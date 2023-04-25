Александр Жулин: «Пускай Сизерон встает в пару со Скоттом Моиром. И пусть соревнуются против Пападакис и Хаббелл»
Александр Жулин высказался о том, что Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл встали в пару.
Фигуристки готовят программы в дуэте. Они планируют опубликовать свои выступления в соцсетях и попытаться убедить ISU разрешить участие однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.
«Даже сказать нечего по этому поводу… Но я бы разрешил им, пусть катаются, с кем хотят.
Сизерон пускай встает в пару со Скоттом Моиром. Я думаю, они хорошо подойдут. И пускай Сизерон и Моир соревнуются против Пападакис и Хаббелл», – сказал Жулин.
Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл
А Жулину очень хотелось сказать гадость, но не шмог... Как лающая на овчарку чихуахуа
Мойр с Сизероном, думаю, всех бы вынесли в одну калитку по технике. Вопрос только в постановках - любопытно, какие программы им можно было бы поставить, чтобы вписать в технические требования)))
ждём теперь влажные мечты ягудина. узнаем, с кем джейсон браун в пару должен встать, чтобы ему понравилось