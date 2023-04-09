Евгений Плющенко: «Костомаров – сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья»

Теги Евгений Плющенко Роман Костомаров Здоровье Фигурное катание

Евгений Плющенко пожелал здоровья Роману Костомарову

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается.

Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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2 комментария

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Jessi
Правильно говорит , хороший друг Евгений Викторович . Наверное , ностальгирует по временам, когда они все крепко дружили -Плющенко, Навка, Траньков , Костомаров
+2
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Кокич
It’s a big tragedy, but the show must go on.
+2
-2
0
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