Елена Радионова: «Открытием года стал Илья Малинин. Наш русский парень, который выступает за Америку»

Теги сборная России сборная США мужское катание женское катание Елена Радионова Дмитрий Алиев Матч ТВ Софья Акатьева Илья Малинин Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова назвала лучших фигуристов этого сезона

— Назовите собственный топ фигуристов этого сезона. Кто поразил, кто удивил?

— Я считаю, что открытием года стал Илья Малинин. Наш русский парень, который выступает за Америку. Он сделал уникальный прыжок — аксель в четыре с половиной оборота, вошел в историю.

Также хочется отметить наших девчонок, молодое поколение. Очень нравятся Аделия Петросян и Софья Акатьева. Это две юные, свежие девочки, будущее нашего женского катания. Хочется, чтобы у них все получилось, и пожелать сохранить им эту легкость, свежесть на следующие сезоны.

— А какие любимые программы этого сезона вы бы выделили?

— Дима Алиев с короткой программой. Очень сильная постановка, и Дима на все сто процентов вжился в образ. Смотрелось это очень мощно и круто.

— Как вы оцениваете этот сезон для российских фигуристов без международных стартов?

— У нас сезон никак не поменялся, только не было чемпионатов Европы и мира. Но было много других соревнований. Спортсмены участвовали в этапах Гран-при, в финале Гран-при, федерация придумала прыжковый турнир и турнир по шоу-программам. Если ситуация не изменится, то сделают еще больше турниров.

Я слышала только позитивные отзывы от работы федерации. Без стартов мы точно не останемся, придумаем аналоги или сделаем что-то свое, – сказала Радионова

