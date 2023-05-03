WADA не будет давать комментарии по делу Валиевой до вынесения вердикта CAS
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не будут комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой до окончания разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому WADA на данный момент не может давать комментарии», – сказал сотрудник пресс-службы WADA.
Ранее стало известно, что CAS объединил в одно производство апелляции WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
WADA полгода подпрыгивалo, а когда стали также докапываться до них - притихли.
вада: мы не даем комментарии
новость тасс: в вада не комментируют дело Валиевой
WADA само орало громче всех, что нет никаких подвижек, новостей, комментариев и орало хейтерье, что есть обычные провокации.
Полагаю, что на них прикрикнули из CAS, чтобы начали вести себя прилично и соблюдали правила процесса.