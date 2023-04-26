Крушельницкий о том, был ли допинг Валиевой спланированной акцией: «Я так сразу и подумал. Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Александр Крушельницкий Камила Валиева Фигурное катание

Александр Крушельницкий считает, что ситуация с допингом Камилы Валиевой была спланирована.

В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 

— Когда сейчас на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева попала в допинговую историю, у вас не возникло ощущение, что это тоже может быть спланированной акцией?

— Я так сразу и подумал. Ситуация странная, тогда промелькнула мысль о том, что ничего не закончилось — все продолжается.

— То есть верите в теорию заговора против российских спортсменов?

— Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю. Другого объяснения у меня нет, – рассказал Крушельницкий.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
 

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16 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Мы все так подумали. И сейчас думаем, только устроили-то свои. В Питере.
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svft
сказочники
+6
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smoky eyes
Да, тоже такая мысль была сразу. Мне за неё прилетел мой рекорд по минусам на сайте( может сейчас побью)). Настолько было мощное превосходство над всеми в мире, что страшно было, что … «сглазят» Собственно, так и вышло
+6
-3
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мы все так подумали. И сейчас думаем, только устроили-то свои. В Питере.
устроили свои, но по согласованию с западными "партнёрами"
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Oleandra
устроили свои, но по согласованию с западными "партнёрами"
Именно
+5
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flyhigh
Ответ Oleandra
На следующих ОИ будет ещё кто-то.
Как сказала Винер "Приготовится фигурному катанию и синхронному плаванию", про фк сбылось
+3
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Ягун Ягунини
Допинг в кёрлинге вообще не имеет какого-либо смысла, тем более мельдоний, который до его запрета применялся в видах спорта, завязанных на физические нагрузки, т.к. он укрепляет сердечную мышцу. К тому же для достижения терапевтического эффекта от мельдония, нужен был его курсовой прием, не менее месяца. А у Крушельницкого тогда нашли в большой концентрации, свидетельствующей о разовом применении. Т.е. "я вот такой глупый, ловите меня на ОИ и отбирайте медаль". Создатель мельдония Калвиньш в интервью говорил, что достаточно таблеткой мельдония провести изнутри по стенке бокала, потом налить туда воду и дать выпить, и допинг-тест покажет положительный результат.
Насколько я помню, сам Крушельницкий говорил, что знает, кто ему подбросил, намекая на конкурента за место в сборной, но доказать ничего не смог и "отсидел" 4 года дисквалификации.
Ну и наши "партнеры", естественно использовали этот факт обнаружения допинга, как повод не возвращать России флаг на закрытии ОИ в Пхенчхане.
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Savarona25
Очень удобная позиция. Теперь все неудачи и проблемы можно списать на заговор врагов против РФ и российских граждан. Еще и героем будешь, если будешь про это громко и активно кричать.
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Зулфира Мухаметшина
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мы все так подумали. И сейчас думаем, только устроили-то свои. В Питере.
Правильный ответ.
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Rush
Свои кто то.
Что то пошло не так потом когда ОКР сформировали команду на ОИ. и
зевнули отсутствие результатов Анализов с ЧР.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Rush
Свои кто то. Что то пошло не так потом когда ОКР сформировали команду на ОИ. и зевнули отсутствие результатов Анализов с ЧР.
Вот-вот. А пришли б результаты вовремя, кто б у нас там поехал? О, да знакомые все лица! Команда, весь сезон активно набрасывающая на Анну и организовавшая расширенную кампанию мирового масштаба "даёшь зреложенское на ОИ", кого только не выудили из нафталина пиарщики недобилановны.
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