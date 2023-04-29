Степанова о возвращении к тренировкам: «Новые впечатления были со всех сторон – новые тренеры, новый каток. Букин тоже получил огромный опыт за эти 7 месяцев»

Фигуристка Александра Степанова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

4 мая и Иван Букин выступят в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».

«Мы возвращались потихонечку. Сначала по одной тренировке, потом начали прибавлять, не форсировали. Мы были счастливы на первой тренировке. Я очень хорошо помню, потому что произошло уже с новой командой. Новые впечатления были со всех сторон – новые тренеры, новый каток.

тоже получил огромный опыт за эти семь месяцев и пришел другой. Даже с новой прической, ха-ха.

Сейчас мы вновь встретились. 4 мая будет наше первое выступление. Думаю, будет очень волнительно. Для меня, по крайней мере, точно. Надеемся, что покажем очень нежный номер и покажем, что можно и нужно мечтать», – сказала Степанова.

Сообщается, что дуэт выступит под песню Майи Кристалинской «Нежность».