Букин о паузе в карьере: «Мне очень не хватало фигурного катания. Я соскучился, заряжен, не терпится уже выступить»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин заявил, что соскучился по фигурному катанию и хочет выступать на соревнованиях.

Букин выступает в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой. Фигуристы пропустили сезон-2022/23 в связи с беременностью Александры.

– Насколько тяжело далась вынужденная пауза в карьере?

– Не особо тяжело, у меня было много проектов, я постоянно был занят. Я прекрасно провел этот год, узнал много интересных людей. Пауза в карьере – никакой не минус, она пошла мне на пользу.

– Сколько раз за последний год задумывался о завершении карьеры?

– За этот год я понял, что болею своим делом, люблю фигурное катание именно как спорт. Мне очень не хватало фигурного катания. Я соскучился, я заряжен. Не терпится уже выступить, почувствовать те эмоции, которые давно меня не посещали.

– Главная цель на новом этапе карьеры?

– Мы идем поэтапно. Сейчас у нас цель восстановиться и показать прогресс, что‑то новое, показать себя. А дальше посмотрим, – сказал Букин.

Иван Букин: «Мы уже тренируемся со Степановой в полную силу. Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу»

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1 комментарий

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Irina037
Жду,что Жулин улучшит Саше технику.
А также нужен новый хореограф , столько топовых пар
+2
-1
+1
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