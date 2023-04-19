CAS еще не определился с датой слушаний по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не определился с датой слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции: от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) – они оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в допинговом нарушении.
На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
Вынести Однозначно обвинительное решение они не могут, и нагло, огульно обвинить тоже не могут.
✌️
Это продлится до конца года, в худшем случае Камила получит двухлетний бан задним числом, примененный к февралю 2022 года, и лишится титулов.
Я думаю, что адвокаты Камилы смогут успешно доказать, что она не виновата из-за более низкого порога доказывания как несовершеннолетнего спортсмена, и что выговор соответствует кодексу ВАДА, когда он применяется к спортсмену младше 16 лет.
Адвокаты Камилы также будут утверждать, что неспособность ВАДА предоставить результат в течение 20 дней привела к тому, что Камила не смогла должным образом доказать свою невиновность, проверив все возможные пути заражения.
Камила не могла начать процесс доказательства своей невиновности, проверяя продукты на загрязнение, до конца февраля.
Это похоже на попытку полиции осмотреть место преступления через два месяца после совершения преступления. К тому времени жизненно важные доказательства, вероятно, исчезли.
Это могло случиться с Камилой. Из-за задержки ВАДА жизненно важные доказательства, которые могли бы очистить ее репутацию, скорее всего, исчезли через два месяца после того, как был сделан тест.
"Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на других этапах Допинг-контроля, и Спортсмен или иное Лицо могут доказать, что такие задержки возникли по обстоятельствам, не зависящим от Спортсмена или иного Лица, то орган, применяющий санкции, может исчислять срок Дисквалификации с более ранней даты, а именно с даты взятия Пробы или с последней даты совершения нарушения антидопинговых правил. "