Олег Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры БРИКС в открытом формате»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Политика Игры Дружбы Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году в России.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Ситуация подтверждает необходимость усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС, БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране.

Считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения БРИКС.

Продолжаем работу по организации всемирных «Игр дружбы» осенью 2024 года, считаем необходимым использовать все ресурсы по линии общественных, государственных организаций для успешного проведения Игр, которые, по нашему мнению, должны проводиться на регулярной основе», – сказал Матыцин

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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42 комментария

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МТБ
Вчера 4 члена этого БРИКС проголосовали за осуждение России и признали её агрессором.
Ну, конечно же они с радостью рванут к вам на какие-то игры.
+50
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Олег Мохов
Предлагаю провести в ЮАР ночную хоккейную лигу.
+30
-2
+28
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Nik Yeremich
а финансирование опять на бюджетные деньги будет или привлекут частные инвестиции? Нет, это не вопрос на злобу дня, просто интересует дальнейшая перспектива этого заявления
+17
0
+17
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гилберт
С Бразилией сыграем в футбол, с Индией в крикет, с ЮАР в регби, с Китаем в пинг понг.
+13
-2
+11
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guizzy
Ответ Jagger
Ссылочка?
заблокирована Роскомнадзором ))
+10
0
+10
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DpeMa111
А зачем это странам БРИКС, или мы опять будем деньги на ветер кидать, покупая так называемую дружбу
+12
-3
+9
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Bashibuzuck
Можно, совместно с Беларусью, провести Диктаторские Игры😁
+10
-3
+7
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Ковид 07.10.52
Ответ Nik Yeremich
а финансирование опять на бюджетные деньги будет или привлекут частные инвестиции? Нет, это не вопрос на злобу дня, просто интересует дальнейшая перспектива этого заявления
А по другому у нас не умеют...какой же частник будет свои деньги на ветер выбрасывать....
+7
0
+7
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Viks
Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры... и все спортсмены поедут в Россию, вместо Парижа, ага.
+5
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+5
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three hundred bucks
Ответ Олег Мохов
Предлагаю провести в ЮАР ночную хоккейную лигу.
На рос аналоге плейстейшн по сети если только.
+4
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estoico
Наконец-то увидим сборную Бразилии по хоккею
+3
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Viks
А чо не межгалактический турнир?
+3
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Александр Кот
Не плохо было бы, учитывая что это 80 % населения земного шара
+4
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brig_Mercury
Ответ Олег Мохов
Предлагаю провести в ЮАР ночную хоккейную лигу.
Молодец какой, если её главного бомбардира там арестуют, кто будет местным хоккеистам пятюню или десятку класть?
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Mika666
хорошая идея
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Сергей Жарковский
А не дружественные страны пустят под нейтральным флагом?
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Viks
Ответ Atsuktuvas
Так можно зимой провести - так даже интереснее будет.
Ага. Для легкоатлетов. На свежем воздухе.
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fewral
Почему БРИКС, а не БРИКЮ?
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Mika666
Париж лох
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Вечно в бане
Лучше в ЮАР провести.
По видеосвязи.
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Лина Лоцик
Ответ fewral
Почему БРИКС, а не БРИКЮ?
South Africa же
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Gregari
Ответ Jagger
Ссылочка?
https://ok.ru/profile/588883849907/album/955197647283/956966515891
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Viks
Пишут, что танковый биатлон в 2023 отменили.
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Сергей Галынский
Игры доброй воли были(поколение 2000х и не слышали,как и середины 90х)
Можно и провести,почему нет.
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Viks
Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры БРИКС в открытом формате» и на открытом воздухе. По хоккею на траве (для Индии), по футболу (для Бразилии), по пинг-понгу (для Китая). И открытие Игр назначить на 24 февраля.
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