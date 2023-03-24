Трусова о показательном Кондратюка: «Для меня эта постановка самая продуманная. Марк устроил целое представление и погрузил нас в сказку»

Теги сборная России мужское катание женское катание Матч ТВ Александра Трусова Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, почему ей понравился номер Марка Кондратюка на шоу-турнире. 

«Заключительный номер, который не оставил меня равнодушной, — это, конечно, выступление Марка Кондратюка.

Я видела все стадии постановки программы и подготовку декораций с реквизитом. Номер менялся несколько раз, подбиралась более подходящая и необычная хореография. Четыре ночи подряд Марк вместе с тренерами ставил и отрабатывал эту программу.

На одной из ночных репетиций я была вместе с ними, Никита Михайлов дал мне задание сделать розочку из бумаги. Ту, которая сгорает в начале номера. Получилось не сразу, лишь с третьей попытки.

Для меня эта постановка, наверное, самая продуманная. В каждой детали есть свой смысл. Марк устроил целое представление, маленький спектакль, и погрузил нас в сказку. Думаю, этот номер запомнится всем надолго», – написала Трусова в своей колонке для «Матч ТВ». 

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91 комментарий

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galik55
Ответ Brokkoli
Номер уровня детского утренника
Ну , если честно то почти все номера были в два притопа три прихлопа.
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Зямлянин
Ответ Александр Шульгин
Вы верите что она сама колонки эти пишет. Максимум наговаривает что то, потом за нее переписывают.
Вы же пишите как-то сами свои злостные комментарии )))) Или вам наговаривают текст, а Вы потом переписываете ? )))))
.
Насмешили, так рассмешили ))))
.
Бот раскрыл технологию своей работы ))))
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Алеся Ткаченко
Ответ Бильм@н
Когда Марк помог завоевать три квоты для наших мужчин-фигуристов, так всех он "радовал и удивлял". А сейчас смотрите-ка, перестал вас радовать, теперь он уже корявым стал.
И когда ЧР ,ЧЕ становился,когда в команднике выложился по полной программе он тоже был замечательный.А сейчас неожиданно плохим стал
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vanessa2021
Ответ Евгения Гринева
Почему-то его огромная фанбаза не смотрит его же номер
Я лично смотрела номер Матвея несколько раз- пыталась понять он неловко упал на пародии на Лизу специально или так получилось.

Номер Матвея веселый, но такое прокатывает один раз. Больше пародии делать не на кого, а яркими , интересными программами Матвей до этого не отличался. Пусть откатает эффектную программу, тогда обсудим.
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Зямлянин
Ответ Streetbor
Постановка на которую накрутили зрительских голосов, как и все связанное с Рудковскими и про которую, никто и слова не сказал))
Как раз в случае с Марком, никто ничего не накручивал. Голосовали РЕАЛЬНЫЕ болельщики.
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Накручивают голоса БОТАМИ другой фигуристке Мисс Изящная Серость на ВСЕХ абсолютно конкурсах и голосованиях.
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Бильм@н
Ответ Olga.t
"У Ветлугина было преимущество, потому что его номер был в самом начале" А у Марка было ОГРОМНОЕ преимущество вообще до его выхода на лёд... Всё хорошо и честно, не правда ли?))
Организаторам шоу этот вопрос задайте, которые допустили такое
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Бильм@н
Ответ Lilia Sadykova
ну конечно " лучший номер", а по просмотрам везде первый Ветлугин и куча комментов в интернете о номере Матвея, в то время как номер Марка многие забыли как только тот со льда ушел. Просто у Ветлугина нет такой фан базы и подружки Трусовой. Да и голосование это началось за час до старта шоу, тем самым лишний раз подтверждая свою " честность", когда люди выбрали победителя шоу программ не видя самих программ
Так это вопрос к организаторам шоу, которые открыли голосование раньше выступления участников. А так многие в своих соцсетях призывали за них голосовать. И Женя и Камила, например.
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Бильм@н
Ответ Алена Иванова
Ох уж этот Марк. Какой то прям несуразный корявый мальчуган. Хорошо что в этом сезоне столько выстрелило перспективных парней. А то Марк в лидерах наших парней как то не радовало и удивляло.
Когда Марк помог завоевать три квоты для наших мужчин-фигуристов, так всех он "радовал и удивлял". А сейчас смотрите-ка, перестал вас радовать, теперь он уже корявым стал.
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Александр Шульгин
Ответ Kareglazaya
Судя по тому, что там одни собаки и прыжки, пишет сама) Да и слог довольно простой - профессионал бы так не написал.
Редакторы хорошие делают похоже
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Беглый*
Ответ Евгения Гринева
Почему-то его огромная фанбаза не смотрит его же номер
😂
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Евгения Гринева
Ответ vanessa2021
Ну да, на Чемпионате же голоса к телефонам привязаны, как в вк.))) Вы еще голосовалки на Спортсе приведите в пример, где у некоторых граждан по несколько эккаунтов почти официалэьно. Можно просто сравнить количество подписчиков в соцсетях у Марка и Матвея, активности там и понять, что Матвею ловить нечего. Надо работать не один год, надо попадать в призы, надо ставить не один яркий номер. Заработать большую фан базу - огромный труд.
Почему-то его огромная фанбаза не смотрит его же номер
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Olga.t
Ответ vanessa2021
Конечно честно, за него голосовали его болельщики. Заработать фанатскую базу очень трудно. У Матвея есть все возможности для этого, пусть идет и работает. .
Честно, когда оценивают НОМЕР, а не слепо голосуют за своего любимца.
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Lilia Sadykova
Ответ nina1212
Трусова пишет в своей колонке: "Не могу не отметить Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола. В соцсетях есть видео с моей реакцией на то, что они выиграли Приз зрительских симпатий (кто-то случайно снял)" Там же есть ее реакция на победу Камилы. Скривила недовольное лицо, и вся ее компания сидели недовольные, даже ради приличия не могли поаплодировать Рассказала бы, чем ей Камила не угодила И вообще обзор какой то странный, первые три номера плюс Марк, остальные не заметила?
какая журналистка такой и обзор;)
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Зямлянин
Ответ Алена Иванова
Ох уж этот Марк. Какой то прям несуразный корявый мальчуган. Хорошо что в этом сезоне столько выстрелило перспективных парней. А то Марк в лидерах наших парней как то не радовало и удивляло.
Зачем Вы пишите такие глупости. Скажите Спасибо Марку за прекрасное выступление на Олимпиаде, когда он оправдал все возложенные на него болельщиками ожидания!
Он прекрасно катает и очень артистичен.
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Бильм@н
Ответ Беглый*
Стыдоба какая-то, никакого уважения к другим. Так было во время беготни по тренерам, так было на олимпиаде при истерике, потом автограф-сессия в разгар соревнований, ссоры с первым каналом и сейчас вот это вот всё. Не понимаю, зачем себя так вести постоянно.
Ну не тебе про уважение к другим писать. Ты сам то разве с уважением пишешь про Сашу? Один набор хейтерских набросов по методичке, а туда же ещё стыдить кого-то взялся. С себя начни.
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vanessa2021
Ответ Triabc
он примитивный, но устаревший. Пишет не она. Я больше склоняюсь, что это мама. Или какой-то учитель русского языка и литературы, лет 60
Уже была история на Спортсе, выложили какуюто статью, написанную Сашей. Хейтеры тут сбились с ног, высказывая предположения кто это Саше написал. Кого только не выдвигали в авторы, но типа не Саша точно.