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36 комментариев

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Viks
Ответ Competition Score
Русский парень в курсе его гражданства в России? Судя по интервью девушка крепкое любит.
Не путай национальность и гражданство. Он русский по национальности и американец по рождению. То бишь русский американец.
А российское гражданство для него практически автоматом, потому что папа с мамой не выходили из российского гражданства.
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шампион
Наши тренеры считают своим долгом сломать ученика, сделать из него бесхребетное существо. И Малинина бы сломали, делал бы в штаны перед каждым выступлением, как Коляда.
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The Grey
Ответ Наталья Грабовская
Такой нвции как "американец" вообще не существует. Коренными жителями Северной Америки были индейцы, которых переселенцы из Старого Света, главным образом из Европы, загнали в резервацию. Сейсас там "сборная солянка" со всего мира. И. Малинин русский по происхождению, живущий в США, - гены пальцем не размажешь.
Коренное население Америки никогда не называло себя ’’индейцами’’; их так прозвали колонисты из Европы - спутав американский материк с Индией. Нация для американцев - это место проживания (гражданство), а не этническая идентичность.
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Viks
Ответ Анна Беляева
Если Малинин - русский, то Осип Ганнибал (дед Пушкина) - африканец. Мальчик - американец из семьи русских эмигрантов. Совершенно уверена, что предан и любит свою родину, в которой прожил всю жизнь. А Россия ему чужая страна, где он, дай бог, бывал в гостях у дедов-бабок.
Он русский по национальности и американец по рождению. То бишь русский американец.
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Viks
Ответ asusp527
Леночка, да в каком месте он русский? Кроме фамилии.
По папе с мамой. Национальность изменить нельзя.
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Mikhail Lopatin
НАШ Илья Малинин? Не, ну какой это прорыв года. Прорыв года тогда уж у НАШЕГО Семена Одинцова -- славного воспитанника Хрустального, перенявшего все лучшее в стенах этой школы и даже выучившего благодаря Саше Трусовой кантилевер (параллельный). Вот где прорыв -- все золото главных стартов человек выиграл и уже двукратным чемпионом мира стал благодаря крепкой базе, заложенной в Хрустальном. Браво, Семен! Хрустальный и здесь вперед планеты всей.
https://www.instagram.com/p/BzLXkaIJBeY/
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Валерий Петров
Ответ asusp527
Леночка, да в каком месте он русский? Кроме фамилии.
Граждане Израиля, съехавшиеся со всего мира на землю обетованную подтвердят наверняка
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Анна Беляева
Если Малинин - русский, то Осип Ганнибал (дед Пушкина) - африканец. Мальчик - американец из семьи русских эмигрантов. Совершенно уверена, что предан и любит свою родину, в которой прожил всю жизнь. А Россия ему чужая страна, где он, дай бог, бывал в гостях у дедов-бабок.
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Competition Score
Русский парень в курсе его гражданства в России?
Судя по интервью девушка крепкое любит.
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asusp527
Леночка, да в каком месте он русский? Кроме фамилии.
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Валерий Петров
Ответ Анна Стекольщикова
А китайцы называют Нейтана Чена "нашим китайским парнем"? Очень интересно
А аиериканских чайна-таунах наверняка называют )
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Валерий Петров
Ответ Алеся Ткаченко
Внутренние старты это хорошо и призовые это хорошо.Но они не заменят ни ЧЕ ни ЧМ
Не заменят, но что поделать, если почти весь рос.спорт забанен.
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сервисник
Ответ Katerina Sunny
Парень, проживший всю жизнь в Америке и никогда не бывший в России.
Таких полно среди армян, евреев, немцев, китайцев, индийцев и т.д., но от этого они не перестали быть армянами, евреями, немцами...
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Viks
— У нас сезон никак не поменялся, только не было чемпионатов Европы и мира." --- Так, значит, поменялся. Она не понимает, что говорит.
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Lilia Sadykova
Ответ Zbra
Ну, и тренер тоже не без русскости. Все-таки плод советской тренировочной системы.
если вы про Рафика, то он грузин, который пол жизни прожил в Армении, потом несколько лет по работал в Москве и уехал в США, где уже живет лет 15-20 наверное. Ну тоже как бы на " нашего русского тренера" не тянет,)
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Viks
Наш русский парень, который выступает за Америку» --- Каша. Он русский по национальности и американец по рождению. То бишь русский американец.
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Наталья Грабовская
Такой нвции как "американец" вообще не существует. Коренными жителями Северной Америки были индейцы, которых переселенцы из Старого Света, главным образом из Европы, загнали в резервацию. Сейсас там "сборная солянка" со всего мира. И. Малинин русский по происхождению, живущий в США, - гены пальцем не размажешь.
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The Grey
Малинин не просто выступает за Америку, он родился в этой стране. С Россией его связывают только родители, которые родились в СССР, а после распада выступали по фигурному катанию за Узбекистан.
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Viks
Ответ Леличек
О господи, ну сколько можно! Да не наш он, не русский парень. Он американец, и американец до мозга костей. Илья молодец, у него прыжковый талант, он работает, но к нам, к России, это не имеет никакого отношения(((
Не корректно. Он русский по национальности. Национальность определяется по папе с мамой и её невозможно изменить.
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Zbra
Ответ Lilia Sadykova
Как же нашим хочется записать Малина в " нашего русского парня";)) Ленчик, ну какой он русский? Он родился в Америке, живет всю жизнь в Америке, а в России может и не был никогда. Из русского в нем только имя.
Ну, и тренер тоже не без русскости. Все-таки плод советской тренировочной системы.
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Viks
Наш русский парень, который выступает за Америку» --- Слово "наш" здесь лишнее. Он точно не ваш.
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Светлана Менова
Он не "наш русский парень, выступающий за Америку", а американец русского происхождения.
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Леличек
О господи, ну сколько можно! Да не наш он, не русский парень. Он американец, и американец до мозга костей. Илья молодец, у него прыжковый талант, он работает, но к нам, к России, это не имеет никакого отношения(((
+4
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Lilia Sadykova
Ответ Анна Стекольщикова
А китайцы называют Нейтана Чена "нашим китайским парнем"? Очень интересно
ну просто нашим очень хочется быть причастным к человеку, который прыгнул 4А, поэтому Малинин " наш русский парень". Если б был обычный средний ни чем не выделяющийся фигурист, то этого " нашего парня" мы и не заметили бы.
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Ритт
классно конечно что Илья с русскими корнями, говорит по русски и у него родственники живут в России, есть некая гордость за него и причастность. Но он АМЕРИКАНЕЦ, он там родился, там всю жизнь живет и считает США своей родиной.
Но мы все равно его будем любить и поддерживать. Успехов парню и здоровья!
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