Журова о допинг-деле Валиевой: «Если бы к Камиле были вопросы, ее бы не поставили в команду на Олимпиаде»

Теги сборная России допинг Светлана Журова Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.

«На повестке стоит победа российской команды на Олимпиаде. Команды, которые стоят следующими в очереди, очень хотят получить медаль.

Мы же понимаем, если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду. Но специально дотянули до того, когда команда уже выступила. Здесь есть ангажированность этого случая от начала до конца.

Мы бы и так выиграли Олимпиаду. У нас очень сильные девчонки, Валиеву можно было бы заменить другой спортсменкой. Для меня это спекуляция на теме», – сказала Журова.

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25 комментариев

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Lilia Sadykova
Ответ lanfqk
Но вопросы появились именно к Валиевой. Почему не к победительнице Щербаковой, не к рекордсменке Трусовой, а именно к Валиевой? Когда Загитова собрала большой шлем, когда Медведева побеждала два года подряд, когда Липницкая стала феномен, выиграв ОИ в 15 лет, даже когда наши девочки сделали ультра-си нормой жо - не спекулировали, а тут резко решили "спекульнуть". С этим делом уже нужно что-то решить, а не продолжать трепаться о мерзком Западе (так нас точно никогда на соревнования не вернут, кстати). Конечно, отстранение на 4 года слишком жесткая мера, так как все-таки Валиевой было 15 и главная вина лежит уж точно не на ее плечах. Если подсыпали - ищите преступников, если давали специально - начинайте дело против ТШТ, если действительно (во что я мало верю) выпила из дедушкиного стакана - докажите это.
судя по тому, что WADA материалы дела Валиевой передали в CAS, а РУСАДА хочет отменить свое решении о признании Валиевой не виновной вопросы к Камиле все таки есть и доказательства ее невиновности не убедительные.
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Marfa Posadskaya
Ответ Е...С
Может тогда надо вопросы задавать ФФКР почему без подтвержденных отрицательных анализов рискнули и поставили в командник.
Пуме обещали 2хкратную ОЧ.
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Marfa Posadskaya
Ответ Marina Syrovova
Вы почему господа депутаты не задаете эти вопросы чиновникам из ФФКР и ОКР, почему поставили девочку в команду, если не пришел результат на тест.
Потому что у этой девочки такая крыша, что боялись не поставить.
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AllaS
Ответ Wiley Fox
А почему не было вопросов к Тутберидзе и ее тренерам по поводу валиевой от руководства сборной России? Ведь знали же про допинг валиевой.
Так писали , что открыты Два Дела Валиевой и Окружения . Но о втором ни слуху и ни духу!
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AllaS
Все Правильно, только и Журова упускает самое главное , одна Роднина прямо сказала.
Остальные крутят вертят. Главная задача ОКР : чистые спортсмены на ОИ , как же так не проконтролирован кейс спортсменки Сборной на ОИ.
У каждого спортсмена есть кейс и он первый видит ответ на сданные пробы. Почему проба без ответа и нет к Ками вопросов. Это вопрос номер один.
Почему РУСАДА не получила ответ на этот номер пробы, даже после предупредительного письма Лабы, что будут исполнены пробы с опозданием . Не озаботились о приоритетности и срочности этого номера пробы.
РУСАДА КАС не представила никакой переписки и запросов в Лабу. Так что это халатность и серьезная .
Теперь Ками награждают Орденами, плюшками задабривают, пиаром обеспечивают , чтобы самим ответственным лицам не светить лицом, а она все взяла на себя!
Поэтому и опасаются Журовы назвать главных виновников.А хорошо бы их представить общественности.
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AAPolyansky
Ответ Marina Syrovova
Вы почему господа депутаты не задаете эти вопросы чиновникам из ФФКР и ОКР, почему поставили девочку в команду, если не пришел результат на тест.
потому что все тесты были чистые, а ускорять работу стокгольмской лаборатории у них не было полномочий
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AAPolyansky
если бы знали, что у нее положительная проба, она бы и на олимпиаду скорее всего не поехала бы
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Snusmumriken
Так проба была известна до ПП командника, и именно поэтому не было замен, типа меньшего кол-во спорсменов, коснулось это , а сейчас мы имеем, что спортсмены нескольких стран ждут медалей, хоть каких, у них полетели все контракты ( там полетели все контракты, представьте себе, в отличии от Камилы все платят сами)
Камила будет возмещать всем упущенные возможности? Или будет ржать ?
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maripous
Если бы и так выиграли, значит нечего было тащить в команду Валиеву, пробы которой к тому моменту не пришли.
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Lёna
Ответ Marina Syrovova
Вы почему господа депутаты не задаете эти вопросы чиновникам из ФФКР и ОКР, почему поставили девочку в команду, если не пришел результат на тест.
