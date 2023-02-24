Журова о допинг-деле Валиевой: «Если бы к Камиле были вопросы, ее бы не поставили в команду на Олимпиаде»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.
На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.
«На повестке стоит победа российской команды на Олимпиаде. Команды, которые стоят следующими в очереди, очень хотят получить медаль.
Мы же понимаем, если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду. Но специально дотянули до того, когда команда уже выступила. Здесь есть ангажированность этого случая от начала до конца.
Мы бы и так выиграли Олимпиаду. У нас очень сильные девчонки, Валиеву можно было бы заменить другой спортсменкой. Для меня это спекуляция на теме», – сказала Журова.
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Остальные крутят вертят. Главная задача ОКР : чистые спортсмены на ОИ , как же так не проконтролирован кейс спортсменки Сборной на ОИ.
У каждого спортсмена есть кейс и он первый видит ответ на сданные пробы. Почему проба без ответа и нет к Ками вопросов. Это вопрос номер один.
Почему РУСАДА не получила ответ на этот номер пробы, даже после предупредительного письма Лабы, что будут исполнены пробы с опозданием . Не озаботились о приоритетности и срочности этого номера пробы.
РУСАДА КАС не представила никакой переписки и запросов в Лабу. Так что это халатность и серьезная .
Теперь Ками награждают Орденами, плюшками задабривают, пиаром обеспечивают , чтобы самим ответственным лицам не светить лицом, а она все взяла на себя!
Поэтому и опасаются Журовы назвать главных виновников.А хорошо бы их представить общественности.
Камила будет возмещать всем упущенные возможности? Или будет ржать ?
Итог известен.
Какой бы ни был вердикт суда, в чиновников есть объяснение на все случаи..
В команду ее ставили ведь наши деятели спорта, и у них к Камиле и сейчас вопросов нет.
Лучше б узнать почему у нашей федры не было вопросов к лаборатории, которая затянула с пробами. По сути, подставив этим результат командника.