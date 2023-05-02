Елизавета Туктамышева: «Вот и подошел к концу тур Этери Тутберидзе. Благодарна за приглашение на этот праздник, было весело и душевно»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от участия в шоу Этери Тутберидзе.

«Вот и подошел к концу тур Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Я очень благодарна за приглашение на этот праздник!❤️ Было очень весело и душевно. Прекрасные города, люди, эмоции! Месяц пролетел незаметно😍

А впереди меня ждет Монголия, и это будет уже совсем другая история», – написала Туктамышева

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12 комментариев

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Ягун Ягунини
Судя по отзывам, как весь тур, так и каждое шоу в отдельности, прошли с большим успехом. В том числе и вчерашнее в Алма-Ате. Лиза несомненно тоже этому способствовала.
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Любитель_ФК
Лиза в этом году отработала как никогда по полной программе, не пропустила ни одного города, а их было 9, а в Питере и Москве по два дня и в каждом по две программы. такой нагрузки пожалуй у нее не было никогда на шоу. Хорошая проверка физической готовности к новому сезону.
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Дмитрий Пузырёв
Всё-таки красивая она, наша Лиза! :-)
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Алеся Ткаченко
Красотка 😍
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Додик Аксель
У Лизы не только дело в шляпе... )))
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Кеша
Невероятной красоты Елизавета Великая !
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Бедоносец
Фото капец какое неудачное, где у примадонны руки спрашивается?
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Лакс
В Монголии Лизе временно можно попробовать называться Тохтамышевой. )
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N-fox
Елизавета хорошо вписалась в шоу, в его атмосферу. Интересно было вживую увидеть ее короткую. Шоу было чудесным, прошло больше двух недель, до сих пор по впечатлением.
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sasha00
Ответ Лакс
В Монголии Лизе временно можно попробовать называться Тохтамышевой. )
Она в основном по одному номеру катала
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