вот когда с них спросят за это? озаботились бы вовремя, команда была бы с медалями сейчас
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Olga Tchistyakov
Ответ lanfqk
Но вопросы появились именно к Валиевой. Почему не к победительнице Щербаковой, не к рекордсменке Трусовой, а именно к Валиевой? Когда Загитова собрала большой шлем, когда Медведева побеждала два года подряд, когда Липницкая стала феномен, выиграв ОИ в 15 лет, даже когда наши девочки сделали ультра-си нормой жо - не спекулировали, а тут резко решили "спекульнуть". С этим делом уже нужно что-то решить, а не продолжать трепаться о мерзком Западе (так нас точно никогда на соревнования не вернут, кстати). Конечно, отстранение на 4 года слишком жесткая мера, так как все-таки Валиевой было 15 и главная вина лежит уж точно не на ее плечах. Если подсыпали - ищите преступников, если давали специально - начинайте дело против ТШТ, если действительно (во что я мало верю) выпила из дедушкиного стакана - докажите это.
Потому что Щербвкова и стала победительницей только из за срыва Камилы в ПП.
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-6
-6
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Wiley Fox
А почему не было вопросов к Тутберидзе и ее тренерам по поводу валиевой от руководства сборной России? Ведь знали же про допинг валиевой.
+4
-1
+3
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Ir_rish
Бездоказательная спекуляция на теме- это заявление о том, что "специально дотянули до того, когда команда уже выступила."
+1
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Iuasamotu
Просто некоторые тренеры уверовали в свою неуязвимость и покровительство, от ФФКР до знакомств в ИСУ, поэтому решили сыграть на авось. Опять же, Камила была лидером сборной и главным претендентом на одимпийское золото. Если убирать её с командника, значит надо было бы убирать её и из личного турнира. П.С. Не понравилось, как Журова относится к спортсменкам, как к породистому стаду, типа не одна так другая, ведь за каждым спортсменом стоит личность и душа.
+4
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Назар Игорь
На ОИ в Сочи к Зайцевой и Устюгову тоже вопросов не было, их поставили в команду.
Итог известен.
+8
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Marina Syrovova
Вы почему господа депутаты не задаете эти вопросы чиновникам из ФФКР и ОКР, почему поставили девочку в команду, если не пришел результат на тест.
+17
0
+17
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asusp527
Мели, Емеля, твоя неделя.
Какой бы ни был вердикт суда, в чиновников есть объяснение на все случаи..
+3
0
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lanfqk
Но вопросы появились именно к Валиевой. Почему не к победительнице Щербаковой, не к рекордсменке Трусовой, а именно к Валиевой? Когда Загитова собрала большой шлем, когда Медведева побеждала два года подряд, когда Липницкая стала феномен, выиграв ОИ в 15 лет, даже когда наши девочки сделали ультра-си нормой жо - не спекулировали, а тут резко решили "спекульнуть". С этим делом уже нужно что-то решить, а не продолжать трепаться о мерзком Западе (так нас точно никогда на соревнования не вернут, кстати). Конечно, отстранение на 4 года слишком жесткая мера, так как все-таки Валиевой было 15 и главная вина лежит уж точно не на ее плечах. Если подсыпали - ищите преступников, если давали специально - начинайте дело против ТШТ, если действительно (во что я мало верю) выпила из дедушкиного стакана - докажите это.
+16
-2
+14
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Е...С
Может тогда надо вопросы задавать ФФКР почему без подтвержденных отрицательных анализов рискнули и поставили в командник.
+10
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Katerina Sunny
У Валиевой в пробе обнаружено запрещённое вещество, аннулирован результат ЧР, где взята грязная проба, но для Журовой- это спекуляция на теме.
+8
-1
+7
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avcgloronalduMU
поставили бы, как и ранее на других соревнованиях, вот в вооейболе- вскрылось много чего и золото 2012 под вопросом?
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Orange carrot
Слушайте, если б не прижучили, то у наших и сейчас бы вопросов не было. Даже при положительной пробе все равно оказался никто не виноват, хотя факт не отрицается.

В команду ее ставили ведь наши деятели спорта, и у них к Камиле и сейчас вопросов нет.

Лучше б узнать почему у нашей федры не было вопросов к лаборатории, которая затянула с пробами. По сути, подставив этим результат командника.
+3
-1
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EuhenioV
"Медведь в посудной лавке"-точно про Журову.Человек,никакой во всём,зато ОИЧ.
+2
0
+2
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Блинчик
Но Валиеву не могли заменить на другую. Все недовольные могут сказать спасибо щ.
+3
-8
-5
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Александр Шульгин
Боже что с ней не так
+8
-2
+6
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