Пресс-секретарь CAS о деле Валиевой: «Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года»
Стало известно, когда могут пройти слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS.
«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года», – сказал пресс-секретарь Спортивного арбитражного суда в беседе с американской журналисткой Кристин Бреннан.
Сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции, объединенные в одно производство: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.
На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
чтоб потом ВАДА могла вставить своих 5 копеек про бан в 4 года...
маловероятно, но риск есть...
вы всю работу, которая у вас есть с такой скоростью делаете?