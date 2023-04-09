Елена Радионова назвала лучших фигуристов этого сезона

— Назовите собственный топ фигуристов этого сезона. Кто поразил, кто удивил?

— Я считаю, что открытием года стал . Наш русский парень, который выступает за Америку. Он сделал уникальный прыжок — аксель в четыре с половиной оборота, вошел в историю.

Также хочется отметить наших девчонок, молодое поколение. Очень нравятся и . Это две юные, свежие девочки, будущее нашего женского катания. Хочется, чтобы у них все получилось, и пожелать сохранить им эту легкость, свежесть на следующие сезоны.

— А какие любимые программы этого сезона вы бы выделили?

— Дима Алиев с короткой программой. Очень сильная постановка, и Дима на все сто процентов вжился в образ. Смотрелось это очень мощно и круто.

— Как вы оцениваете этот сезон для российских фигуристов без международных стартов?

— У нас сезон никак не поменялся, только не было чемпионатов Европы и мира. Но было много других соревнований. Спортсмены участвовали в этапах Гран-при, в финале Гран-при, федерация придумала прыжковый турнир и турнир по шоу-программам. Если ситуация не изменится, то сделают еще больше турниров.

Я слышала только позитивные отзывы от работы федерации. Без стартов мы точно не останемся, придумаем аналоги или сделаем что-то свое, – сказала .