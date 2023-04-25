Александр Жулин: «Пускай Сизерон встает в пару со Скоттом Моиром. И пусть соревнуются против Пападакис и Хаббелл»

Теги Скотт Моир танцы на льду Александр Жулин сборная США Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл Федерация фигурного катания Франции Фигурное катание

Александр Жулин высказался о том, что Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл встали в пару.

Фигуристки готовят программы в дуэте. Они планируют опубликовать свои выступления в соцсетях и попытаться убедить ISU разрешить участие однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.  

«Даже сказать нечего по этому поводу… Но я бы разрешил им, пусть катаются, с кем хотят.

Сизерон пускай встает в пару со Скоттом Моиром. Я думаю, они хорошо подойдут. И пускай Сизерон и Моир соревнуются против Пападакис и Хаббелл», – сказал Жулин.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

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22 комментария

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блОК
Ну естественно первым делом позвонили Жулину)
+11
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Светлана Менова
Пусть выступают, если хотят, но почему вместе с разнополыми? Надо делать отдельную категорию для таких дуэтов.
+8
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Анна Стекольщикова
На Мойра и на Сизерона, а также на Хаббел я готова смотреть и соло, и в любых комбинациях ❤️
А Жулину очень хотелось сказать гадость, но не шмог... Как лающая на овчарку чихуахуа
+9
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elzakun
И очень интересно было бы посмотреть массе людей, по крайней мере пришлось бы с хореографией напрячься, а не ставить очередное "катаем про любовь в ночнушке"
+5
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Shveddka
Гийом со Скоттом могут выдать намного более качественную программу, нежели ставит Жулин
+6
-2
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aasymlina
Только вышла новость , и уже Жулину позвонили скороспелы 😂🤙
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Оле-Лукойе
Без советов Жулина Гийом и Скотт, конечно, никуда) Как только ОИ выиграли без него - непонятно.
+3
-2
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пашу
Ответ Olga.t
А промолчать ни Жулин, ни Тарасова не смогли? Совсем необязательно отвечать на все вопросы журналистов..
Жулин, очевидно, уже заложил за воротник, а Татьяна Анатольевна, при всем к ней уважении, вряд ли всегда отдает себе отчет о своих словах и реакциях
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Lennuci
Пусть отдельный вид для всех ЛГБТQ+ просят. Остальным и так хорошо.
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Ритт
и встанут, и представят опять что то очень крутое, и все будут восхищаться. А ты будешь с вечными нафталиновыми программами плестись в хвосте
+6
-5
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пашу
Я б на Степанову с Синициной бы в паре с огромным удовольствием посмотрел. Да и против Габи с Хабелл, на самом деле, ничего не имею.

Мойр с Сизероном, думаю, всех бы вынесли в одну калитку по технике. Вопрос только в постановках - любопытно, какие программы им можно было бы поставить, чтобы вписать в технические требования)))
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Olga.t
А промолчать ни Жулин, ни Тарасова не смогли? Совсем необязательно отвечать на все вопросы журналистов..
+2
-2
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alexander bakulin
гомофобы расчехляются. эротические фантазии жулина мы выслушали.
ждём теперь влажные мечты ягудина. узнаем, с кем джейсон браун в пару должен встать, чтобы ему понравилось
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Princess23
Ответ блОК
Ну естественно первым делом позвонили Жулину)
Так Жулин весь ОИ сезон продвигал своих "мжошных" кому еще звонить
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Лакс
Ответ блОК
Ну естественно первым делом позвонили Жулину)
нет, после ТАТ согласно табели рангов
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Ольга Байкова
Ответ Darth_Pershman
Вот зачем Жулин это сказал? Учитывая уровень толерастии на Западе, вполне возможно, что мы вскоре увидим и такое.
Т.е. раз на западе решили надо лечь и раздвинуть? Вперед. Даже западу все равно на ваш пол. Им любой сойдет.
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Ольга Байкова
Ответ пашу
Я б на Степанову с Синициной бы в паре с огромным удовольствием посмотрел. Да и против Габи с Хабелл, на самом деле, ничего не имею. Мойр с Сизероном, думаю, всех бы вынесли в одну калитку по технике. Вопрос только в постановках - любопытно, какие программы им можно было бы поставить, чтобы вписать в технические требования)))
Вместе с Дзюбой тандемом?
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