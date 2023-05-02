Роднина об идее провести Игры БРИКС в России: «Для наших спортсменов такие соревнования должны быть интересны. Все-таки они засиделись»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Олег Матыцин Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что российским спортсменам будет интересно участие в Играх БРИКС.

Ранее министр спорта Олег Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Для наших спортсменов такие соревнования должны быть интересны. Все-таки они засиделись.  Часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул.

Одни международные федерации нас сейчас допускают, другие с опаской смотрят на это. Все зависит от президиума организации. В федерации бокса, где руководитель наш гражданин, не стесняясь, допускают, при этом не ущемляя права других спортсменов и стран.

Но одно другому не мешает. У нас достаточно спортсменов, которые могут выступать и на Олимпийских играх, и на Играх БРИКС.

Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать» – сказала Роднина.

Олег Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры БРИКС в открытом формате»

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4 комментария

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Atsuktuvas
А зачем это спортсменам из других стран? У них всё нормуль.
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papadok
Это будут полноценные международные соревнования... Но так, чтобы настоящим соревнованиям не помешать ... и чтобы кто-то еще приехать захотел ... Ну пожалуйста...
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B.Jones
Опять будут деньги всем раздавать. Чем они ещё интересны?
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