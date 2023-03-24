Трусова о показательном Кондратюка: «Для меня эта постановка самая продуманная. Марк устроил целое представление и погрузил нас в сказку»

рассказала, почему ей понравился номер на шоу-турнире.

«Заключительный номер, который не оставил меня равнодушной, — это, конечно, выступление Марка Кондратюка.

Я видела все стадии постановки программы и подготовку декораций с реквизитом. Номер менялся несколько раз, подбиралась более подходящая и необычная хореография. Четыре ночи подряд Марк вместе с тренерами ставил и отрабатывал эту программу.

На одной из ночных репетиций я была вместе с ними, дал мне задание сделать розочку из бумаги. Ту, которая сгорает в начале номера. Получилось не сразу, лишь с третьей попытки.

Для меня эта постановка, наверное, самая продуманная. В каждой детали есть свой смысл. Марк устроил целое представление, маленький спектакль, и погрузил нас в сказку. Думаю, этот номер запомнится всем надолго», – написала Трусова в своей колонке для « ».