Вайцеховская об однополых парах в фигурном катании: «На Пападакис я бы с интересом посмотрела, даже если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона»

Теги танцы на льду Елена Вайцеховская пары Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает интересной идею сделать однополые пары в фигурном катании.

«Спорт – достаточно интересная штука в плане стереотипов и условностей. Как и вся наша жизнь, впрочем.

Фигурнокатательное сообщество сейчас взволнованно обсуждает новообразованный женский дуэт в составе Габриэлы ПападакисМэдисон Хаббел (по принципу «не видел, но осуждаю»), возмущается намерением барышень лоббировать новый вид на просторах международного спорта, а в том же синхронном плавании женские дуэты выступают в чемпионатах мира уже 50 лет, и никто по этому поводу не парится.

Точно так же, как по поводу мужских и женских пар в спортивной акробатике, которые тоже благополучно существуют в спорте более полувека. Наряду со смешанными дуэтами.

По мне — попытка придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, пусть даже это идет вразрез со сложившимися стереотипами, — это настолько в духе времени, что удивляться этому давно следовало бы перестать. И уж тем более пора перестать интересоваться, что думает по этому поводу условный депутат Терюшков.

Меняется жизнь, меняется олимпийская программа, болельщикам со стажем может сколько угодно не нравиться брейкинг, а нравиться современное пятиборье, причем в прежнем его формате, но в целом это те же самые условности.

Некоторым, знаю, до сих пор не дает покоя вопрос: почему в программе олимпийской лёгкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках? И, согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось.

А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона», – написала Вайцеховская.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

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14 комментариев

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Lennuci
Они лоббируют однополые дуэты и пары, а не синхронное катание. Синхронное Сизеронам и прочим нафиг не надо.
Почему все включают дурака и утверждают, что они вдруг взяли и "озаботились" судьбой синхронного катания как вида?
+7
-1
+6
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Адекватник
"на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лед с поролоновым чучелом Сизерона" помоему она так и делала несколько лет :)

а если серьезно, то при чем тут дуэты в синхронке? вы еще пары в женском теннисе вспомните. это совершенно не одно и то же...
+4
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Charliz
Разница в контексте. Это очевидно.
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Lennuci
"Просто так сложилось", что природа создала мужчину и женщину. А "оно" придумали те, кому у хочется "альтернативы и разнообразия".
+4
-2
+2
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Адекватник
Комментарий удален пользователем
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altre
Ну, разве что только поржать разок.
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Татьяна Попова
Хаббел мужскую партию исполняет?
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Маргарита В Сафронова
Огонька не будет. Огонь может быть только между мужчиной и женщиной. А будет декларация вырождения.
+1
-1
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pion
Елена Сергеевна не понимает , что люди не принимают не женские дуэты, а однополые в общем соревновании ( чего хотят добиться Хаббел и Пападакис).
И в пример приводит зачем-то синхронное плавание, но в синхронном плавании женские дуэты соревнуются с женскими дуэтами, а не со смешанными дуэтами и не с группами - в этом прикол. А Хаббел с Пападакис хотят убедить ису ввести однополые дуэты в нормальные соревнования 😄 смешанных дуэтов.
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Адекватник
Ответ sabina_katarina
а что не так?
А, все так. Мой косяк, не прочитал все предложение...
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tull
Ответ Lennuci
Они лоббируют однополые дуэты и пары, а не синхронное катание. Синхронное Сизеронам и прочим нафиг не надо. Почему все включают дурака и утверждают, что они вдруг взяли и "озаботились" судьбой синхронного катания как вида?
Какое синхронное катание. Вся Европа не может 20-ть нормальных фигуристов найти, а тут синхронное. Они на чеках за стоимость льда задавятся.
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