Олег Матыцин: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года»
Министр спорта РФ рассказал, когда будет принято решение о выступлении россиян на Олимпиаде-2024.
«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», – сказал Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
В случае допуска россиян на Олимпиаде смогут выступить порядка 180 атлетов, цитирует Матыцина ТАСС.
Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.
2 комментария