров
Последний раз когда читал новости про министра спорта РФ, то это был Мутко.При нём было организовано проведение шикарного чемпионата мира... Думаю даже он бы лучше справился со всеми трудностями, которые сейчас есть..
Заметно, что ты не очень внимательно читал новости про министра спорта.
Даже если отбросить тот факт, что министерство спорта имеет очень посредственное отношение к непосредственному проведению ЧМ, остаётся то, что Мутко ушёл с поста министра чуть ли не за два года до ЧМ, а в его время только на стадионах бабки пилили.
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Джон Мщузавсех
Ответ artembabich666
Весь 22 год комментаторы возмущались, что ни в чём не виноватых спортсменов отстраняют из-за политики государства. Теперь им предоставляют возможность быть вне этой самой "политики" и выступать на соревнованиях. В чём проблема?
Это шумерские botbl.
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Илья Савчук
Ответ Е...С
Это как? Нейтральные спортсмены пусть представляют свою нейтральную страну и обеспечивает пусть их эта страна.
вы в коме были? 2 ОИ как бы прошли под белым флагом.
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Алексей Токарев
Ответ Вадим flanec
Класс. Матыцин, вы бы ещё ФБК профинансировали из бюджета, вообще цены не будет или центр информационно-психологических специальных операций. 👎
Комментарий удален пользователем
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Бедоносец
Гнать в шею такого министра.🤦
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Илья Савчук
Ответ Bakos
Наши - это когда с Российским Флагом и под музыку Российского Гимна!!! Остальное прогиб и предательство!!!
еще один в коме пролежал 2 ОИ
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Playboy
Нейтральным и помогать нужно нейтрально.
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