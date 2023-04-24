Букин о паузе в карьере: «Мне очень не хватало фигурного катания. Я соскучился, заряжен, не терпится уже выступить»

Иван Букин заявил, что соскучился по фигурному катанию и хочет выступать на соревнованиях.

Букин выступает в танцах на льду в дуэте с . Фигуристы пропустили сезон-2022/23 в связи с беременностью Александры.

– Насколько тяжело далась вынужденная пауза в карьере?

– Не особо тяжело, у меня было много проектов, я постоянно был занят. Я прекрасно провел этот год, узнал много интересных людей. Пауза в карьере – никакой не минус, она пошла мне на пользу.

– Сколько раз за последний год задумывался о завершении карьеры?

– За этот год я понял, что болею своим делом, люблю фигурное катание именно как спорт. Мне очень не хватало фигурного катания. Я соскучился, я заряжен. Не терпится уже выступить, почувствовать те эмоции, которые давно меня не посещали.

– Главная цель на новом этапе карьеры?

– Мы идем поэтапно. Сейчас у нас цель восстановиться и показать прогресс, что‑то новое, показать себя. А дальше посмотрим, – сказал Букин.

Иван Букин: «Мы уже тренируемся со Степановой в полную силу. Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу»