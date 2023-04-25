Александр Жулин: «Пускай Сизерон встает в пару со Скоттом Моиром. И пусть соревнуются против Пападакис и Хаббелл»

Александр Жулин высказался о том, что Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл встали в пару.

Фигуристки готовят программы в дуэте. Они планируют опубликовать свои выступления в соцсетях и попытаться убедить ISU разрешить участие однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.

«Даже сказать нечего по этому поводу… Но я бы разрешил им, пусть катаются, с кем хотят.

пускай встает в пару со . Я думаю, они хорошо подойдут. И пускай Сизерон и Моир соревнуются против Пападакис и Хаббелл», – сказал .

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл