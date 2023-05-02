Александр Волков: «Раньше моя группа часто выезжала на сборы за границу. Сейчас все международные возможности, увы, закрыты по понятным причинам»

Тренер Александр Волков рассказал о планах учеников своей школы на межсезонье.

— Как сейчас дела в вашей школе? Какие планы на межсезонье?

— Старшим ребятам сейчас ставит программы моя супруга Мартина. , например, работает над короткой программой, и к концу мая планируем ее полностью доделать. Затем в июне начнутся трехнедельные сборы на нашем катке, приедут спортсмены из разных регионов страны. Потом пара дней отдыха, и мы вернемся к плановым тренировкам.

У юниоров сезон начнется летом, и мои ученики поедут выступать на юниорские Гран‑при: Семен Данильянц (за Армению), Дарья Афиногенова (за Литву), моя дочь Алекса тоже будет участвовать в международных турнирах. Артем будет в это время готовиться к контрольным прокатам сборной России.

— Вы будете проводить сборы на своем катке. Не думали о совместных сборах с какой‑то тренерский группой, как обычно практикуется в межсезонье?

— Нет, будем сами по себе, с приглашенными фигуристами. Раньше моя группа часто выезжала за границу — в Латвию, например. Там собирались спортсмены и тренеры со всего мира, было здорово! А сейчас все международные возможности, увы, закрыты по понятным причинам.

— Недавно вы получили статус тренера всероссийского уровня.

— Честно говоря, не уверен, что это дает что‑либо кроме статуса. Я вообще узнал, когда вы мне сообщили, посмотрел документ на сайте федерации по ссылке. Потом уже увидел поздравления от коллег из школы. Наверное, это символ общественного признания, или есть отдельные критерии присвоения статуса.

В любом случае, на мою работу новый уровень никак не влияет. Я просто продолжаю тренировать своих учеников, идти с ними к новым целям. Работаем дальше! — сказал Волков.