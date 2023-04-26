Крушельницкий о том, был ли допинг Валиевой спланированной акцией: «Я так сразу и подумал. Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю»
Александр Крушельницкий считает, что ситуация с допингом Камилы Валиевой была спланирована.
В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.
— Когда сейчас на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева попала в допинговую историю, у вас не возникло ощущение, что это тоже может быть спланированной акцией?
— Я так сразу и подумал. Ситуация странная, тогда промелькнула мысль о том, что ничего не закончилось — все продолжается.
— То есть верите в теорию заговора против российских спортсменов?
— Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю. Другого объяснения у меня нет, – рассказал Крушельницкий.
«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
Насколько я помню, сам Крушельницкий говорил, что знает, кто ему подбросил, намекая на конкурента за место в сборной, но доказать ничего не смог и "отсидел" 4 года дисквалификации.
Ну и наши "партнеры", естественно использовали этот факт обнаружения допинга, как повод не возвращать России флаг на закрытии ОИ в Пхенчхане.
Что то пошло не так потом когда ОКР сформировали команду на ОИ. и
зевнули отсутствие результатов Анализов с ЧР.