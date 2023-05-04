Пресс-секретарь CAS о деле Валиевой: «Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Стало известно, когда могут пройти слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года», – сказал пресс-секретарь Спортивного арбитражного суда в беседе с американской журналисткой Кристин Бреннан.

Сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции, объединенные в одно производство: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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21 комментарий

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шампион
Хорошо, что год уточнили
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Dmona1
Ответ Люблю Женьку
Ну полгода рассматривать три аппеляции, не девять месяцев от нашей Русада. Надеюсь, разберутся, кто, зачем кормил же ребёнка запрещенкой.
Самое главное, чтобы разобрались почему шведская лаба долго затягивала с пробой Ками. Когда остальных наших всех призёров вовремя проверила.
+14
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Ridl
Ответ Toba Door
Они специально затягивают, потому что её дисквалификация начнется со дня вынесения приговора, а если его быстро вынесут, камила быстро вернется к соревнованиям
Затягивать с решением им не выгодно, две команды ждут своих медалей. Они сейчас в тупике, кас ничего не остаётся кроме как снять с Камилы обвинения, максимум что они могут сделать, это дать предупреждение (диквал на месяц)
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andrej shabanov
ну, наверное будут мусолить до её 18-летия...
чтоб потом ВАДА могла вставить своих 5 копеек про бан в 4 года...
маловероятно, но риск есть...
+2
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Владимир Георгия
Тянут резину, чтобы прошло 2 года, и дадут дисквал 2 года , который истечёт к этому времени.
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Irina Kistler
Ответ Владимир Георгия
Тянут резину, чтобы прошло 2 года, и дадут дисквал 2 года , который истечёт к этому времени.
Невероятно, что слушание состоится до августа, т.к. на сайте CAS уже вывесен план слушаний до конца июля и дело Валиевой там нет. По поводу дисквалификации: наказание начинает действовать со дня вынесения решения, уточните, но " скосить" в этом случае не действует." Тянут резину" потому, что хотят привлечь штаб, но отсутствуют улики, вся эта история может и развалится, не все так просто, очень много политики. А кто её защищает?
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Владимир Георгия
Ответ Irina Kistler
Невероятно, что слушание состоится до августа, т.к. на сайте CAS уже вывесен план слушаний до конца июля и дело Валиевой там нет. По поводу дисквалификации: наказание начинает действовать со дня вынесения решения, уточните, но " скосить" в этом случае не действует." Тянут резину" потому, что хотят привлечь штаб, но отсутствуют улики, вся эта история может и развалится, не все так просто, очень много политики. А кто её защищает?
Этот суд заговорщиков может считать срок с момента анализа пробы. Например на практике люди ходят под подпиской, работают , а когда приговор то считают с момента открытия дела.
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Dizzod
Окончательное решение будет когда Валиевой исполнится 30 лет. Потом статистики задолбаются результаты соревнований переписывать.
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Ridl
Что-то мне подсказывает, что решение вынесут в конце этого года
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Veld
а ЧО ТАК ДОЛГО?

вы всю работу, которая у вас есть с такой скоростью делаете?
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aleshon
Церемония награждения соститоться не ранее сентября.
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Маргарита Михайловна
Видать и там наши агенты есть.
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Владислава Крюкова
Ответ Toba Door
Они специально затягивают, потому что её дисквалификация начнется со дня вынесения приговора, а если его быстро вынесут, камила быстро вернется к соревнованиям
Не факт, что у неё начнется со дня вынесения решения. Было нарушение процедуры допинг-тестирования со стороны вада и очень вероятно, что ее дисквалификация, если она будет, начнется с 25.12.2021.
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aleshon
Ответ Зулфира Мухаметшина
Тянут чтобы Валиева на ОИ не попала.
Так в любом случае не попадёт.
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