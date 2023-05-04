Пресс-секретарь CAS о деле Валиевой: «Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года»

Стало известно, когда могут пройти слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года», – сказал пресс-секретарь Спортивного арбитражного суда в беседе с американской журналисткой Кристин Бреннан.

Сейчас в зарегистрированы три апелляции, объединенные в одно производство: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

На чемпионате России в декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт