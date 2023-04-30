Роднина об условиях МОК: «Это чистая политика. Первое нарушение Олимпийской хартии – разделение спортсменов по цвету, вере, национальности»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Политика ТАСС Фигурное катание

Ирина Роднина против участия россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом. Это не касается командных видов, спортсменов, представляющих силовые ведомства, а также поддержавших боевые действия. 

«Когда у нас были допинговые нарушения, мы достаточно смиренно приняли эти требования, хотя они тоже были во многом несправедливыми – за нарушение антидопинговых правил нужно наказывать конкретного спортсмена, а не применять принцип коллективной ответственности.

Сейчас вообще чистая политика, товарищи, которые предлагают подобное, плохо штудировали Олимпийскую хартию. Это самое первое нарушение – разделение спортсменов по цвету, вероисповеданию, национальности и так далее.

Сейчас к нам исключительно политические претензии, и выдвинутые требования выходят за рамки олимпийского движения. Я считаю, что мы не имеем права идти на попятную.

Если во время прошлых Олимпиад я говорила, что мы должны принять выдвигаемые условия, то сейчас ситуация иная. И решение должны принимать спортсмены совместно с руководством, оно [решение] должно быть коллективным», – сказала Роднина.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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15 комментариев

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Michael1969
Устранить другие нарушения международного права, товарищ депутат, и это будет устранено. Есть очевидная причина, за которую Вы лично голосовали, теперь нечего визжать, что одно само по себе, а другое само по себе.
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+12
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Dizzod
Есть разница между гражданством и национальностью? Нет же такого что именно русским нельзя. Там просто требуют не афишировать принадлежность к государству, которые сами знаете чем занимается.
+7
-4
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Игорь Новиков
"решение должно быть коллективным".

Каждый сам должен решать по совести. Не надо всех в одну кучу.
+5
-5
0
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