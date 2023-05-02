Олег Матыцин: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года»

Министр спорта РФ рассказал, когда будет принято решение о выступлении россиян на Олимпиаде-2024.

«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», – сказал на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В случае допуска россиян на Олимпиаде смогут выступить порядка 180 атлетов, цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.