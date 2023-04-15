Глейхенгауз о номере Валиевой, Загитовой и Щербаковой: «Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки правят миром»

Хореограф объяснил идею совместного номера Валиевой, Загитовой и Щербаковой.

Ранее фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова выступили на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» под песню Бейонсе – Run The Worlds (Girls).

«Как пришла идея создать номер с тремя олимпийскими чемпионками? Надо было по многочисленным просьбам сделать новое открытие и, соответственно, я хотел еще общие номера, развивать наше шоу.

Мы с Этери Георгиевной (Тутберидзе) обсудили, что номер мальчиков не настолько бы пока произвел впечатление, я хотел сделать и с девочками, и с мальчиками. Но мальчиков своих нам бы немножко не хватило, а столько репетиций мы бы не успели провести с ребятами из других групп. Поэтому мы решили, что будет только женский номер.

Музыку мы выбрали, потому что она драйвовая и мне нравится посыл: who run the world? Girls! (кто управляет миром? Девушки! – Sports.ru) Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки и они в своем виде действительно правят миром. Здесь все совпало: костюмы, девочки, номер. Немножко отличающееся закрытие, но очень драйвовое.

Какую песню взял бы для мальчиков? Когда соберутся мальчики, попрошу Бейонсе перепеть: who run the world? Boys!

Как выбирали, какие программы будут на этом шоу? Идет общение с каждым спортсменом, выбираем, кто что хочет показать. На самом деле, и чередуем некоторые номера.

Камила катала олимпийскую короткую, сейчас – олимпийскую произвольную. Думаю, еще будут перестановочки. Те номера, которые мы подготовили к «Русскому вызову», – мы хотели их подготовить к нашим шоу, но сначала показали там», – сказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»