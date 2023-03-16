Артем Ковалев: «Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Артем Ковалев Александр Волков Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев рассказал, что дала ему работа с Евгением Плющенко.

– У тебя был период в карьере, когда ты занимался в «Ангелах Плющенко». Евгений Викторович помог тебе спрогрессировать?

– Да, он дал мне многое. Я говорил и буду говорить, что никогда не уйду от Александра Сергеевича (Волкова), но мне всегда хотелось позаниматься с другими тренерами, понять, как они работают, поэтому мы перешли в «Ангелы Плющенко». Грубо говоря, в школе занимался одной математикой 15 лет, а потом, когда дают русский, ты такой: «Нифига себе». Здесь то же самое.

Евгений Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лед – все боялись. Мне хотелось так же.

– Чем помог в плане техники?

– Мы с ним много работали. Он мне помог сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков.

– Почему в итоге перестали сотрудничать?

– Просто так сложились обстоятельства. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Я поздравлял его с днем рождения, он поздравлял меня с пятым местом на чемпионате России, – сказал Ковалев.

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4 комментария

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Лакс
Оказывается Женя так напугал Лёшу и Лайсачека, что они с перепугу победили его и стали ОЧ, а Леша еще и 4кратным ЧМ.
0
-1
-1
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FSUA2408
Так и должно быть. Ничего плохого в том чтобы заниматься у разных тренеров нет. И адекватные люди это понимают
+6
0
+6
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garovatat
Какой молодечик Ковалев! И Плющенко восхвалил не по детски, и про битье батареей о коньки в хрустальном поведал миру))) Вознаграждение в студию! роль третьего справа морского конька в грядущей трусорусалке и/или приглашение в союз чемпионов горок. Правда со вторым может проблемка случиться, денег бюджет не дал совсем... ну ничего, яна спродюсирует, верю что этому союзу меча и орала быть!
+2
-4
-2
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Беглый*
"Учил, как настраивать себя на старт"
-------‐----------
Ну и как результат? Научил?
0
-4
-4
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