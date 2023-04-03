Подруга Костомарова: «Не проблема, что он пережил ампутации, проблема — выдержит ли Роман, сможет ли работать его организм так, чтобы он жил?»

Теги Роман Костомаров сборная России Фигурное катание

Подруга Романа Костомарова Елена Волохова высказалась о болезни фигуриста

Елена Волохова считает, что в ситуации с фигуристом самое главное — сохранить ему жизнь. 

«С Ромкой мы по молодости в компании фигуристов дружили, потом как-то все разошлись, я вышла замуж, пошли дети.

Когда я только узнала о трагедии, хотела приехать к нему в Коммунарку, но друзья отговорили меня, сказали, в реанимацию к нему никого не пустят. Они меня успокоили, сказали, деньги у него есть, он в хорошем месте, под надежным присмотром.

А я, конечно, волнуюсь, потому что знаю, как тяжело это пережить морально. И я на самом деле не вижу ужаса в ампутации. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять. Люди живут и с инсультом, и с инфарктом. Сепсис — вот что страшно. Сделают с этим врачи что-то, выдержит ли он сам?

Но вот идет третий месяц, и я уже волнуюсь. Сепсис — очень серьезная вещь, врачи не могут его вытащить никак, привести в порядок кровь, чтобы не было осложнения от сепсиса.

Пока работают мозг и внутренние органы, пока организм борется — он жив! И нельзя рассуждать так, — «что его кромсают». Читаю комментарии и ужасаюсь! Люди! Что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил. Все остальное — это уже сила духа. У Ромки она есть, и у него много друзей. И мы всем миром будем помогать ему вставать на ноги, на протезы.

Не проблема, что он пережил ампутации, проблема — выдержит ли Роман, сможет ли работать его организм так, чтобы он жил? Вот в чем вопрос», — сказала подруга фигуриста. 

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8 комментариев

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22somebody22
Елена,а Вы сама проходили через ампутацию,хоть одну?Или Ваши родственники,друзья,дети?Думаю,нет,поэтому так легкомысленно рассуждаете об этом.У Костомарова уже несколько ампутаций и инсультов,а если верить тому,что пишут-еще и серьёзное поражение мозга.Возможно,он до конца не осознает,что с ним происходит.Если так,то пока это неплохо,но если он и в дальнейшем ничего осознавать не будет,значит у него реально плохо уже с умственной активностью.А в целом,плохо в любом случае,потому что у него по-любому ПТСР и это тоже нужно лечить,тем более,он спортсмен,оказаться в один день инвалидом без рук и ног...С такой мыслью не один день свыкаться придётся.И я не говорю ещё о жене и детях...Для них это ад,в любом случае.
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Realist2022
Ответ asusp527
Говорит правду, но лучше бы помолчать...
Ампутация ампутации рознь. Одно дело человек попал в ДТП, например, в итоге ампутация, протез. Но у него никаких сепсиса и полиорганной недостаточны, мышцы остальные не атрофированы, ну и логично, что ему проще будет встать на ноги. А совсем другое дело то, что с Романом случилось.
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asusp527
Говорит правду, но лучше бы помолчать...
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Сырок с кокосом
Таких друзей врагу не пожелаешь...
Вообще-то у нее тоже руки и ноги нет. Думаю, знает, о чем говорит
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mold-cel
добавлен новый персонаж - подруга Костомарова, дружившая с ним как-то по молодости
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Verysia
Роману здоровья!!!!
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Сырок с кокосом
Таких друзей врагу не пожелаешь...
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ДИАНА
Выдержит !!!!! По-другому и быть не может!
Рома, борись!!!! ❤️❤️❤️
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