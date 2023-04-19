CAS еще не определился с датой слушаний по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не определился с датой слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт