CAS еще не определился с датой слушаний по делу Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не определился с датой слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

 

139 комментариев

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Роман Волков
Похоже, что не всё так однозначно, в итоге, оказалось с этим допингом.
Вынести Однозначно обвинительное решение они не могут, и нагло, огульно обвинить тоже не могут.
✌️
+82
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Olga.t
Вот и CAS не торопится... Видимо, тоже не понимают, что с этим делать.
+63
-8
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Alex1104
То есть полоскать нам мозг, что "слишком долго" - это нормально, а теперь сами тянут кота за ... хвост?
+55
-6
+49
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Алексей Токарев
Всё так долго идёт, потому что трудно на невиновного человека что то повесить.
+73
-37
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Лека-Лека
Похоже, что ситуация тупиковая. CAS сам в непонятках. Заварили кашу и не знают как ее расхлебать.
+48
-18
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Храбрая виолончелистка
И четыре года не могут дать, как требует ВАДА, и оправдать не хОчут.
+30
-5
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Додик Аксель
Сколько было стенаний, что долго у нас проводили расследование, потом долго РУСАДА не могло вынести решения. Теперь САS не может определиться с датой слушаний. Так назначьте после дождика в четверг...
+21
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Lapo Elkann
Ответ Алексей Токарев
Всё так долго идёт, потому что трудно на невиновного человека что то повесить.
+++++++++ к тому же, как спортсменка, гениальная. Надо быть извергом, чтобы такой талантливой фигуристке запретить кататься.
+51
-34
+17
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Неволяшка
Ответ aleshon
От решения CAS зависит судьба катков не только крытых, но и открытых кортов, будут ли их продолжать строить в России в том количестве, которые сейчас строят, либо будут строить меньше? Уже построенные катки снести или переделать под другие виды спорта нельзя, их нужно использовать по назначению. Если забанят Валиеву, то многие родители имхо станут меньше отдавать детей в фигурные секции и катки будут простаивать.
Вы очень переоцениваете значимость Валиевой для народа России. Есть Загитова, Щербакова, та же Трусова - чистые и с ОИ-медалями. Они и есть настоящий ориентир для детей и их родителей в ФК.
+26
-13
+13
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Юрий Гаврилов
CAS ждёт изменений в геополитической обстановке. К примеру, получится ли конртанаступ у Украины, что приготовил Китай и пр. Потом и дату объявят. Всё это говорит о том, что все эти конторки (МОК, ВАДА, CAS) лишь политические инструменты в руках слабеющего гегемона.
+18
-6
+12
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Ridl
До конца года точно будут тянуть. Камила как выйдет на соревы, так и будут выползать новости по делу. Видимо перед чр вынесут решение
+14
-2
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Этери горячая
Эти дела обычно просты для WADA или CAS, потому что большинство спортсменов не могут позволить себе разориться из-за того, что платят адвокатам месяцами или годами. Многие хотят помочь и защитить невинную девушку, отравленную на ЧР больным татарофобией. Может быть, другой фигурист на самом деле.

Это продлится до конца года, в худшем случае Камила получит двухлетний бан задним числом, примененный к февралю 2022 года, и лишится титулов.

Я думаю, что адвокаты Камилы смогут успешно доказать, что она не виновата из-за более низкого порога доказывания как несовершеннолетнего спортсмена, и что выговор соответствует кодексу ВАДА, когда он применяется к спортсмену младше 16 лет.

Адвокаты Камилы также будут утверждать, что неспособность ВАДА предоставить результат в течение 20 дней привела к тому, что Камила не смогла должным образом доказать свою невиновность, проверив все возможные пути заражения.

Камила не могла начать процесс доказательства своей невиновности, проверяя продукты на загрязнение, до конца февраля.

Это похоже на попытку полиции осмотреть место преступления через два месяца после совершения преступления. К тому времени жизненно важные доказательства, вероятно, исчезли.

Это могло случиться с Камилой. Из-за задержки ВАДА жизненно важные доказательства, которые могли бы очистить ее репутацию, скорее всего, исчезли через два месяца после того, как был сделан тест.
+29
-17
+12
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Владислава Крюкова
Ответ Вера Подгорных
Только вот срок будет исчисляться со дня вынесения вердикта КАС.
Вообще не факт. У неё было нарушение допинг-контроля со стороны ВАДА.
"Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на других этапах Допинг-контроля, и Спортсмен или иное Лицо могут доказать, что такие задержки возникли по обстоятельствам, не зависящим от Спортсмена или иного Лица, то орган, применяющий санкции, может исчислять срок Дисквалификации с более ранней даты, а именно с даты взятия Пробы или с последней даты совершения нарушения антидопинговых правил. "
+15
-4
+11
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Ridl
Ответ Lapo Elkann
+++++++++ к тому же, как спортсменка, гениальная. Надо быть извергом, чтобы такой талантливой фигуристке запретить кататься.
+18
-7
+11
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Любитель_ФК
Ответ Alex1104
То есть полоскать нам мозг, что "слишком долго" - это нормально, а теперь сами тянут кота за ... хвост?
Вы действительно такой наивный, что задаете этот вопрос? Все что делали и делают западные политики от спорта( руководители МОК, отдельных федераций и ВАДА), все носит откровенно циничный и враждебный характер в отношении России. Это касается и допингового дела после Сочи, это касается и СВО и отстранения российских спортсменов. И эти деятели не церемонятся в соблюдении каких-то правил, если требуется , они идут на подлог и откровенную ложь. Вы что думаете в ВАДА не знали , что РУСАДА действует согласно всем правилам регламента? Прекрасно знали, но сам руководитель ВАДА Банька идет на откровенное вранье всему миру, когда говорит, что РУСАДА нарушает правила и сознательно затягивает процесс расследования. И так во по всем вопросам, то же самое и по делу Валиевой. Все там шито белыми нитками, давно уже понятно, но они будут действовать по прежнему враждебно и цинично, до последнего пытаясь навредить России любым способом, даже путем нарушения всех существующих правил и законов.
+17
-7
+10
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Марьяж
Ждут, чем закончится "контрнаступ".
+20
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STAVRsSC
такое ощущение, что эпопея с разбирательствами затянется на долго и финальный результат получим к 26-му году. Чтобы на новых ОИ наградить призёров ОИ-22. :о)
+10
0
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kate_ko
а мы русаду ругали) а, оказывается, не все так однозначно. дела!
+16
-6
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Viktoria dek
Ответ aleshon
Тогда ничего поменять будет нельзя, трансляции в любом случае будут на первом, и на Матч-ТВ трансляции не переедут, перенести чемпионат на другую дату нельзя. А билеты на чемпионат России, можно вернуть, но только в случае отмены или переноса. Расписание утверждается за 45 дней до турнира, и поменять виды катания местами в случае бана Валиевой нельзя.
Причём тут это?! 🤦‍♀️
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Viktoria dek
Ответ 22somebody22
Чем дольше они думают,тем меньше шансов у Камилы на продолжение карьеры,при условии,если нас допустят в следующем сезоне до международных стартов.
Да не допустят нас в следующем сезоне, в ближайший год - два нас не допустят... А Камила сможет спокойно кататься внутри России, пока Cas не вынесет решения...
+17
-8
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Galym1968
Ответ Люблю Женьку
Сам допинг не отрицался Валиевой с мамаАлсу.
по поводу наличия пробы Камилы - здесь вообще темный лес. Можно обвинить кого угодно - сама система не прозрачна. Просто сказали что в пробе есть допинг, и все - "просто верьте нам")))
+11
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olvl
Скорее бы уже это всё закончилось.
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Natalia_777
Ответ Алексей Токарев
Всё так долго идёт, потому что трудно на невиновного человека что то повесить.
По-хорошему , CAS должен навалять этому тухлому WADA хороших штрафов за пропуск срока с объявлением результата пробы и закрыть дело . Да там и дела никакого нет - нанодоза лекарства для сердечников , которая то ли была , то ли не была в пробе , да и вообще не является допингом по мнению медиков .
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Вера Подгорных
Ответ Elena N.
В общем, когда вынесут окончательный вердикт, то даже если Камиле присудят бан, то половина его срока, а может и весь срок к тому времени закончится
Только вот срок будет исчисляться со дня вынесения вердикта КАС.
+12
-5
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flyhigh
Ответ Марьяж
Ждут, чем закончится "контрнаступ".
Тоже так думаю
+10
-4
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