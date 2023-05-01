Роман Костомаров пока не готов к операции по протезированию (Sport24)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пока не готов к операции по протезированию.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Еще идут манипуляции и к протезированию нельзя приступать. Конечно, его нужно делать, и сейчас договариваются об этом.

Наиболее предпочтительный вариант – сделать эту операцию в Германии, но сейчас об этом рано говорить, так как организм еще достаточно не окреп: было много осложнений, и есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно.

Поэтому пока ждут, потому что протезирование можно делать на более-менее здоровый организм», – заявил источник Sport24

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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2 комментария

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Mira Val
"Источник, знакомый с ситуацией" порядком надоел. Роману сил и терпения.
+3
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+3
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yulia-25.ru
Зато Авербух уже готов видеть его в своих шоу. Здоровья Роману.
0
0
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