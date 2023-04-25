Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный впервые выступит на шоу Авербуха 4 мая
Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный впервые выступит перед зрителями 4 мая на шоу Ильи Авербуха.
Фигуристы начали кататься вместе в январе этого года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный – с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.
«Первое выступление Александры Степановой и Ивана Букина произойдет во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», – сообщил Авербух.
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Кто прав, кто виноват судить не нам с вами. Обоим участникам дуэта могу пожелать только удачи. Время расставит всё по своим местам.