Артем Ковалев: «Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы»
Фигурист Артем Ковалев рассказал, что дала ему работа с Евгением Плющенко.
– У тебя был период в карьере, когда ты занимался в «Ангелах Плющенко». Евгений Викторович помог тебе спрогрессировать?
– Да, он дал мне многое. Я говорил и буду говорить, что никогда не уйду от Александра Сергеевича (Волкова), но мне всегда хотелось позаниматься с другими тренерами, понять, как они работают, поэтому мы перешли в «Ангелы Плющенко». Грубо говоря, в школе занимался одной математикой 15 лет, а потом, когда дают русский, ты такой: «Нифига себе». Здесь то же самое.
Евгений Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лед – все боялись. Мне хотелось так же.
– Чем помог в плане техники?
– Мы с ним много работали. Он мне помог сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков.
– Почему в итоге перестали сотрудничать?
– Просто так сложились обстоятельства. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Я поздравлял его с днем рождения, он поздравлял меня с пятым местом на чемпионате России, – сказал Ковалев.
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Ну и как результат? Научил?