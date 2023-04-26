Валиева об Олимпиаде-2022: «Для меня это перевернутая страница. Было очень больно первые полгода, но время лечит»

Камила Валиева рассказала, как на нее повлияла ситуация на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– В олимпийский сезон вас можно было назвать лучшей фигуристкой планеты. Ни у кого не было такого сочетания артистизма и техники – казалось бы, куда вам еще прибавлять? Но есть что-то, в чем вы прибавили за этот год?

– В физическом плане я, признаюсь, убавила. Я не показывала того набора, что был у меня в олимпийский сезон. Сейчас я это активно восстанавливаю. В чем я прибавила, так это в психологии. Теперь я спокойнее отношусь к ошибкам. Понимаю, что без ошибок не бывает результата.

– Это вас так закалила Олимпиада и стресс, который вы там пережили?

– Можно сказать и так. Олимпиада многое расставила для меня по местам. Прямо в Пекине для меня творился какой-то хаос. Невозможно было понять, что я делала правильно, а что – нет. Но уже после я проанализировала всю ситуацию и поняла, какие ошибки тогда совершила. Тогда мне было 15, а скоро будет уже 17. У меня сильно поменялся взгляд на все происходящее.

– Олимпиада – болячка, которая все еще дает о себе знать, или уже перевернутая страница?

– Скоро будет уже полтора года, как завершилась . Меньше времени осталось уже до следующей Олимпиады. Так что для меня это перевернутая страница. Да, мне было очень больно первые полгода. Но проходит время, а время лечит. Я сошлась на том, что это надо принять как факт, не зацикливаться, продолжить свой путь в фигурном катании, – сказала фигуристка.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью