Вайцеховская об однополых парах в фигурном катании: «На Пападакис я бы с интересом посмотрела, даже если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона»

Елена Вайцеховская считает интересной идею сделать однополые пары в фигурном катании.

«Спорт – достаточно интересная штука в плане стереотипов и условностей. Как и вся наша жизнь, впрочем.

Фигурнокатательное сообщество сейчас взволнованно обсуждает новообразованный женский дуэт в составе – (по принципу «не видел, но осуждаю»), возмущается намерением барышень лоббировать новый вид на просторах международного спорта, а в том же синхронном плавании женские дуэты выступают в чемпионатах мира уже 50 лет, и никто по этому поводу не парится.

Точно так же, как по поводу мужских и женских пар в спортивной акробатике, которые тоже благополучно существуют в спорте более полувека. Наряду со смешанными дуэтами.

По мне — попытка придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, пусть даже это идет вразрез со сложившимися стереотипами, — это настолько в духе времени, что удивляться этому давно следовало бы перестать. И уж тем более пора перестать интересоваться, что думает по этому поводу условный депутат Терюшков.

Меняется жизнь, меняется олимпийская программа, болельщикам со стажем может сколько угодно не нравиться брейкинг, а нравиться современное пятиборье, причем в прежнем его формате, но в целом это те же самые условности.

Некоторым, знаю, до сих пор не дает покоя вопрос: почему в программе олимпийской лёгкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках? И, согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось.

А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лед с поролоновым чучелом », – написала .

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