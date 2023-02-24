Журова о допинг-деле Валиевой: «Если бы к Камиле были вопросы, ее бы не поставили в команду на Олимпиаде»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о допинговом деле фигуристки .

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.

«На повестке стоит победа российской команды на . Команды, которые стоят следующими в очереди, очень хотят получить медаль.

Мы же понимаем, если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду. Но специально дотянули до того, когда команда уже выступила. Здесь есть ангажированность этого случая от начала до конца.

Мы бы и так выиграли Олимпиаду. У нас очень сильные девчонки, Валиеву можно было бы заменить другой спортсменкой. Для меня это спекуляция на теме», – сказала Журова.

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