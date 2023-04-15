Глейхенгауз о номере Валиевой, Загитовой и Щербаковой: «Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки правят миром»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф объяснил идею совместного номера Валиевой, Загитовой и Щербаковой.

Ранее фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова выступили на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» под песню Бейонсе – Run The Worlds (Girls).

«Как пришла идея создать номер с тремя олимпийскими чемпионками? Надо было по многочисленным просьбам сделать новое открытие и, соответственно, я хотел еще общие номера, развивать наше шоу.

Мы с Этери Георгиевной (Тутберидзе) обсудили, что номер мальчиков не настолько бы пока произвел впечатление, я хотел сделать и с девочками, и с мальчиками. Но мальчиков своих нам бы немножко не хватило, а столько репетиций мы бы не успели провести с ребятами из других групп. Поэтому мы решили, что будет только женский номер.

Музыку мы выбрали, потому что она драйвовая и мне нравится посыл: who run the world? Girls! (кто управляет миром? Девушки! – Sports.ru) Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки и они в своем виде действительно правят миром. Здесь все совпало: костюмы, девочки, номер. Немножко отличающееся закрытие, но очень драйвовое.

Какую песню взял бы для мальчиков? Когда соберутся мальчики, попрошу Бейонсе перепеть: who run the world? Boys!

Как выбирали, какие программы будут на этом шоу? Идет общение с каждым спортсменом, выбираем, кто что хочет показать. На самом деле, и чередуем некоторые номера.

Камила катала олимпийскую короткую, сейчас – олимпийскую произвольную. Думаю, еще будут перестановочки. Те номера, которые мы подготовили к «Русскому вызову», – мы хотели их подготовить к нашим шоу, но сначала показали там», – сказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

