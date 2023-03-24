Трусова о показательном Кондратюка: «Для меня эта постановка самая продуманная. Марк устроил целое представление и погрузил нас в сказку»
Александра Трусова рассказала, почему ей понравился номер Марка Кондратюка на шоу-турнире.
«Заключительный номер, который не оставил меня равнодушной, — это, конечно, выступление Марка Кондратюка.
Я видела все стадии постановки программы и подготовку декораций с реквизитом. Номер менялся несколько раз, подбиралась более подходящая и необычная хореография. Четыре ночи подряд Марк вместе с тренерами ставил и отрабатывал эту программу.
На одной из ночных репетиций я была вместе с ними, Никита Михайлов дал мне задание сделать розочку из бумаги. Ту, которая сгорает в начале номера. Получилось не сразу, лишь с третьей попытки.
Для меня эта постановка, наверное, самая продуманная. В каждой детали есть свой смысл. Марк устроил целое представление, маленький спектакль, и погрузил нас в сказку. Думаю, этот номер запомнится всем надолго», – написала Трусова в своей колонке для «Матч ТВ».
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Насмешили, так рассмешили ))))
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Бот раскрыл технологию своей работы ))))
Номер Матвея веселый, но такое прокатывает один раз. Больше пародии делать не на кого, а яркими , интересными программами Матвей до этого не отличался. Пусть откатает эффектную программу, тогда обсудим.
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Накручивают голоса БОТАМИ другой фигуристке Мисс Изящная Серость на ВСЕХ абсолютно конкурсах и голосованиях.
Он прекрасно катает и очень артистичен.
Потом выяснилось, что это была часть Сашиного видеоинтервью, где на видео можно посмотреть как Саша отвечала на вопросы именно этими фразами.
И хейтеры со своими фантазиями опять сели в лужу)))
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Кому не понравился костюм, смотрите дальше свои серые нудли )
Мне кажется, органичнее бы смотрелась широкая блуза, даже втех же цветах, типа блузы художника начала 20 века. И Шарф сделать более выразительным. А по поводу планет. На мой вкус они помешали,заняли много места. Если бы их сделали с помощью проекции видео на лед, было бы легче, и спорстмену, и зрителям.
А начало номер мне очень понравилось. Было видно, что Марку это катать интересно.