Потом выяснилось, что это была часть Сашиного видеоинтервью, где на видео можно посмотреть как Саша отвечала на вопросы именно этими фразами.

И хейтеры со своими фантазиями опять сели в лужу)))
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Brokkoli
Номер уровня детского утренника
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11111-1111
обычный номер, много было намного ярче и лучше
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Зямлянин
Маленький принц - это целая жизнь. Каждый раз плачу, перечитывая. Спасибо Марку за замечательный номер. Тронул до глубины Души.
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Кому не понравился костюм, смотрите дальше свои серые нудли )
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Lёna
Ответ nina1212
все аплодировали Камиле , что там не понять
посмотрите еще раз внимательно
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vanessa2021
Ответ Olga.t
"У Ветлугина было преимущество, потому что его номер был в самом начале" А у Марка было ОГРОМНОЕ преимущество вообще до его выхода на лёд... Всё хорошо и честно, не правда ли?))
Конечно честно, за него голосовали его болельщики. Заработать фанатскую базу очень трудно. У Матвея есть все возможности для этого, пусть идет и работает. .
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nina1212
Ответ Triabc
он примитивный, но устаревший. Пишет не она. Я больше склоняюсь, что это мама. Или какой-то учитель русского языка и литературы, лет 60
начальных классов)
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Анна Беляева
Скажем так. Если реквизит этого номер дословно соотносить с иллюстрациями самого Экзюпери, то все вполне в стилистике. Кто читал книгу, тот, думаю, сразу узнал. Другой разговор, что сами эти рисунки все-таки сделаны в стилистке детского рисунка, азначит могут воспринимать при переносе в декорации неоднозначно пр идословном цитировании. Для многих, думаю, так и оплучилось. Да и сам Марк, ну, уже молодой мужчина, ане ребенок, поэтому то, чтона мальчике, вроде Арса или еще лучше Левы лазарева смотрелось бы органично, на молодом мужчине выглядело немного непонятно. Я бы на месте декораторов и костюмеров, да и самого Марка с тренером, обратилась к мировому опыту постановок образа Маленького принца и посмотрела, как там обыгрывается его наряд.

Мне кажется, органичнее бы смотрелась широкая блуза, даже втех же цветах, типа блузы художника начала 20 века. И Шарф сделать более выразительным. А по поводу планет. На мой вкус они помешали,заняли много места. Если бы их сделали с помощью проекции видео на лед, было бы легче, и спорстмену, и зрителям.

А начало номер мне очень понравилось. Было видно, что Марку это катать интересно.
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nina1212
Ответ Lёna
там вышла какая-то заминка, вроде на экране что-то другое было написано, там и другие люди, не только ее окружение так же среагировали, так что не надо про Сашу чушь писать
все аплодировали Камиле , что там не понять
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Triabc
Ответ nina1212
скорее всего так. Но там настолько примитивный слог, что видимо записывают дословно
он примитивный, но устаревший. Пишет не она. Я больше склоняюсь, что это мама. Или какой-то учитель русского языка и литературы, лет 60
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