Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный впервые выступит на шоу Авербуха 4 мая

Танцевальный дуэт – впервые выступит перед зрителями 4 мая на шоу .

Фигуристы начали кататься вместе в январе этого года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный – с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

«Первое выступление и произойдет во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», – сообщил Авербух.

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