45 комментариев

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Sat397
Ответ Raduga
Согласна. Тогда хоккеисты тоже не ОЧ). У них же командный вид))). А Месси не ЧМ).
Вот именно, смешное хейтерье))
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Тайга86
Ответ Елена Иванова
Согласна про командник и личку. Нельзя приравнивать.
Тем не менее, таких спортсменов всегда называют ОЧ, без разницы в какой дисциплине взята медаль, а если и там и там, то двукратными. Может это и не совсем соизмеримо, но это тоже олимпийская медаль, добытая потом и кровью раз в четыре года.
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Raduga
Ответ Sat397
Что значит нельзя приравнивать? В командных видах спорта в таких как хоккей и футбол всегда и всех называли олимпийскими чемпионами и никогда это никого не волновало. Пока не появились завистливые хейтеры. Из за пары-тройки завистливых хейтеров теперь все традиции что ли хотите чтобы поменялись? Не много ли на себя берете?
Согласна. Тогда хоккеисты тоже не ОЧ). У них же командный вид))). А Месси не ЧМ).
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Sat397
Ответ margosha58
Да даже не "пока". Ну не правильно чемпионов в команде приравнивать к чемпионам в личке. Никто из них в личном соревновании не выиграл золото. Какое-то нивелирование звания чемпиона ОИ.
Что значит нельзя приравнивать? В командных видах спорта в таких как хоккей и футбол всегда и всех называли олимпийскими чемпионами и никогда это никого не волновало. Пока не появились завистливые хейтеры. Из за пары-тройки завистливых хейтеров теперь все традиции что ли хотите чтобы поменялись? Не много ли на себя берете?
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Raduga
Ответ Елена Иванова
Согласна про командник и личку. Нельзя приравнивать.
А в биатлоне и в лыжах в эстафетах тоже не ОЧ? Командный спринт в лыжах. Легкая атлетика, плавание. Какая разница? Просто дисциплина.
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Елена Иванова
Ответ margosha58
Да даже не "пока". Ну не правильно чемпионов в команде приравнивать к чемпионам в личке. Никто из них в личном соревновании не выиграл золото. Какое-то нивелирование звания чемпиона ОИ.
Согласна про командник и личку. Нельзя приравнивать.
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expertmer2020
Три Олимпийские чемпионки - вот это номер!
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Додик Аксель
Зрители идут на афишу, где анонсированы ведущие и любимые фигуристы, чтобы посмотреть их выступления. И задача организаторов и руководителей шоу создать интересные с ними номера и порадовать, а может и удивить любителей фигурного катания.
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Raduga
Ответ Rush
У Саши 5 квадов. К квадами надо ещё и само катание + много ещё чего.
Ну просто говорить про слабое выступление у фигуристки с квадами и с риттовым каскадом очень странно и смешно)
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margosha58
Ответ Елена Иванова
Нет, ребята. Камилла, конечно, прекрасна, но она не олимпийская чемпионка, по крайней мере пока что. Зачем на черное говорить белое и выставлять себя не совсем вменяемыми?
Да даже не "пока". Ну не правильно чемпионов в команде приравнивать к чемпионам в личке. Никто из них в личном соревновании не выиграл золото. Какое-то нивелирование звания чемпиона ОИ.
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Тайга86
Номер достаточно хорош для шоу. Такие номера всегда найдут отклик у зрителя, кто бы в них участие не принимал, но с топами конечно интереснее. Аня с каждым выходом вживается, раскрывается и начинает отрываться вместе со всеми. Отдельно отмечу силу воли - за такой короткий период привести себя в форму - дорогого стоит. Молодец. Алина, как обычно, выпрыгивает из шортиков, пытаясь доказать что она тут главная и круче всех, попутно вымаливая у поклонников звание "Лучшая из трио". Ну да ладно...Ками - сила и красота, только набирающая обороты с каждым выходом на лед. В целом номер хорош, девчонки скатались, нет уже суеты, есть задачи у каждой, которые вписываются в общую работу. Двниилу пожелаю вдохновения, новых идей и отличного следующего сезона.
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Сайтама
Алина ярче всех смотрится в этом совместном номере. Это её стиль, без сомнений.
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-6
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Rush
Ответ Raduga
Весьма слабых - это с квадами?) Ваша квады вообще не умеет)
У Саши 5 квадов.
К квадами надо ещё и само катание + много ещё чего.
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Вера Подгорных
Ответ Toba Door
Самое смешное они её называют оч, а мишину и Галлямова нет, у Транькова язык не поворачивается их так называть, Кондратюк у них тоже оч
Всех Траньков называл.
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Raduga
Ответ Вера Подгорных
Алину не надо пиарить, ведь по вашим словам, ее должны были еще 5 лет назад забыть, через 3 месяца после ОИ. Она и сейчас популярна и востребованна, а будут ли другие чемпионки ОИ через 5-6 лет на слуху, надо еще посмотреть.
Ничего не имею против Алины. Но не надо при этом остальных принижать. А забудут всех - и Алину, и Аню. Вчера у Блэкмора д/р был. Кто-то вспомнил?). Это великий музыкант).
+3
-2
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Вера Подгорных
Ответ Raduga
В смысле? Все по правилам. Почему ваша лазейкой не воспользовалась?
Его МЖ титулы ЧМ через эту лазейку выгрибовала.
+1
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Самасебезвезда
Ответ Raduga
В смысле? Все по правилам. Почему ваша лазейкой не воспользовалась?
Не шмогла😭
+2
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Вероника Терюшкова
Ответ Raduga
Тапком уморим)
Ок. Рядом с Вами бегать не буду
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Вера Подгорных
Ответ Raduga
У Ани всё хорошо и без ижевских узоров. А вот пиар Заги действительно достал.
Алину не надо пиарить, ведь по вашим словам, ее должны были еще 5 лет назад забыть, через 3 месяца после ОИ. Она и сейчас популярна и востребованна, а будут ли другие чемпионки ОИ через 5-6 лет на слуху, надо еще посмотреть.
+9
-3
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Raduga
Ответ Вероника Терюшкова
Зато тараканы очень крепкие насекомые, всех переживут. Так что не беспокойтесь)))
Тапком уморим)
0
-3
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Елена Иванова
Нет, ребята. Камилла, конечно, прекрасна, но она не олимпийская чемпионка, по крайней мере пока что. Зачем на черное говорить белое и выставлять себя не совсем вменяемыми?
+9
-5
+4
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N-fox
Ответ Дарья Виноградова
Я слышала на шоу, как Траньков называет их олимпийскими чемпионами, врать не надо.
Подтверждаю! Всех объявлял соответственно титулам!
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Maturmalai
Мда, номер из серии "сбылись влажные мечты идиота". Еще бы туда Софью добавить, и я смогу умереть спокойно. Девчонки - атас, Глейх - бох!!!
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Вероника Терюшкова
Ответ Raduga
Вряд ли. Такие завистливые и злые как вы дома сидят и всех хейтят. Потому что сами ничего не умеют. Тараканы.
Зато тараканы очень крепкие насекомые, всех переживут. Так что не беспокойтесь)))
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Вера Подгорных
Ответ zzz-j
Неее, вам приколько и нужно было посадить два плохо продаваемых спецпроекта на хвост Загитовой и попиарить их лишний раз, ибо мало кто кв и ащ воспринимает как оч, одну из-за допинга и отсутствия награждния и медали, как таковой, а вторую из-за понятного всем договорняка в Пекине и весьма слабых, но зато очень грибных выступлений ащ)) А вообще, в целом, и номер этот слабый, если не сказать весьма слабый, и пиар уже всех достал)))
Номер нормальный, хоть и сделан на скорую руку, а когда скатаются, и добавят еще чего нибудь, будет вообще великолепно.
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