Роднина об условиях МОК: «Это чистая политика. Первое нарушение Олимпийской хартии – разделение спортсменов по цвету, вере, национальности»

Ирина Роднина против участия россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом. Это не касается командных видов, спортсменов, представляющих силовые ведомства, а также поддержавших боевые действия.

«Когда у нас были допинговые нарушения, мы достаточно смиренно приняли эти требования, хотя они тоже были во многом несправедливыми – за нарушение антидопинговых правил нужно наказывать конкретного спортсмена, а не применять принцип коллективной ответственности.

Сейчас вообще чистая политика, товарищи, которые предлагают подобное, плохо штудировали Олимпийскую хартию. Это самое первое нарушение – разделение спортсменов по цвету, вероисповеданию, национальности и так далее.

Сейчас к нам исключительно политические претензии, и выдвинутые требования выходят за рамки олимпийского движения. Я считаю, что мы не имеем права идти на попятную.

Если во время прошлых Олимпиад я говорила, что мы должны принять выдвигаемые условия, то сейчас ситуация иная. И решение должны принимать спортсмены совместно с руководством, оно [решение] должно быть коллективным», – сказала .

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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