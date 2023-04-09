Евгений Плющенко: «Костомаров – сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья»

Евгений Плющенко пожелал здоровья Роману Костомарову

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается.

Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!