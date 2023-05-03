WADA не будет давать комментарии по делу Валиевой до вынесения вердикта CAS

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не будут комментировать дело российской фигуристки до окончания разбирательства в Спортивном арбитражном суде ( ).

«Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому WADA на данный момент не может давать комментарии», – сказал сотрудник пресс-службы WADA.

Ранее стало известно, что CAS объединил в одно производство апелляции WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой.

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