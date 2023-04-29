Степанова о возвращении к тренировкам: «Новые впечатления были со всех сторон – новые тренеры, новый каток. Букин тоже получил огромный опыт за эти 7 месяцев»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

4 мая Степанова и Иван Букин выступят в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».

«Мы возвращались потихонечку. Сначала по одной тренировке, потом начали прибавлять, не форсировали. Мы были счастливы на первой тренировке. Я очень хорошо помню, потому что произошло уже с новой командой. Новые впечатления были со всех сторон – новые тренеры, новый каток.

Ваня тоже получил огромный опыт за эти семь месяцев и пришел другой. Даже с новой прической, ха-ха.

Сейчас мы вновь встретились. 4 мая будет наше первое выступление. Думаю, будет очень волнительно. Для меня, по крайней мере, точно. Надеемся, что покажем очень нежный номер и покажем, что можно и нужно мечтать», – сказала Степанова.

Сообщается, что дуэт выступит под песню Майи Кристалинской «Нежность».

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4 комментария

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Маргарита В Сафронова
Саша круто обновилась: родила, поменяла тренеров, каток... С нетерпением жду новых программ!
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olvl
Удачи Саше и Ване. Красивых и эффектных программ на сезон, и поскорее влиться и втянуться в тренировочный процесс. Очень вас ждём.
+2
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Irina037
А я не люблю их нежные номера,им больше темповые идут,но видимо пока медленная лирика под силу,но надеюсь,все по нарастающей пойдет
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ДИОНИС
С нетерпением жду пару Степанова - Букин на соревновательном льду!
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