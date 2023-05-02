Елизавета Туктамышева: «Вот и подошел к концу тур Этери Тутберидзе. Благодарна за приглашение на этот праздник, было весело и душевно»

Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от участия в шоу Этери Тутберидзе.

«Вот и подошел к концу тур «Чемпионы на льду»

Я очень благодарна за приглашение на этот праздник!❤️ Было очень весело и душевно. Прекрасные города, люди, эмоции! Месяц пролетел незаметно😍

А впереди меня ждет Монголия, и это будет уже совсем другая история», – написала .