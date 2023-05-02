Олег Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры БРИКС в открытом формате»

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году в России.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Ситуация подтверждает необходимость усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС, БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране.

Считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения БРИКС.

Продолжаем работу по организации всемирных «Игр дружбы» осенью 2024 года, считаем необходимым использовать все ресурсы по линии общественных, государственных организаций для успешного проведения Игр, которые, по нашему мнению, должны проводиться на регулярной основе», – сказал .

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?