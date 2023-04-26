Валиева об Олимпиаде-2022: «Для меня это перевернутая страница. Было очень больно первые полгода, но время лечит»
Камила Валиева рассказала, как на нее повлияла ситуация на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– В олимпийский сезон вас можно было назвать лучшей фигуристкой планеты. Ни у кого не было такого сочетания артистизма и техники – казалось бы, куда вам еще прибавлять? Но есть что-то, в чем вы прибавили за этот год?
– В физическом плане я, признаюсь, убавила. Я не показывала того набора, что был у меня в олимпийский сезон. Сейчас я это активно восстанавливаю. В чем я прибавила, так это в психологии. Теперь я спокойнее отношусь к ошибкам. Понимаю, что без ошибок не бывает результата.
– Это вас так закалила Олимпиада и стресс, который вы там пережили?
– Можно сказать и так. Олимпиада многое расставила для меня по местам. Прямо в Пекине для меня творился какой-то хаос. Невозможно было понять, что я делала правильно, а что – нет. Но уже после я проанализировала всю ситуацию и поняла, какие ошибки тогда совершила. Тогда мне было 15, а скоро будет уже 17. У меня сильно поменялся взгляд на все происходящее.
– Олимпиада – болячка, которая все еще дает о себе знать, или уже перевернутая страница?
– Скоро будет уже полтора года, как завершилась Олимпиада. Меньше времени осталось уже до следующей Олимпиады. Так что для меня это перевернутая страница. Да, мне было очень больно первые полгода. Но проходит время, а время лечит. Я сошлась на том, что это надо принять как факт, не зацикливаться, продолжить свой путь в фигурном катании, – сказала фигуристка.
«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
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