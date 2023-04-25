Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный впервые выступит на шоу Авербуха 4 мая

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Танцевальный дуэт Ирина ХавронинаДевид Нарижный впервые выступит перед зрителями 4 мая на шоу Ильи Авербуха

Фигуристы начали кататься вместе в январе этого года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный – с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

«Первое выступление Александры Степановой и Ивана Букина произойдет во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», – сообщил Авербух.

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5 комментариев

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Е...С
Очень интересно посмотреть на новую пару.
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Kareglazaya
Интересно будет посмотреть, сравнить.
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блОК
Любопытно будет посмотреть
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Anouck
Ответ Дарья Виноградова
Зачем Авербух это поддерживает?
А кого он должен поддерживать? Чиризано, который, скорее всего, гражданство меняет. И уже скатывается с очень средней по своему уровню чешкой? Далеко не факт, что в распаде пары была только Ирина инициатива. Если на неё давили с этой сменой гражданства по сезону(что тоже могло иметь под собой некие основания, т.к. слухи о возможном переходе на пустом месте не появляются) или это как-то связано с испортившимися отношениями и той замятой федерацией дракой, где за неё почему-то вступился только Нарижный, то я бы её судить строго не стала.

Кто прав, кто виноват судить не нам с вами. Обоим участникам дуэта могу пожелать только удачи. Время расставит всё по своим местам.
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