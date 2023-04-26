Крушельницкий о том, был ли допинг Валиевой спланированной акцией: «Я так сразу и подумал. Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю»

Александр Крушельницкий считает, что ситуация с допингом Камилы Валиевой была спланирована.

В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.

— Когда сейчас на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева попала в допинговую историю, у вас не возникло ощущение, что это тоже может быть спланированной акцией?

— Я так сразу и подумал. Ситуация странная, тогда промелькнула мысль о том, что ничего не закончилось — все продолжается.

— То есть верите в теорию заговора против российских спортсменов?

— Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю. Другого объяснения у меня нет, – рассказал Крушельницкий.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

