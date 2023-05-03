WADA не будет давать комментарии по делу Валиевой до вынесения вердикта CAS

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не будут комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой до окончания разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому WADA на данный момент не может давать комментарии», – сказал сотрудник пресс-службы WADA.

Ранее стало известно, что CAS объединил в одно производство апелляции WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой.

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33 комментария

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Lennuci
Комментировать по ходу дела "обязаны" только РУСАДА и ТШТ/Валиева. Причем, на каждом углу. Всем спрашивающим кланяться в ноги и обязательно отвечать на их вопросы.
WADA полгода подпрыгивалo, а когда стали также докапываться до них - притихли.
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Toplady
Интересно сколько ещё это будет тянуться
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GLW
тасс: дайте нам комментарии по делу Валиевой?
вада: мы не даем комментарии
новость тасс: в вада не комментируют дело Валиевой
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Додик Аксель
После вынесения вердикта Арбитражным судом САS столько будет комментариев отовсюду, что замучаемся читать...
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Lennuci
Ответ k4rmazin2007
Почему же тогда фанаты ТШТ и Валиевой орали, что она "защищенное лицо" и должна быть тишина в СМИ? WADA комментировать не будет пока дело не завершено. Это логично
Комментировать по любого ходу дела не должна ни одна сторона, иначе все можно обернуть против них.
WADA само орало громче всех, что нет никаких подвижек, новостей, комментариев и орало хейтерье, что есть обычные провокации.
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Toba Door
До пенсии валиевой успеют?
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Viktoria dek
Ответ k4rmazin2007
Почему же тогда фанаты ТШТ и Валиевой орали, что она "защищенное лицо" и должна быть тишина в СМИ? WADA комментировать не будет пока дело не завершено. Это логично
Ага, только почему то WADA орало больше всех на Олимпиаде и после неё, когда все вокруг молчали...
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Viktoria dek
Ответ несахар
вердикт близко...
Не факт... Комментарий гендиректора WADA : " Я был бы оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле все ещё много неизвестных факторов. Дело очень сложное, оно объединяет три аппеляции"
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Maturmalai
Ответ Olga.t
У кого-то хватило ума обратиться к ВАДА за комментариями? Очевидно же, что одна из сторон процесса ничего комментировать не будет.
Вообще-то по этой теме и ВАДА и много кто еще уже языками начесали - мама не горюй! Несмотря на статус Ками как защищенного лица и прочее.
Полагаю, что на них прикрикнули из CAS, чтобы начали вести себя прилично и соблюдали правила процесса.
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22somebody22
Надоели.Когда вердикт то вынесут?Ещё года через 3?
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Владислава Крюкова
Ответ Viktoria dek
Ага, только почему то WADA орало больше всех на Олимпиаде и после неё, когда все вокруг молчали...
Они не были стороной процесса , когда орали. Было расследование со стороны РУСАДА.
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Viktoria dek
Ответ asusp527
Комментарий удален пользователем
МОК вообще остранился от этого дела... Комитет ждет просто вердикт CAS и больше не комментирует это дело)
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Бедоносец
Неужели совесть мучает дать комментарий по сфабрикованному допинговому делу против невинной девчонки? Ничего, придёт время каждому придётся ответить за всё.☝️
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mold-cel
мы не WADA, мы с удовольствием прокомментируем
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катя 1510
Сколько можно все это тянуть так долго. Мы на пенсию уже пойдём, а решения еще не будет.
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Владислава Крюкова
Ответ Viktoria dek
Не факт... Комментарий гендиректора WADA : " Я был бы оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле все ещё много неизвестных факторов. Дело очень сложное, оно объединяет три аппеляции"
Даже даты слушаний еще нет. Не так давно новость от CAS была. Но у кого-то вердикт близко уже)
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Маргарита В Сафронова
Откуда вдруг такая скромность?
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andrej shabanov
цирк уехал, клоуны остались
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Olga.t
У кого-то хватило ума обратиться к ВАДА за комментариями? Очевидно же, что одна из сторон процесса ничего комментировать не будет.
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bengalsckyzh
САС ждёт дня независимости США. Этот день уже рядом.
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DpeMa111
Целый год не могут принять решение был в пробирках допинг или нет.... Сложно.
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asusp527
Ответ Toplady
Интересно сколько ещё это будет тянуться
Комментарий удален пользователем
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Syndycate
Ответ Toplady
Интересно сколько ещё это будет тянуться
До конца года ждать не стоит
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Mortimer1
Ответ Viktoria dek
МОК вообще остранился от этого дела... Комитет ждет просто вердикт CAS и больше не комментирует это дело)
МОК громче всех кричали на олимпиаде и обвиняли Валиеву. И сейчас заинтересованы и стараются чтобы решение вынесли побыстрее
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Atsuktuvas
Не буду комментировать эту новость.
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