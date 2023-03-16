Артем Ковалев: «Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы»

Фигурист Артем Ковалев рассказал, что дала ему работа с .

– У тебя был период в карьере, когда ты занимался в «Ангелах Плющенко». Евгений Викторович помог тебе спрогрессировать?

– Да, он дал мне многое. Я говорил и буду говорить, что никогда не уйду от Александра Сергеевича (Волкова), но мне всегда хотелось позаниматься с другими тренерами, понять, как они работают, поэтому мы перешли в «Ангелы Плющенко». Грубо говоря, в школе занимался одной математикой 15 лет, а потом, когда дают русский, ты такой: «Нифига себе». Здесь то же самое.

Евгений Плющенко дал мне много ценного – учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лед – все боялись. Мне хотелось так же.

– Чем помог в плане техники?

– Мы с ним много работали. Он мне помог сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков.

– Почему в итоге перестали сотрудничать?

– Просто так сложились обстоятельства. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Я поздравлял его с днем рождения, он поздравлял меня с пятым местом на чемпионате России, – сказал Ковалев.