Вайцеховская об однополых парах в фигурном катании: «На Пападакис я бы с интересом посмотрела, даже если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона»
Елена Вайцеховская считает интересной идею сделать однополые пары в фигурном катании.
«Спорт – достаточно интересная штука в плане стереотипов и условностей. Как и вся наша жизнь, впрочем.
Фигурнокатательное сообщество сейчас взволнованно обсуждает новообразованный женский дуэт в составе Габриэлы Пападакис – Мэдисон Хаббел (по принципу «не видел, но осуждаю»), возмущается намерением барышень лоббировать новый вид на просторах международного спорта, а в том же синхронном плавании женские дуэты выступают в чемпионатах мира уже 50 лет, и никто по этому поводу не парится.
Точно так же, как по поводу мужских и женских пар в спортивной акробатике, которые тоже благополучно существуют в спорте более полувека. Наряду со смешанными дуэтами.
По мне — попытка придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, пусть даже это идет вразрез со сложившимися стереотипами, — это настолько в духе времени, что удивляться этому давно следовало бы перестать. И уж тем более пора перестать интересоваться, что думает по этому поводу условный депутат Терюшков.
Меняется жизнь, меняется олимпийская программа, болельщикам со стажем может сколько угодно не нравиться брейкинг, а нравиться современное пятиборье, причем в прежнем его формате, но в целом это те же самые условности.
Некоторым, знаю, до сих пор не дает покоя вопрос: почему в программе олимпийской лёгкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках? И, согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось.
А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона», – написала Вайцеховская.
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Почему все включают дурака и утверждают, что они вдруг взяли и "озаботились" судьбой синхронного катания как вида?
а если серьезно, то при чем тут дуэты в синхронке? вы еще пары в женском теннисе вспомните. это совершенно не одно и то же...
И в пример приводит зачем-то синхронное плавание, но в синхронном плавании женские дуэты соревнуются с женскими дуэтами, а не со смешанными дуэтами и не с группами - в этом прикол. А Хаббел с Пападакис хотят убедить ису ввести однополые дуэты в нормальные соревнования 😄 смешанных дуэтов.