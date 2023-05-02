Олег Матыцин: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ рассказал, когда будет принято решение о выступлении россиян на Олимпиаде-2024.

«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», – сказал Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В случае допуска россиян на Олимпиаде смогут выступить порядка 180 атлетов, цитирует Матыцина ТАСС. 

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Чушь. Решение по участию в олимпиаде будет принимать МОК и сами спортсмены индивидуально. А власть может и должна принять решение о своём согласии или о НЕсогласии с белым флагом, о финансировании независимых спортсменов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий