Олег Матыцин обсудил вопросы стратегического партнерства с министром спорта Боливии.

«Сотрудничество между Россией и Боливией в области спорта является важным и перспективным направлением двух стран. Несмотря на расстояние между нашими государствами, у нас есть общие интересы и возможности для развития совместных проектов.

Скорейшее подписание меморандума о сотрудничестве позволит вывести наше совместное взаимодействие на новый стратегический уровень. Документ предусматривает проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий, обмен опытом по футболу, художественной гимнастике, автомобильному спорту, скалолазанию, воднолыжному спорту, спортивной гимнастике и легкой атлетике», – рассказал министр спорта России.

Министр спорта Боливии Джейсон Пинто выразил готовность подписать меморандум о сотрудничестве и отметил, что в следующем учебном году для обучения боливийских граждан выделено 10 правительственных квот по линии Минспорта РФ.

Российский международный олимпийский университет предоставляет для одного представителя Боливии стипендию для обучения по программе «Мастер спортивного администрирования» в следующем учебном году. Обучение проходит на английском языке в очном формате.