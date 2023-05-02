Александр Волков: «Раньше моя группа часто выезжала на сборы за границу. Сейчас все международные возможности, увы, закрыты по понятным причинам»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Артем Ковалев Александр Волков Фигурное катание

Тренер Александр Волков рассказал о планах учеников своей школы на межсезонье.

 — Как сейчас дела в вашей школе? Какие планы на межсезонье?

 — Старшим ребятам сейчас ставит программы моя супруга Мартина. Артем Ковалев, например, работает над короткой программой, и к концу мая планируем ее полностью доделать. Затем в июне начнутся трехнедельные сборы на нашем катке, приедут спортсмены из разных регионов страны. Потом пара дней отдыха, и мы вернемся к плановым тренировкам.

У юниоров сезон начнется летом, и мои ученики поедут выступать на юниорские Гран‑при: Семен Данильянц (за Армению), Дарья Афиногенова (за Литву), моя дочь Алекса тоже будет участвовать в международных турнирах. Артем будет в это время готовиться к контрольным прокатам сборной России.

— Вы будете проводить сборы на своем катке. Не думали о совместных сборах с какой‑то тренерский группой, как обычно практикуется в межсезонье?

— Нет, будем сами по себе, с приглашенными фигуристами. Раньше моя группа часто выезжала за границу — в Латвию, например. Там собирались спортсмены и тренеры со всего мира, было здорово! А сейчас все международные возможности, увы, закрыты по понятным причинам.

— Недавно вы получили статус тренера всероссийского уровня.

— Честно говоря, не уверен, что это дает что‑либо кроме статуса. Я вообще узнал, когда вы мне сообщили, посмотрел документ на сайте федерации по ссылке. Потом уже увидел поздравления от коллег из школы. Наверное, это символ общественного признания, или есть отдельные критерии присвоения статуса.

В любом случае, на мою работу новый уровень никак не влияет. Я просто продолжаю тренировать своих учеников, идти с ними к новым целям. Работаем дальше! — сказал Волков.

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14 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Анна Беляева
Странно, будто, кроме Латвии, негде больше сборы организовать за границей. Скорее всего были давние подвязки за номинальные деньги, а на новом месте все договоренности надо заново выстраивать, а желания такого нет, да и желающих иностранцев оплатить обучение не нашлось в достаточном количестве.
Ну не всем же проводить сборы в пафосных Куршавелях и Ломбардиям, как некоторым
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AlexFed
У Волкова результатов чуть больше чем 0. Что толку от всех этих сборов, тупо просаживание родительских денег и пополнение кармана Волкова.
+4
-1
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Анна Беляева
Странно, будто, кроме Латвии, негде больше сборы организовать за границей. Скорее всего были давние подвязки за номинальные деньги, а на новом месте все договоренности надо заново выстраивать, а желания такого нет, да и желающих иностранцев оплатить обучение не нашлось в достаточном количестве.
+3
-1
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Додик Аксель
Для сборов как и для плодотворных плановых тренировок есть все условия и у нас. Так что на качество подготовки в сезону это не повлияет. Другой вопрос, что раньше выезжали за рубеж, общались с коллегам и спортсменами из других стран и разнообразили тренировки с приятным досугом.
+3
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tull
А зачем Вам сборы за рубежом?? Бабки освоить??
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bezsugar
А в чем прикол за границей тренировочные сборы устраивать? Тупо отдохнуть за бугром? На льду те же тренеры. Понятно было бы, если б они ездили на спец.занятия к какому-нибудь Ришо или иностранным тренерам, обменивались опытом. А так это те же трени, просто в другом месте. Обстановку сменить можно и у себя, вон в Сочи пусть дуют или на Дальний Восток куда-нибудь)
Взяли моду по Куршевелям мотаться (мишинские, например).
Хотя вон у лапши с лакерником какой-то фк-пизнес зарубежный намечается, может примут к себе?)
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фуфырка
Ну слава богу, что хоть кому-то причинв понятна! А то тут всё такие непонятливые. Причитают "за что? ".
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Валерий Петров
Ответ Додик Аксель
Для сборов как и для плодотворных плановых тренировок есть все условия и у нас. Так что на качество подготовки в сезону это не повлияет. Другой вопрос, что раньше выезжали за рубеж, общались с коллегам и спортсменами из других стран и разнообразили тренировки с приятным досугом.
Какие еще тренеры и какие спортсмены из других стран? Арутюнян с Ченом или там Орсер с Ханю на сборы рос.фигуристов приезжают в какую-нибудь Латвию? Зачем им это?
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Syndycate
Ответ bezsugar
А в чем прикол за границей тренировочные сборы устраивать? Тупо отдохнуть за бугром? На льду те же тренеры. Понятно было бы, если б они ездили на спец.занятия к какому-нибудь Ришо или иностранным тренерам, обменивались опытом. А так это те же трени, просто в другом месте. Обстановку сменить можно и у себя, вон в Сочи пусть дуют или на Дальний Восток куда-нибудь) Взяли моду по Куршевелям мотаться (мишинские, например). Хотя вон у лапши с лакерником какой-то фк-пизнес зарубежный намечается, может примут к себе?)
Согласен, Соколовская в России проводит, не помню точно где, на Юге где-то кажется, Тутберидзе вообще далеко не ездит - в Новогорске
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bezsugar
Олеандра, ты посмотри на ютубе ролик веб-студии Сокол. И поймешь, у кого тутберидзе сперла свой лозунг🤣
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Nat_Cher
а что случилось?
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Lennuci
Ответ bezsugar
А в чем прикол за границей тренировочные сборы устраивать? Тупо отдохнуть за бугром? На льду те же тренеры. Понятно было бы, если б они ездили на спец.занятия к какому-нибудь Ришо или иностранным тренерам, обменивались опытом. А так это те же трени, просто в другом месте. Обстановку сменить можно и у себя, вон в Сочи пусть дуют или на Дальний Восток куда-нибудь) Взяли моду по Куршевелям мотаться (мишинские, например). Хотя вон у лапши с лакерником какой-то фк-пизнес зарубежный намечается, может примут к себе?)
Мишинские "сборы", они же мастер-классы переехали в Турцию в этом году.
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Oleandra
Ответ bezsugar
Олеандра, ты посмотри на ютубе ролик веб-студии Сокол. И поймешь, у кого тутберидзе сперла свой лозунг🤣
а может они как раз у неё и спёрли? кто этот сокол и кому он известен? а то, что остальные тренеры за Тутберидзе повторяют, а не за соколом, это точно.
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